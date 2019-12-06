Русский вундеркинд божит в Америке. Свечников снова забил гол-красавец и зарешал на буллитах
Пострадал горячий «Сан-Хосе».
Пострадал горячий «Сан-Хосе».
Андрей Свечников не забивал полторы недели. Для любого другого 19-летнего форварда НХЛ это выглядело бы делом вполне обычным, а небольшой спад после очень мощного начала сезона можно было бы называть «запланированным». Но не в случае с русским вундеркиндом.
Два из этих поражений вообще оказались сухими.
В общем, в домашней игре против «Сан-Хосе» от Свечникова ждали заброшенных шайб. И вряд ли фанаты «Каролины» задумывались о том, что юный форвард выходит играть против одной из самых горячих команд лиги прямо сейчас — за последний месяц «Шаркс» провели 14 встреч и победили в 11. Горят они в последнее время только лучшим командам сезона — «Эдмонтону», «Виннипегу», «Вашингтону».
Но «Харрикейнз» пока тоже идут неплохо, а их 37-й номер, несмотря не небольшой голевой перерыв, сохранил за собой место в топ-5 список лучших российских бомбардиров. В этой великолепной пятерке Андрей находится вполне заслуженно, что и доказал уже на первой минуте матча с калифорнийским клубом. Канадец Уоррен Фогеле отвоевал шайбу у борта, выкатил ее на пятак, а его русский партнер не первый раз в сезоне выдал немного хоккейной красоты, бросив под перекладину с неудобной руки.
«Сан-Хосе» ответил не менее симпатичным голом. Рубка за шайбу в зоне хозяев закончилась тем, что она отскочила к Джо Торнтону, 40-летний ветеран усадил на лед чешского голкипера Петра Мразека и нашел на дальней штанге Маркуса Соренсена. 1:1 — логичный результат абсолютно равного периода.
После паузы в игре история повторилась. «Каролина» снова вышла вперед, в этом снова активно поучаствовал Свечников, но «Шаркс» еще до ухода в раздевалку успели отыграться. 31-й результативный балл в сезоне русский талант набрал, запустив в атаку Фогеле и Джейка Гардинера.
Но самым крутым эпизодом второй двадцатиминутки в итоге стала стычка Торнтона и Мразека. Первый слишком настырно шел на добивание, второй отмахнулся клюшкой и через несколько секунд получил прямой удар в маску. Форварда «Сан-Хосе» оправдывать в этом эпизоде нельзя, но и чех завалился на лед очень уж картинно. Его хитрость отчасти сработала — Джо получил четыре минуты штрафа, а сам чешский кипер только две, но никакой пользы из этого «Каролина» не извлекла.
В периоде номер три «Каролина» приуныла, лишь 5 раз за 20 минут побеспокоив канадского вратаря «Акул» Аарона Делла. В такой ситуации овертайм для хозяев выглядел едва ли не идеальным развитием событий. Там «Харрикейнз» взбодрились, «Сан-Хосе» очень резвый темп поддержал, но убежать от серии буллитов команды не смогли. Там все решило мастерство (на этот раз не актерское) Мразека и точная попытка Свечникова. 19-летний форвард тащит клуб из Роли, снова догоняет в гонке бомбардиров Александра Овечкина и все громче заявляет о себе как о новой русской звезде НХЛ.
|Род Бриндамор
|Питер Дебур
|Петр Мразек
|Аарон Делл
|00:50
|Андрей Свечников(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
|07:16
|Маркус Серенсен(Джо Торнтон, Кевин Лабанк)
|09:38
|Бретт Песке
|23:44
|Брент Бернс
|30:12
|Джейк Гардинер(Уоррен Фегеле, Андрей Свечников)
|32:50
|Петр Мразек
|32:50
|Джо Торнтон
|32:50
|Джо Торнтон
|39:42
|Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Бренден Диллон)
|44:16
|Командный штраф
|48:19
|Эрик Карлссон
|победный бросок: Андрей Свечников(Каролина Харрикейнз)
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0