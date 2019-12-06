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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео

В сети появилось видео, где хоккеист «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев отбирает детей у бывшей супруги Маргариты. Ролик доступен в Telegram-канале Mash.

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Как утверждает Mash, компания из троих человек — Зайцев, его отец и приятель — ждала, пока бывшая жена спортсмена выйдет на улицу с детьми. Там у женщины, которую сопровождала няня, отобрали двоих малышей. На ролике можно увидеть, как одну из женщин удерживают, чтобы она не препятствовала похищению.

27 ноября РЕН ТВ сообщил, что бывшая жена Зайцева обратилась в полицию, заявив, что хоккеист организовал похищение их общих детей.

Утверждалось, что игрок пропустил матч регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел в Москву, чтобы разобраться с обвинениями. Позже появились комментарии отца спортсмена, который рассказывал об издевательствах над детьми со стороны их матери.

Хоккеист женился на Маргарите в 2015 году. Затем у них родились две дочери. В этом году стало известно об их расставании.

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