«На это страшно смотреть». Фанаты требуют жесткого наказания за хит Задорова

Прозвище Русский Крушитель приклеилось к Никите Задорову в сезоне-2017/2018. Тем, кому оно кажется перебором — все-таки речь идет о хоккее, а не о ММА или рестлинге, — стоит пересмотреть хотя бы несколько из 278 хитов, которые российский защитник совершил в том регулярном чемпионате. Порою на это даже больно смотреть.

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Свой имидж Никита поддерживает до сих пор, периодически выдавая такие зубодробительные силовые, что о них потом пару дней говорит вся Америка. Так, например, было в конце октября, когда россиянин отправил в нокдаун форварда «Флориды» Джейси Гаврилюка, а потом готов был драться со всей скамейкой запасных «Пантерз». Арбитры оценили активность Задорова в 14 минут штрафа и больше чем на месяц успокоили его.

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В следующих 12 матчах Никита был паинькой, заработав всего четыре малых штрафа. Но крушитель внутри него не впал в спячку, он просто взял небольшую паузу и ждал подходящего момента. Этот момент настал в четверг в матче с «Монреалем». Уже на второй минуте Задоров встретился у борта с финном Йеспери Котканиеми и просто уничтожил его. Российский защитник впечатал соперника в борт, ударил коленом под колено финскому форварду и заставил того совершить сальто назад. Котканиеми еле поднялся со льда, покинул лед только при помощи партнеров и доктора и не смог продолжить матч.

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Арбитры не увидели в действиях Задорова криминала, но нельзя исключать, что Национальная хоккейная лига будет дополнительно рассматривать этот эпизод и вполне может наказать россиянина. Дело даже не в максимально неприятном падении Котканиеми, а именно в ударе коленом — вот еще один повтор эпизода, на котором поступок Никиты выглядит грязновато.

Фанаты в социальных сетях требуют для Русского Крушителя дисквалификации в 5−10 матчей.

И признаются, что им страшно пересматривать этот эпизод.

Хоккеисты «Колорадо» этим вечером вообще не жалели соперников. Вот, например, третий период и силовой прием молодого оборонца Кейла Макара на Джордане Уиле. Здесь все выглядит гораздо чище, логично, что и удаления тоже не последовало.

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