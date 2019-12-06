Главный тренер «Монреаля» потребовал дисквалифицировать Задорова
Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после окончания игры регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3) потребовал дисквалифицировать защитника «Эвеланш» Никиту Задорова.
Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после окончания игры регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3) потребовал дисквалифицировать защитника «Эвеланш» Никиту Задорова.
Россиянин применил жесткий силовой прием против нападающего «Хабс» Еспери Котканиеми после чего финн неудачно упал на лед.
— Лично я считаю, что это был грязный силовой прием, — приводит слова Жюльена The Score. — Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что думает лига, но весь наш тренерский штаб и руководство «Монреаля» полагают, что за такой прием надо дисквалифицировать.
|Клод Жюльен
|Джаред Беднар
|Кэйден Примо
|Павел Францоуз
|06:13
|Райан Грэйвс(Мэттью Колверт, Кейл Макар)
|12:57
|Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен)
|14:36
|Натан Маккиннон
|26:20
|Пьер-Эдуард Белльмар
|28:06
|Мэттью Колверт(Джей Ти Комфер)
|28:43
|Бен Чиаро
|37:42
|Брендан Галлахер(Филлип Дано)
|38:02
|Нэйт Томпсон
|41:07
|Андре Бураковски
|41:23
|Ник Казинс(Макс Доми)
|43:49
|Джефф Питри
Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1