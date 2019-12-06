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11:12 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд божит в Америке. Свечников снова забил гол-красавец и зарешал на буллитах

Пострадал горячий «Сан-Хосе».

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Андрей Свечников не забивал полторы недели. Для любого другого 19-летнего форварда НХЛ это выглядело бы делом вполне обычным, а небольшой спад после очень мощного начала сезона можно было бы называть «запланированным». Но не в случае с русским вундеркиндом.

В своем втором регулярном чемпионате Свечников превратился в лидера команды, для которого голы — штука едва ли не обязательная, тем более без этих голов «Харрикейнз» чувствовали себя неважно, проиграв трижды в пяти последних матчах.

Два из этих поражений вообще оказались сухими.

В общем, в домашней игре против «Сан-Хосе» от Свечникова ждали заброшенных шайб. И вряд ли фанаты «Каролины» задумывались о том, что юный форвард выходит играть против одной из самых горячих команд лиги прямо сейчас — за последний месяц «Шаркс» провели 14 встреч и победили в 11. Горят они в последнее время только лучшим командам сезона — «Эдмонтону», «Виннипегу», «Вашингтону».

Но «Харрикейнз» пока тоже идут неплохо, а их 37-й номер, несмотря не небольшой голевой перерыв, сохранил за собой место в топ-5 список лучших российских бомбардиров. В этой великолепной пятерке Андрей находится вполне заслуженно, что и доказал уже на первой минуте матча с калифорнийским клубом. Канадец Уоррен Фогеле отвоевал шайбу у борта, выкатил ее на пятак, а его русский партнер не первый раз в сезоне выдал немного хоккейной красоты, бросив под перекладину с неудобной руки.

«Сан-Хосе» ответил не менее симпатичным голом. Рубка за шайбу в зоне хозяев закончилась тем, что она отскочила к Джо Торнтону, 40-летний ветеран усадил на лед чешского голкипера Петра Мразека и нашел на дальней штанге Маркуса Соренсена. 1:1 — логичный результат абсолютно равного периода.

После паузы в игре история повторилась. «Каролина» снова вышла вперед, в этом снова активно поучаствовал Свечников, но «Шаркс» еще до ухода в раздевалку успели отыграться. 31-й результативный балл в сезоне русский талант набрал, запустив в атаку Фогеле и Джейка Гардинера. Американо-канадская связка раздела оборону гостей образцово-показательно. Ответивший на это Логан Кутюр забросил самую обычную шайбу вечера — классно бросил с позиции защитника.

Но самым крутым эпизодом второй двадцатиминутки в итоге стала стычка Торнтона и Мразека. Первый слишком настырно шел на добивание, второй отмахнулся клюшкой и через несколько секунд получил прямой удар в маску. Форварда «Сан-Хосе» оправдывать в этом эпизоде нельзя, но и чех завалился на лед очень уж картинно. Его хитрость отчасти сработала — Джо получил четыре минуты штрафа, а сам чешский кипер только две, но никакой пользы из этого «Каролина» не извлекла.

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В периоде номер три «Каролина» приуныла, лишь 5 раз за 20 минут побеспокоив канадского вратаря «Акул» Аарона Делла. В такой ситуации овертайм для хозяев выглядел едва ли не идеальным развитием событий. Там «Харрикейнз» взбодрились, «Сан-Хосе» очень резвый темп поддержал, но убежать от серии буллитов команды не смогли. Там все решило мастерство (на этот раз не актерское) Мразека и точная попытка Свечникова. 19-летний форвард тащит клуб из Роли, снова догоняет в гонке бомбардиров Александра Овечкина и все громче заявляет о себе как о новой русской звезде НХЛ.

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Каролина Харрикейнз
3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 106.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморПитер Дебур
Вратари
Петр МразекАарон Делл
1-й период
00:50Андрей Свечников(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
07:16Маркус Серенсен(Джо Торнтон, Кевин Лабанк)
09:38Бретт Песке
2-й период
23:44Брент Бернс
30:12Джейк Гардинер(Уоррен Фегеле, Андрей Свечников)
32:50Петр Мразек
32:50Джо Торнтон
32:50Джо Торнтон
39:42Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Бренден Диллон)
3-й период
44:16Командный штраф
48:19Эрик Карлссон
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Свечников(Каролина Харрикейнз)
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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