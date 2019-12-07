Хитрый гол Малкина! Одним движением клюшки из окружения четырёх соперников

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9 (3+6) очков в пяти последних матчах, показатель полезности «+3», 14 бросков и привычные 20 минут игрового времени — таковы показатели Евгения Малкина за последний отрезок. В отсутствие Сидни Кросби именно на его плечи легло бремя лидерства, которое россиянин с радостью принял, а приезд в Стальной город «Аризоны» означал встречу с «заклятым другом» Филом Кесселом. Американец долгое время был партнёром Малкина по звену, и про взаимоотношения Евгения и Фила ходили самые разные слухи: они то подкалывали друг друга в раздевалке, то Малкин жаловался руководству на лень Кессела и озабоченность только своей статистикой.

После обмена Кессела в стан «койотов» он набрал в 22 матчах меньше очков, чем Малкин — в 17 (22 против 17), но пресс-служба «Питтсбурга» подготовила Филу вполне доброжелательный приём. В одной из пауз на видеокубе появился специальный ролик в честь Кессела, который с улыбкой его посмотрел.

«Фил — особенный игрок. Очень быстрый, немногие хоккеисты обладают такой скоростью. Он может точно бросать на такой скорости, это все знают, он выиграл для нас много матчей. С ним было интересно играть», — так отозвался перед матчем о Кесселе защитник «Пингвинз» Маркус Петтерсон.

Сам же матч получился на удивление скупым на голы. Тренерский штаб «Питтсбурга» решил выпустить на эту игру номинально второго голкипера Тристана Джарри, который до этого провёл лишь 10 матчей в сезоне, но сделал это с очень хорошей статистикой (93,6% отражённых бросков). Со стороны такое решение наставника Майка Салливана выглядело неожиданно, но появление Джарри оказалось оправдано на сто процентов. Голкипер отразил все 33 броска по своим воротам и стал автором потрясающего сейва щитком, не дав забить нападающему «Койотс» Клейтону Келлеру.

Кроме этого, у «Питтсбурга» наконец-то начали выздоравливать травмированные. В этом матче вернулись на лёд Брайан Раст, пропустивший три встречи из-за нераскрытой травмы, и защитник Джастин Шульц, который отсутствовал 7 игр из-за подозрение на заболевание паха.

Полноценный же гол в матче был забит всего один, и его автором стал Евгений Малкин. В середине третьего периода он поймал удачный отскок от лицевого борта и поймал голкипера «койотов» Антти Раанту на перемещении, отправив шайбу между щитков вратаря.

Для Малкина этот гол стал вторым победным в сезоне, а в матчах против «Аризоны» россиянин и вовсе становится неудержим. В 17 матчах за карьеру, сыгранных с «Койотс», Евгений набрал 22 (7+15) очка, а если Малкин в этих матчах забивал, то «Питтсбург» выигрывал в 10 случаях из 12.

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«Джарри сыграл потрясающе круто. У него было несколько отличных стартов в последнее время, и мы чувствуем, что он действительно очень хорош. Он заслужил больше матчей, и это именно та причина, по которой мы решили выпустить его сегодня», — сказал после матча Майк Салливан.

«Я стараюсь стать лучше с каждым днём, каждая тренировка должна делать меня лучше — такова была моя цель. Я стараюсь доказать самому себе, что могу это сделать. Что касается сейва после броска Келлера, то это был просто инстинкт, реакция. Я уже мало что мог сделать, просто растянулся вдоль линии ворот», — скромно сказал Джарри, признанный первой звездой матча.