Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-112510789&id=456257274&hash=cf61b9846ec1b688&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как утверждает Mash, компания из троих человек — Зайцев, его отец и приятель — ждала, пока бывшая жена спортсмена выйдет на улицу с детьми. Там у женщины, которую сопровождала няня, отобрали двоих малышей. На ролике можно увидеть, как одну из женщин удерживают, чтобы она не препятствовала похищению.

27 ноября РЕН ТВ сообщил, что бывшая жена Зайцева обратилась в полицию, заявив, что хоккеист организовал похищение их общих детей.

Утверждалось, что игрок пропустил матч регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел в Москву, чтобы разобраться с обвинениями. Позже появились комментарии отца спортсмена, который рассказывал об издевательствах над детьми со стороны их матери.