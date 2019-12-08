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10:52 (мск), источник: Sport24

Василевский снова стал стеной. У русского вратаря 37 сейвов и один из лучших матчей в сезоне

«Тампа» забила семь голов, а Кучеров даже очков не набрал.

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Источник: AP 2019

«Тампа» остается одной из самых нестабильных команд в лиге. С «Миннесотой» матч получился очень неудачный для «молний». Необъяснимые ошибки во всех зонах и поражение середняку. Через два дня «Лайтнинг» выдали потрясающую игру с «Сан-Хосе». И где же мы видели настоящую команду?

В домашнем матче с «Шаркс» хозяева открыли счет уже на четвертой минуте. Тайлер Джонсон стал автором первого гола в игре. Вскоре у «Тампы» был шанс увеличить преимущество — Маркус Серенсен получил четыре минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Однако несмотря на несколько опасных бросков, ничего у «молний» не вышло. Удивляться тут не стоит — у «Сан-Хосе» лучшее меньшинство в лиге (91,4%). Это, кажется, единственная сильная сторона нынешней команды из Калифорнии.

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Чуть позже вновь «Тампа» играла в большинстве и вновь не забила. Зато Алекс Киллорн смог отличиться в равных составах. Несмотря на лидерство хозяев со счетом 2:0, перевес «акул» по броскам к середине встречи был двукратным. Андрею Василевскому приходилось часто вступать в игру. Несколько крутых сейвов на свой счет в этот вечер он записал. Гости продолжали фолить, и в концовке второго периода реализовал большинство Стэмкос. Последний раз Стив забивал 16 ноября (тогда был 400-й гол в НХЛ).

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Гол капитана, видимо, раскрепостил хозяев, и после перерыва они продолжили уничтожать соперника. Стэмкос оформил дубль (второй гол тоже при численном преимуществе). Заброшенными шайбами отметились также Хедман, Джонсон и Верхаг. Вторая и третья тройки «Тампы» просто разнесли всю оборону «Сан-Хосе» в клочья. Примечательно, что первое звено во главе с Кучеровым вообще ничего не показало. У Никиты по итогам матча нулевой показатель полезности и лишь два броска по воротам. Не может похвастаться этой игрой и Михаил Сергачев (без очков и «-1»).

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Василевский был близок к первому для себя «сухому» матчу в сезоне, однако Власик за пять минут до конца испортил его планы. Обладатель «Везины» сделал 37 сейвов после 38 бросков и провел вместе с командой одну из самых удачных игр в этой регулярке.

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Дарья Тубольцева

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7:1
1:0, 2:0, 4:1
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 108.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперПитер Дебур
Вратари
Андрей ВасилевскийМартин Джонс(Аарон Делл)
1-й период
00:15Ондржей Палат
03:10Тайлер Джонсон(Картер Верхэге)
05:51Матье Жозеф
05:51Матье Жозеф
2-й период
22:28Эрик Карлссон
32:29Алекс Киллорн(Ян Рутта, Энтони Чирелли)
36:16Кевин Лабанк
36:16Кевин Лабанк
39:33Стивен Стэмкос(Виктор Хедман, Алекс Киллорн)
3-й период
40:52Виктор Хедман(Энтони Чирелли, Алекс Киллорн)
43:51Тайлер Джонсон(Стивен Стэмкос, Картер Верхэге)
54:44Марк-Эдуард Власик(Тимо Майер, Эрик Карлссон)
55:29Тимо Майер
55:36Стивен Стэмкос(Виктор Хедман, Алекс Киллорн)
56:18Матье Жозеф
59:35Картер Верхэге(Янни Гурд, Патрик Марун)
Лучшие игроки матча
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Верхэге (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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