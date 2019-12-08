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00:23 (мск), источник: ТАСС

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Оттаву» в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. «Филадельфия» обыграла «Оттаву» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (2-я минута), Шейн Гостисбир (7), Иван Проворов (44) и Скотт Лотон (56). У проигравших отличились Брэди Ткачук (5) и Энтони Дюклер (44 и 55).

Российский защитник «Филадельфии» Проворов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, всего в активе россиянина 19 очков (7 шайб + 12 передач) в 30 матчах.

«Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. «Оттава» идет 14-й на Востоке, имея в активе 25 очков после 30 встреч.

В следующем матче «Филадельфия» 12 декабря в гостях сыграет с «Колорадо», а «Оттава» двумя днями ранее дома примет «Бостон».

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Филадельфия Флайерз
4:3
2:1, 0:1, 2:1
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 107.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоДи Джей Смит
Вратари
Картер Харт(Картер Харт)Крэйг Андерсон(Андерс Нильссон, Андерс Нильссон)
1-й период
01:45Трэвис Конекны(Морган Фрост, Клод Жиру)
04:27Брэди Ткачак(Жан-Габриэль Пажо, Коннор Браун)
06:16Шейн Гостисбеер(Тайлер Питлик, Джеймс ван Римсдайк)
14:07Джастин Браун
18:43Якуб Ворачек
18:43Ник Пол
2-й период
20:19Джоэл Фэраби
20:19Жан-Габриэль Пажо
28:19Кевин Хэйс
32:19Командный штраф
33:18Энтони Дюклер
3-й период
43:17Иван Проворов(Джоэл Фэраби, Скотт Лотон)
50:36Иван Проворов
55:00Энтони Дюклер(Дилан Демело, Тома Шабо)
55:11Скотт Лотон(Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хэйс)
59:35Брэди Ткачак
59:35Брэди Ткачак
Лучшие игроки матча
Скотт Лотон (Филадельфия Флайерз), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз), Иван Проворов (Филадельфия Флайерз)
Статистика
16Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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