Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео
В сети появилось видео, где хоккеист «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев отбирает детей у бывшей супруги Маргариты. Ролик доступен в
В сети появилось видео, где хоккеист «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев отбирает детей у бывшей супруги Маргариты. Ролик доступен в
Как утверждает Mash, компания из троих человек — Зайцев, его отец и приятель — ждала, пока бывшая жена спортсмена выйдет на улицу с детьми. Там у женщины, которую сопровождала няня, отобрали двоих малышей. На ролике можно увидеть, как одну из женщин удерживают, чтобы она не препятствовала похищению.
Утверждалось, что игрок пропустил матч регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел в Москву, чтобы разобраться с обвинениями. Позже появились комментарии отца спортсмена, который рассказывал об издевательствах над детьми со стороны их матери.
Хоккеист женился на Маргарите в 2015 году. Затем у них родились две дочери. В этом году стало известно об их расставании.