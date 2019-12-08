«Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси». Тренин забросил первую шайбу в НХЛ
ТАСС, 8 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Даниэль Карр (1-я минута), Данте Фаббро (3), российский форвард Яков Тренин (26), Филип Форсберг (28), Ник Бонино (46) и Рокко Гримальди (53). У проигравших отличились Йеспер Братт (3), Трэвис Зейджак (4), Кайл Палмьери (34) и Тэйлор Холл (52).
22-летний Тренин провел свою вторую игру в НХЛ и забросил первую шайбу. Российский форвард гостей Никита Гусев отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 14 (5+9) очков в 26 встречах.
«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 28 матчах. «Нэшвилл» расположился на 12-й строчке на Западе с 29 очками в 27 встречах.
|Питер Лавиолетт
|Ален Насреддин
|Пекка Ринне
|Луи Доминге(Луи Доминге, Луи Доминге)
|00:46
|Даниэль Карр(Янник Вебер, Дэн Хэмьюс)
|02:13
|Данте Фаббро(Крэйг Смит, Ник Бонино)
|02:45
|Йеспер Братт(Сами Ватанен, Павел Заха)
|03:59
|Трэвис Зэйджак(Блэйк Коулман, Никита Гусев)
|09:39
|Янник Вебер
|10:12
|Никита Гусев
|11:29
|Пи. Кей. Суббан
|20:32
|Данте Фаббро
|22:47
|Майлс Вуд
|25:52
|Яков Тренин(Рокко Гримальди)
|27:24
|Филип Форсберг(Роман Йоси, Калле Ярнкрок)
|30:01
|Блэйк Коулман
|30:06
|Райан Джохансен
|32:15
|Филип Форсберг
|33:07
|Кайл Палмиери(Сами Ватанен, Тэйлор Холл)
|40:42
|Блэйк Коулман
|45:47
|Ник Бонино(Данте Фаббро, Маттиас Экхольм)
|51:09
|Тэйлор Холл(Джек Хьюз)
|52:44
|Рокко Гримальди(Маттиас Экхольм)
|59:13
|Командный штраф
Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Ник Бонино (Нэшвилл Предаторз), Данте Фаббро (Нэшвилл Предаторз)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0