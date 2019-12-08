Василевский снова стал стеной. У русского вратаря 37 сейвов и один из лучших матчей в сезоне

Источник: AP 2019

«Тампа» остается одной из самых нестабильных команд в лиге. С «Миннесотой» матч получился очень неудачный для «молний». Необъяснимые ошибки во всех зонах и поражение середняку. Через два дня «Лайтнинг» выдали потрясающую игру с «Сан-Хосе». И где же мы видели настоящую команду?

В домашнем матче с «Шаркс» хозяева открыли счет уже на четвертой минуте. Тайлер Джонсон стал автором первого гола в игре. Вскоре у «Тампы» был шанс увеличить преимущество — Маркус Серенсен получил четыре минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Однако несмотря на несколько опасных бросков, ничего у «молний» не вышло. Удивляться тут не стоит — у «Сан-Хосе» лучшее меньшинство в лиге (91,4%). Это, кажется, единственная сильная сторона нынешней команды из Калифорнии.

Чуть позже вновь «Тампа» играла в большинстве и вновь не забила. Зато Алекс Киллорн смог отличиться в равных составах. Несмотря на лидерство хозяев со счетом 2:0, перевес «акул» по броскам к середине встречи был двукратным. Андрею Василевскому приходилось часто вступать в игру. Несколько крутых сейвов на свой счет в этот вечер он записал. Гости продолжали фолить, и в концовке второго периода реализовал большинство Стэмкос. Последний раз Стив забивал 16 ноября (тогда был 400-й гол в НХЛ).

Гол капитана, видимо, раскрепостил хозяев, и после перерыва они продолжили уничтожать соперника. Стэмкос оформил дубль (второй гол тоже при численном преимуществе). Заброшенными шайбами отметились также Хедман, Джонсон и Верхаг. Вторая и третья тройки «Тампы» просто разнесли всю оборону «Сан-Хосе» в клочья. Примечательно, что первое звено во главе с Кучеровым вообще ничего не показало. У Никиты по итогам матча нулевой показатель полезности и лишь два броска по воротам. Не может похвастаться этой игрой и Михаил Сергачев (без очков и «-1»).

Василевский был близок к первому для себя «сухому» матчу в сезоне, однако Власик за пять минут до конца испортил его планы. Обладатель «Везины» сделал 37 сейвов после 38 бросков и провел вместе с командой одну из самых удачных игр в этой регулярке.

Дарья Тубольцева