Радулов возвращен в состав «Далласа» и тренируется во втором звене

Россиянин провёл тренировку во втором звене вместе с Джо Павелски и Роопе Хинцем. Напомним, Радулов пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.



В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью и не набрал ни одного очка, его показатель полезности составил «-3». В текущем регулярном чемпионате 29-летний Радулов принял участие в 29 встречах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности «+7» и 30 минутах штрафного времени.