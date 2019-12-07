Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня. Но все закончилось кошмарной развязкой

Источник: AP 2019

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Холл — 5 (бол., Ватанен, Гусев), 13:31 — 1:0. Дебринкэт — 7 (бол., Кейн, Стром), 29:35 — 1:1. Победный буллит: Дак.

Вратари: Блэквуд — Кроуфорд.

Штраф:9 — 13.

Броски: 30 (10+12+6+2) — 29 (7+15+5+2).

Наши: Гусев (14.40/1/0) — -. 7 декабря.

Нью-Джерси. Prudential Center.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 10, 7.12.2019, 3:00 Нью-Джерси Дэвилз 1 Чикаго Блэкхокс 2 Б

Большинство

Оказаться в первой бригаде большинства — это счастье для любого нападающего. Лучше времени для набора очков быть не может. «Нью-Джерси» по реализации численного преимущества плетутся на 28-м месте в НХЛ. Количество конструктивных идей при игре «пять на четыре» минимальное. Однако Никита Гусев даже при не самых выдающихся действиях в эпизоде с шайбой Тэйлора Холла заработал голевой пас. Очки в последнее время россиянин набирает регулярно. Он и в целом действовал сносно, хотя качество его игры не сильно отличалось от того, что Никита показывал в первых матчах сезона. Тренерское доверие многое решает. Главное отличие заключается в том, что Гусев теперь раскрепостился и перестал бояться допустить ошибку. В овертайме больше доверяли Холлу и К. Зато в послематчевых бросках наш нападающий незаменим — он забил уже в третий раз в четырех попытках.

Вратарь

Холл, слухи о обмене которого разгораются с удвоенной силой после его отказа продлевать контракт с «Нью-Джерси», делал все, чтобы поднять на себя цену. Его активность и желание бросать при первой возможности похвальны. «Чикаго» отдал накануне много сил в матче с «Бостоном» и поначалу казалось, что ему мало что светит. Как только стартовый порыв хозяев поутих, то выяснилось, что «Блэкхокс» при всех своих проблемах выглядят более организованной командой. Им удалось сравнять счет и создать еще несколько отличных моментов. Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, уже столько всего натерпевшийся в текущем чемпионате, не справился только с добиванием от Алекса Дебринкэта. В остальном именно его удачные действия оставляли «Дьяволам» шансы на взятие очков.

Драка

В середине первого периода защитник-новичок «Чикаго» Деннис Джилберт чистым, но очень жестким силовым приемом отправил в борт Джека Хьюза, словно тот был мягкой игрушкой. Первый номер последнего драфта вернулся в состав после небольшой травмы, стоившей ему пропуска трех игр. Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси» Ален Насреддин заявил, что об участии Хьюза в молодежном чемпионате мира не может быть и речи. Для НХЛ субтильный нападающий до конца еще не готов — слишком его легко оттирают от шайбы и превосходят в единоборствах. В такой ситуации за 18-летнего приходится вписываться старшим товарищам. Уэйн Симмондс, известный своей страстью к ледовым разборкам. Темнокожий громила в той же смене бросился на Джилберта и устроил кулачный бой, прошедший с небольшим преимуществом для форварда «Девилз».

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 10, 7.12.2019, 3:00 Нью-Йорк Рейнджерс 1 Монреаль Канадиенс 2

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Галлахер — 13 (Дано, Татар), 10:37 — 0:1. Смит — 3, 22:30 — 1:1. Томпсон — 2 (Казинс, Сузуки), 58:53 — 1:2.

Вратари: Георгиев (59:13) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 33 (11+11+11).

Наши: Бучневич (9.13/0/0), Панарин (21.57/1/-1) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Контратака

«Монреаль» находится в глубочайшем кризисе, если отталкиваться от результатов последних недель — девять поражений в последних десяти матчах. Однако это тот случай, когда по игре у «Канадиенс» далеко не все безнадежно. От зоны плей-офф команда и вовсе находится на расстоянии одной победы. В стартовом периоде гости имели преимущество перед «Рейнджерс», а одна блестящая контратака в исполнении первой тройки «Монреаля» закончилась отличным голом Брендана Галлахера.

«Удача»

Артемий Панарин по традиции обострял, Александр Георгиев, проводивший второй матч за два дня (76 cэйвов после 80 бросков в общем), снова был великолепен, Павел Бучневич в последнее время сбавил обороты. Ответный гол обошелся без участия русских игроков «Рейнджерс». Проводивший всего второй матч в НХЛ защитник «Канадиенс» Отто Лескинен не смог обработать скакавшую шайбу на чужой синей линии и привез выход «один в ноль» на свои ворота. Брендан Смит весь сезон выходит на позиции нападающего, хотя ранее являлся исключительно игроком обороны. Решение главного тренера Дэвида Куинна изначально казалось странным. Хотя он просто старался найти место для хоккеиста с приличным контрактом и склонностью к ошибкам в своей зоне.

В третьем-четвертом звеньях Смит на удивление выглядит адекватно. Вреда в защите точно приносит меньше. Катание и хорошие руки никуда не делись — с Кэри Прайсом он разобрался настолько легко и непринужденно, что и Артемий Панарин, окажись на месте своего партнера по команде, вряд ли сыграл бы лучше. Смиту присуще чувство юмора и в перерыве, отвечая на вопрос корреспондента, он с трудом сдерживал улыбку и объяснил свой гол «удачей». На этом для «Рейнджерс», как оказалось, все хорошее и закончилось. Пропустить решающую шайбу после ошибки в средней зоне и очередной контратаки на предпоследней минуте для Георгиева стало ударом в сердце. Он такой развязки точно не заслуживал.

Михаил Зислис