«Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси». Тренин забросил первую шайбу в НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Карр (1-я минута), Данте Фаббро (3), российский форвард Яков Тренин (26), Филип Форсберг (28), Ник Бонино (46) и Рокко Гримальди (53). У проигравших отличились Йеспер Братт (3), Трэвис Зейджак (4), Кайл Палмьери (34) и Тэйлор Холл (52).

22-летний Тренин провел свою вторую игру в НХЛ и забросил первую шайбу. Российский форвард гостей Никита Гусев отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 14 (5+9) очков в 26 встречах.