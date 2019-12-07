Партнеров Овечкина избивали, он не отомстил даже голами. Ови провалил поездку по Калифорнии

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Пятница в Национальной хоккейной лиге получилась на редкость скупой на голы. В матчах «Нью-Джерси» — «Чикаго» и «Питтсбург» — «Аризона» было заброшено всего по две шайбы, еще в двух встречах игрового дня — по три. Отдуваться за остальных предстояло «Анахайму» и «Вашингтону», тем более предпосылок для этого хватало. Так, в гости к не самой сильной обороне приехала лучшая атака НХЛ. Кроме того, голевые надежды были связаны с Александром Овечкиным — в двух первых матчах калифорнийского турне капитан «Кэпиталз» промолчал, а возвращаться домой ни с чем ему точно не хотелось.

Счет был открыт в середине первого периода, и Ови не имел к этому никакого отношения. Дмитрий Орлов в ходе позиционной атаки отдал шайбу за ворота на Карла Хагелина, а тот вычертил очень неожиданную передачу на Трэвиса Бойда — центрфорвард третьего звена бросал из нулевого угла, ему помог рикошет от вратаря Райана Миллера.

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Во втором периоде дела пошли гораздо бодрее. Игру подожгли Эрик Гудбрансон и Гарнет Хэтэуэй. У обоих парней было непреодолимое желание подраться, арбитры с трудом, но не позволили им организовать полноценный кулачный бой, а следом выписали по солидному штрафу: защитник «Дакс» присел на 12 минут, форвард «Кэпиталз» — на 10.

У гостей организовалось двухминутное численное преимущество, они потратили всего 16 секунд, чтобы воспользоваться им по назначению. Пока хоккеисты «Анахайма» старательно демонстрировали знание предмета, перекрывая направление передачи на Овечкина, Евгений Кузнецев ввалился в правый круг вбрасывания да проверил Миллера броском между щитков. Американец проверку не прошел.

Официальный сайт НХЛ

Дальше — больше. Больше огня. До конца периода на льду случилась куча событий:

драка Радко Гудаса и Николаса Делорье, закончившаяся чистой победой хоккеиста «Анахайма».

попытка автогола в исполнении Брэйдена Холтби.

отмененная из оффсайда шайба Сэма Стилла, которую красиво успел отпраздновать твиттер «Дакс».

легальный гол Райана Гецлафа, которому очень помогли полевые игроки «Вашингтона».

Официальный сайт НХЛ

Пауза в игре не сбила соперников с ураганного темпа. Уже через 45 секунд после возвращения на лед из раздевалок Адам Хенрик снял паутину с ближней девятки ворот Брэйдена Холтби. Канадцу моментально ответил Якуб Врана, продолжающий дышать в спину Овечкина в списке лучших снайперов «Вашингтона». Чех подкараулил ошибку «Дакс», сам бросил и сам же добил — очень самостоятельный парень.

Официальный сайт НХЛ

Голы голами, но и про драки команды забывать не стали. Гудбрансон и Хэтэуэй отбыли наказания и устроили уже полноценный бой, в котором безоговорочную победу одержал хоккеист хозяев. В кулачных поединках «Анахайм» был на голову круче «Вашингтона».

Ну, а «Кэпиталз» оказались круче соперника в хоккее — гости спокойно довели дело до победы и покидают Калифорнию с максимальным количеством набранных очков. А вот голевая засуха с Овечкина достигла уже трех матчей — после хет-трика в ворота «Детройта» Ови настиг очередной спад.