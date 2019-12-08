Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (2-я минута), Шейн Гостисбир (7), Иван Проворов (44) и Скотт Лотон (56). У проигравших отличились Брэди Ткачук (5) и Энтони Дюклер (44 и 55).

Российский защитник «Филадельфии» Проворов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, всего в активе россиянина 19 очков (7 шайб + 12 передач) в 30 матчах.

«Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. «Оттава» идет 14-й на Востоке, имея в активе 25 очков после 30 встреч.