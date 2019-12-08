Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву» в матче НХЛ
ТАСС, 8 декабря. «Филадельфия» обыграла «Оттаву» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 декабря. «Филадельфия» обыграла «Оттаву» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (2-я минута), Шейн Гостисбир (7), Иван Проворов (44) и Скотт Лотон (56). У проигравших отличились Брэди Ткачук (5) и Энтони Дюклер (44 и 55).
«Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. «Оттава» идет 14-й на Востоке, имея в активе 25 очков после 30 встреч.
В следующем матче «Филадельфия» 12 декабря в гостях сыграет с «Колорадо», а «Оттава» двумя днями ранее дома примет «Бостон».
|Ален Виньо
|Ди Джей Смит
|Картер Харт(Картер Харт)
|Крэйг Андерсон(Андерс Нильссон, Андерс Нильссон)
|01:45
|Трэвис Конекны(Морган Фрост, Клод Жиру)
|04:27
|Брэди Ткачак(Жан-Габриэль Пажо, Коннор Браун)
|06:16
|Шейн Гостисбеер(Тайлер Питлик, Джеймс ван Римсдайк)
|14:07
|Джастин Браун
|18:43
|Якуб Ворачек
|18:43
|Ник Пол
|20:19
|Джоэл Фэраби
|20:19
|Жан-Габриэль Пажо
|28:19
|Кевин Хэйс
|32:19
|Командный штраф
|33:18
|Энтони Дюклер
|43:17
|Иван Проворов(Джоэл Фэраби, Скотт Лотон)
|50:36
|Иван Проворов
|55:00
|Энтони Дюклер(Дилан Демело, Тома Шабо)
|55:11
|Скотт Лотон(Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хэйс)
|59:35
|Брэди Ткачак
|59:35
|Брэди Ткачак
Скотт Лотон (Филадельфия Флайерз), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз), Иван Проворов (Филадельфия Флайерз)
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1