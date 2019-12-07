Партнеров Овечкина избивали, он не отомстил даже голами. Ови провалил поездку по Калифорнии
«Вашингтон» трижды победил, его капитан не забросил ни шайбы.
«Вашингтон» трижды победил, его капитан не забросил ни шайбы.
Пятница в Национальной хоккейной лиге получилась на редкость скупой на голы. В матчах «Нью-Джерси» — «Чикаго» и «Питтсбург» — «Аризона» было заброшено всего по две шайбы, еще в двух встречах игрового дня — по три. Отдуваться за остальных предстояло «Анахайму» и «Вашингтону», тем более предпосылок для этого хватало. Так, в гости к не самой сильной обороне приехала лучшая атака НХЛ. Кроме того, голевые надежды были связаны с Александром Овечкиным — в двух первых матчах калифорнийского турне капитан «Кэпиталз» промолчал, а возвращаться домой ни с чем ему точно не хотелось.
Счет был открыт в середине первого периода, и Ови не имел к этому никакого отношения. Дмитрий Орлов в ходе позиционной атаки отдал шайбу за ворота на Карла Хагелина, а тот вычертил очень неожиданную передачу на Трэвиса Бойда — центрфорвард третьего звена бросал из нулевого угла, ему помог рикошет от вратаря Райана Миллера.
Во втором периоде дела пошли гораздо бодрее. Игру подожгли Эрик Гудбрансон и Гарнет Хэтэуэй. У обоих парней было непреодолимое желание подраться, арбитры с трудом, но не позволили им организовать полноценный кулачный бой, а следом выписали по солидному штрафу: защитник «Дакс» присел на 12 минут, форвард «Кэпиталз» — на 10.
У гостей организовалось двухминутное численное преимущество, они потратили всего 16 секунд, чтобы воспользоваться им по назначению. Пока хоккеисты «Анахайма» старательно демонстрировали знание предмета, перекрывая направление передачи на Овечкина, Евгений Кузнецев ввалился в правый круг вбрасывания да проверил Миллера броском между щитков. Американец проверку не прошел.
Дальше — больше. Больше огня. До конца периода на льду случилась куча событий:
Пауза в игре не сбила соперников с ураганного темпа. Уже через 45 секунд после возвращения на лед из раздевалок Адам Хенрик снял паутину с ближней девятки ворот Брэйдена Холтби. Канадцу моментально ответил Якуб Врана, продолжающий дышать в спину Овечкина в списке лучших снайперов «Вашингтона». Чех подкараулил ошибку «Дакс», сам бросил и сам же добил — очень самостоятельный парень.
Голы голами, но и про драки команды забывать не стали. Гудбрансон и Хэтэуэй отбыли наказания и устроили уже полноценный бой, в котором безоговорочную победу одержал хоккеист хозяев. В кулачных поединках «Анахайм» был на голову круче «Вашингтона».
Ну, а «Кэпиталз» оказались круче соперника в хоккее — гости спокойно довели дело до победы и покидают Калифорнию с максимальным количеством набранных очков. А вот голевая засуха с Овечкина достигла уже трех матчей — после
Артем Гаев
|Даллас Икинс
|Тодд Рирден
|Райан Миллер
|Брэйден Холтби
|09:00
|Трэвис Бойд(Карл Хагелин, Дмитрий Орлов)
|18:08
|Карл Хагелин
|22:12
|Командный штраф
|24:54
|Эрик Гудбрэнсон
|24:54
|Эрик Гудбрэнсон
|24:54
|Гарнет Хэтэуэй
|25:10
|Евгений Кузнецов(Джон Карлсон, Якуб Врана)
|28:17
|Николя Делорье
|28:17
|Николя Делорье
|28:17
|Радко Гудас
|29:06
|Кэм Фаулер
|29:36
|Ти. Джей. Оши
|31:40
|Йонас Зигенталер
|37:03
|Райан Гецлаф(Трой Терри)
|40:45
|Адам Хенрик(Райан Гецлаф, Ондржей Каше)
|41:37
|Якуб Врана
|43:06
|Эрик Гудбрэнсон
|43:06
|Гарнет Хэтэуэй
|49:39
|Дерек Грант
|49:39
|Евгений Кузнецов
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Эрик Гудбрэнсон (Анахайм Дакс)
|38
|Штрафное время
|28
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0