«На это страшно смотреть». Фанаты требуют жесткого наказания за хит Задорова
Русский защитник отправил в полет форварда «Монреаля».
Русский защитник отправил в полет форварда «Монреаля».
Прозвище Русский Крушитель приклеилось к Никите Задорову в сезоне-2017/2018. Тем, кому оно кажется перебором —
Свой имидж Никита поддерживает до сих пор, периодически выдавая такие зубодробительные силовые, что о них потом пару дней говорит вся Америка. Так, например, было в конце октября, когда россиянин отправил в нокдаун форварда «Флориды» Джейси Гаврилюка, а потом готов был драться со всей скамейкой запасных «Пантерз». Арбитры оценили активность Задорова в 14 минут штрафа и больше чем на месяц успокоили его.
В следующих 12 матчах Никита был паинькой, заработав всего четыре малых штрафа. Но крушитель внутри него не впал в спячку, он просто взял небольшую паузу и ждал подходящего момента. Этот момент настал в четверг в матче с «Монреалем». Уже на второй минуте Задоров встретился у борта с финном Йеспери Котканиеми и просто уничтожил его. Российский защитник впечатал соперника в борт, ударил коленом под колено финскому форварду и заставил того совершить сальто назад. Котканиеми еле поднялся со льда, покинул лед только при помощи партнеров и доктора и не смог продолжить матч.
Арбитры не увидели в действиях Задорова криминала, но нельзя исключать, что Национальная хоккейная лига будет дополнительно рассматривать этот эпизод и вполне может наказать россиянина. Дело даже не в максимально неприятном падении Котканиеми, а именно в ударе коленом — вот еще один повтор эпизода, на котором поступок Никиты выглядит грязновато.
Фанаты в социальных сетях требуют для Русского Крушителя дисквалификации в 5−10 матчей.
И признаются, что им страшно пересматривать этот эпизод.
Хоккеисты «Колорадо» этим вечером вообще не жалели соперников. Вот, например, третий период и силовой прием молодого оборонца Кейла Макара на Джордане Уиле. Здесь все выглядит гораздо чище, логично, что и удаления тоже не последовало.
Что касается непосредственно хоккея, то «Эвеланш» к середине третьего периода обеспечили себе преимущество в три шайбы, позволили «Канадиенс» помечтать о камбэке, но в итоге довели дело до победы. Решающим стал гол в меньшинстве, забитый Мэттом Калвертом. «Лавины» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, впереди только действующие обладатели Кубка Стэнли их
|Клод Жюльен
|Джаред Беднар
|Кэйден Примо
|Павел Францоуз
|06:13
|Райан Грэйвс(Мэттью Колверт, Кейл Макар)
|12:57
|Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен)
|14:36
|Натан Маккиннон
|26:20
|Пьер-Эдуард Белльмар
|28:06
|Мэттью Колверт(Джей Ти Комфер)
|28:43
|Бен Чиаро
|37:42
|Брендан Галлахер(Филлип Дано)
|38:02
|Нэйт Томпсон
|41:07
|Андре Бураковски
|41:23
|Ник Казинс(Макс Доми)
|43:49
|Джефф Питри
Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1