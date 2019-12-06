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11:18 (мск), источник: ТАСС

Вратарь клуба НХЛ «Тампа» Василевский отдал результативную передачу в матче с «Миннесотой»

ТАСС, 6 декабря. «Тампа» проиграла «Миннесоте» со счетом 4:5 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер хозяев Андрей Василевский отметился результативной передачей.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эрикссон (10-я минута), Джейсон Закер (11), Карсон Соуси (12), Виктор Раск (40) и Матс Цуккарелло (45). У проигравших отличились Эрик Чернак (2), российский защитник Михаил Сергачев (16), Виктор Хедман (39) и Алекс Киллорн (45).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу, теперь на его счету 31 (10 шайб + 21 передача) очко в сезоне. Сергачев набрал 16 (4+12) баллов за результативность. Защитник был признан второй звездой матча.

В эпизоде с первым голом хозяев результативной передачей отметился голкипер Василевский, отразивший 16 бросков в матче. Ассист стал вторым для россиянина в текущем сезоне. За время карьеры в НХЛ голкипер отдал девять результативных передач. Рекордсменом по этому показателю за всю историю является Том Баррасо, сделавший 48 передач.

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». Россиянин — действующий обладатель приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам сезона. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).

В другом матче дня «Даллас» в овертайме победил «Виннипег» со счетом 3:2. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский нападающий Денис Гурьянов, для которого она стала пятой в сезоне. Также «Калгари» на своей площадке обыграл «Баффало» со счетом 4:3.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:5
2:3, 1:1, 1:1
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 106.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперБрюс Будро
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский)Алекс Стэлок
1-й период
01:52Эрик Чернак(Брэйден Пойнт, Андрей Василевский)
03:27Алекс Киллорн
09:33Юэль Эрикссон Эк(Райан Сутер, Джордан Гринуэй)
10:46Джейсон Зукер(Эрик Стаал, Матс Цуккарелло)
11:14Карсон Соуси(Юнас Бродин, Матс Цуккарелло)
15:57Михаил Сергачев(Кевин Шаттенкирк, Седрик Пакетт)
19:25Юэль Эрикссон Эк
2-й период
29:36Люк Шенн
33:31Ник Силер
37:48Райан Хартман
38:47Виктор Хедман(Никита Кучеров)
39:23Виктор Раск(Карсон Соуси, Кевин Фиала)
3-й период
44:00Алекс Киллорн(Эрик Чернак)
44:08Матс Цуккарелло(Юнас Бродин, Джейсон Зукер)
45:33Никита Кучеров
45:33Кевин Фиала
50:14Юэль Эрикссон Эк
Лучшие игроки матча
Карсон Соуси (Миннесота Уайлд), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Матс Цуккарелло (Миннесота Уайлд)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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