Русский вундеркинд божит в Америке. Свечников снова забил гол-красавец и зарешал на буллитах

Андрей Свечников не забивал полторы недели. Для любого другого 19-летнего форварда НХЛ это выглядело бы делом вполне обычным, а небольшой спад после очень мощного начала сезона можно было бы называть «запланированным». Но не в случае с русским вундеркиндом.

В своем втором регулярном чемпионате Свечников превратился в лидера команды, для которого голы — штука едва ли не обязательная, тем более без этих голов «Харрикейнз» чувствовали себя неважно, проиграв трижды в пяти последних матчах.

Два из этих поражений вообще оказались сухими.

В общем, в домашней игре против «Сан-Хосе» от Свечникова ждали заброшенных шайб. И вряд ли фанаты «Каролины» задумывались о том, что юный форвард выходит играть против одной из самых горячих команд лиги прямо сейчас — за последний месяц «Шаркс» провели 14 встреч и победили в 11. Горят они в последнее время только лучшим командам сезона — «Эдмонтону», «Виннипегу», «Вашингтону».

Но «Харрикейнз» пока тоже идут неплохо, а их 37-й номер, несмотря не небольшой голевой перерыв, сохранил за собой место в топ-5 список лучших российских бомбардиров. В этой великолепной пятерке Андрей находится вполне заслуженно, что и доказал уже на первой минуте матча с калифорнийским клубом. Канадец Уоррен Фогеле отвоевал шайбу у борта, выкатил ее на пятак, а его русский партнер не первый раз в сезоне выдал немного хоккейной красоты, бросив под перекладину с неудобной руки.

«Сан-Хосе» ответил не менее симпатичным голом. Рубка за шайбу в зоне хозяев закончилась тем, что она отскочила к Джо Торнтону, 40-летний ветеран усадил на лед чешского голкипера Петра Мразека и нашел на дальней штанге Маркуса Соренсена. 1:1 — логичный результат абсолютно равного периода.

После паузы в игре история повторилась. «Каролина» снова вышла вперед, в этом снова активно поучаствовал Свечников, но «Шаркс» еще до ухода в раздевалку успели отыграться. 31-й результативный балл в сезоне русский талант набрал, запустив в атаку Фогеле и Джейка Гардинера. Американо-канадская связка раздела оборону гостей образцово-показательно. Ответивший на это Логан Кутюр забросил самую обычную шайбу вечера — классно бросил с позиции защитника.

Но самым крутым эпизодом второй двадцатиминутки в итоге стала стычка Торнтона и Мразека. Первый слишком настырно шел на добивание, второй отмахнулся клюшкой и через несколько секунд получил прямой удар в маску. Форварда «Сан-Хосе» оправдывать в этом эпизоде нельзя, но и чех завалился на лед очень уж картинно. Его хитрость отчасти сработала — Джо получил четыре минуты штрафа, а сам чешский кипер только две, но никакой пользы из этого «Каролина» не извлекла.