Главный тренер «Монреаля» потребовал дисквалифицировать Задорова

— Лично я считаю, что это был грязный силовой прием, — приводит слова Жюльена The Score. — Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что думает лига, но весь наш тренерский штаб и руководство «Монреаля» полагают, что за такой прием надо дисквалифицировать.