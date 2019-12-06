Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
7.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.12
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
23
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
13:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Монреаля» потребовал дисквалифицировать Задорова

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после окончания игры регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3) потребовал дисквалифицировать защитника «Эвеланш» Никиту Задорова.

Наверх
Источник: AP 2019

Россиянин применил жесткий силовой прием против нападающего «Хабс» Еспери Котканиеми после чего финн неудачно упал на лед.

— Лично я считаю, что это был грязный силовой прием, — приводит слова Жюльена The Score. — Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что думает лига, но весь наш тренерский штаб и руководство «Монреаля» полагают, что за такой прием надо дисквалифицировать.

Читайте также
Монреаль Канадиенс
2:3
0:2, 1:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 106.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжаред Беднар
Вратари
Кэйден ПримоПавел Францоуз
1-й период
06:13Райан Грэйвс(Мэттью Колверт, Кейл Макар)
12:57Габриэль Ландескуг(Микко Рантанен)
14:36Натан Маккиннон
2-й период
26:20Пьер-Эдуард Белльмар
28:06Мэттью Колверт(Джей Ти Комфер)
28:43Бен Чиаро
37:42Брендан Галлахер(Филлип Дано)
38:02Нэйт Томпсон
3-й период
41:07Андре Бураковски
41:23Ник Казинс(Макс Доми)
43:49Джефф Питри
Лучшие игроки матча
Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Русские парни провалились на старте финала Гран-при
Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил (видео)
АЕК звал Слуцкого, но подпишет Карреру
«Никого не виню. Я сам виноват». Признание Данила Лысенко
Яркие участницы финала Гран-при: Александра Степанова (фото)
Бой высшей категории: Поветкин против Хантера
В «Уралочке» играет огненная белорусская волейболистка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь