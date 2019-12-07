Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня. Но все закончилось кошмарной развязкой
«Рейнджерс» пропустили решающий гол за минуту до конца основного времени матча с «Монреалем».
«Рейнджерс» пропустили решающий гол за минуту до конца основного времени матча с «Монреалем».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Холл — 5 (бол., Ватанен, Гусев), 13:31 — 1:0. Дебринкэт — 7 (бол., Кейн, Стром), 29:35 — 1:1. Победный буллит: Дак.
Вратари: Блэквуд — Кроуфорд.
Штраф:9 — 13.
Броски: 30 (10+12+6+2) — 29 (7+15+5+2).
Наши: Гусев (14.40/1/0) — -. 7 декабря.
Оказаться в первой бригаде большинства — это счастье для любого нападающего. Лучше времени для набора очков быть не может. «Нью-Джерси» по реализации численного преимущества плетутся на 28-м месте в НХЛ. Количество конструктивных идей при игре «пять на четыре» минимальное. Однако Никита Гусев даже при не самых выдающихся действиях в эпизоде с шайбой Тэйлора Холла заработал голевой пас. Очки в последнее время россиянин набирает регулярно. Он и в целом действовал сносно, хотя качество его игры не сильно отличалось от того, что Никита показывал в первых матчах сезона. Тренерское доверие многое решает. Главное отличие заключается в том, что Гусев теперь раскрепостился и перестал бояться допустить ошибку. В овертайме больше доверяли Холлу и К. Зато в послематчевых бросках наш нападающий незаменим — он забил уже в третий раз в четырех попытках.
Холл, слухи о обмене которого разгораются с удвоенной силой после его отказа продлевать контракт с «Нью-Джерси», делал все, чтобы поднять на себя цену. Его активность и желание бросать при первой возможности похвальны. «Чикаго» отдал накануне много сил в матче с «Бостоном» и поначалу казалось, что ему мало что светит. Как только стартовый порыв хозяев поутих, то выяснилось, что «Блэкхокс» при всех своих проблемах выглядят более организованной командой. Им удалось сравнять счет и создать еще несколько отличных моментов. Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, уже столько всего натерпевшийся в текущем чемпионате, не справился только с добиванием от Алекса Дебринкэта. В остальном именно его удачные действия оставляли «Дьяволам» шансы на взятие очков.
В середине первого периода
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Галлахер — 13 (Дано, Татар), 10:37 — 0:1. Смит — 3, 22:30 — 1:1. Томпсон — 2 (Казинс, Сузуки), 58:53 — 1:2.
Вратари: Георгиев (59:13) — Прайс.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (8+14+8) — 33 (11+11+11).
Наши: Бучневич (9.13/0/0), Панарин (21.57/1/-1) — -.
«Монреаль» находится в глубочайшем кризисе, если отталкиваться от результатов последних недель — девять поражений в последних десяти матчах. Однако это тот случай, когда по игре у «Канадиенс» далеко не все безнадежно. От зоны
Артемий Панарин по традиции обострял, Александр Георгиев, проводивший второй матч за два дня (76 cэйвов после 80 бросков в общем), снова был великолепен, Павел Бучневич в последнее время сбавил обороты. Ответный гол обошелся без участия русских игроков «Рейнджерс». Проводивший всего второй матч в НХЛ защитник «Канадиенс» Отто Лескинен не смог обработать скакавшую шайбу на чужой синей линии и привез выход «один в ноль» на свои ворота. Брендан Смит весь сезон выходит на позиции нападающего, хотя ранее являлся исключительно игроком обороны. Решение главного тренера Дэвида Куинна изначально казалось странным. Хотя он просто старался найти место для хоккеиста с приличным контрактом и склонностью к ошибкам в своей зоне.
В
Михаил Зислис