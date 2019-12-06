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12:40 (мск), источник: Sport24

«На это страшно смотреть». Фанаты требуют жесткого наказания за хит Задорова

Русский защитник отправил в полет форварда «Монреаля».

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Прозвище Русский Крушитель приклеилось к Никите Задорову в сезоне-2017/2018. Тем, кому оно кажется перебором — все-таки речь идет о хоккее, а не о ММА или рестлинге, — стоит пересмотреть хотя бы несколько из 278 хитов, которые российский защитник совершил в том регулярном чемпионате. Порою на это даже больно смотреть.

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Свой имидж Никита поддерживает до сих пор, периодически выдавая такие зубодробительные силовые, что о них потом пару дней говорит вся Америка. Так, например, было в конце октября, когда россиянин отправил в нокдаун форварда «Флориды» Джейси Гаврилюка, а потом готов был драться со всей скамейкой запасных «Пантерз». Арбитры оценили активность Задорова в 14 минут штрафа и больше чем на месяц успокоили его.

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В следующих 12 матчах Никита был паинькой, заработав всего четыре малых штрафа. Но крушитель внутри него не впал в спячку, он просто взял небольшую паузу и ждал подходящего момента. Этот момент настал в четверг в матче с «Монреалем». Уже на второй минуте Задоров встретился у борта с финном Йеспери Котканиеми и просто уничтожил его. Российский защитник впечатал соперника в борт, ударил коленом под колено финскому форварду и заставил того совершить сальто назад. Котканиеми еле поднялся со льда, покинул лед только при помощи партнеров и доктора и не смог продолжить матч.

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Арбитры не увидели в действиях Задорова криминала, но нельзя исключать, что Национальная хоккейная лига будет дополнительно рассматривать этот эпизод и вполне может наказать россиянина. Дело даже не в максимально неприятном падении Котканиеми, а именно в ударе коленом — вот еще один повтор эпизода, на котором поступок Никиты выглядит грязновато.

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Фанаты в социальных сетях требуют для Русского Крушителя дисквалификации в 5−10 матчей.

И признаются, что им страшно пересматривать этот эпизод.

Хоккеисты «Колорадо» этим вечером вообще не жалели соперников. Вот, например, третий период и силовой прием молодого оборонца Кейла Макара на Джордане Уиле. Здесь все выглядит гораздо чище, логично, что и удаления тоже не последовало.

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Что касается непосредственно хоккея, то «Эвеланш» к середине третьего периода обеспечили себе преимущество в три шайбы, позволили «Канадиенс» помечтать о камбэке, но в итоге довели дело до победы. Решающим стал гол в меньшинстве, забитый Мэттом Калвертом. «Лавины» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, впереди только действующие обладатели Кубка Стэнли их Сент-Луиса. Вполне возможно, что погоню за чемпионом клубу из Денвера придется продолжать без своего русского защитника.

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Монреаль Канадиенс
2:3
0:2, 1:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 106.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжаред Беднар
Вратари
Кэйден ПримоПавел Францоуз
1-й период
06:13Райан Грэйвс(Мэттью Колверт, Кейл Макар)
12:57Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен)
14:36Натан Маккиннон
2-й период
26:20Пьер-Эдуард Белльмар
28:06Мэттью Колверт(Джей Ти Комфер)
28:43Бен Чиаро
37:42Брендан Галлахер(Филлип Дано)
38:02Нэйт Томпсон
3-й период
41:07Андре Бураковски
41:23Ник Казинс(Макс Доми)
43:49Джефф Питри
Лучшие игроки матча
Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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