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15:04 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси». Тренин забросил первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 8 декабря. «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Карр (1-я минута), Данте Фаббро (3), российский форвард Яков Тренин (26), Филип Форсберг (28), Ник Бонино (46) и Рокко Гримальди (53). У проигравших отличились Йеспер Братт (3), Трэвис Зейджак (4), Кайл Палмьери (34) и Тэйлор Холл (52).

22-летний Тренин провел свою вторую игру в НХЛ и забросил первую шайбу. Российский форвард гостей Никита Гусев отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 14 (5+9) очков в 26 встречах.

«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 28 матчах. «Нэшвилл» расположился на 12-й строчке на Западе с 29 очками в 27 встречах.

Нэшвилл Предаторз
6:4
2:2, 2:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 108.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттАлен Насреддин
Вратари
Пекка РиннеЛуи Доминге(Луи Доминге, Луи Доминге)
1-й период
00:46Даниэль Карр(Янник Вебер, Дэн Хэмьюс)
02:13Данте Фаббро(Крэйг Смит, Ник Бонино)
02:45Йеспер Братт(Сами Ватанен, Павел Заха)
03:59Трэвис Зэйджак(Блэйк Коулман, Никита Гусев)
09:39Янник Вебер
10:12Никита Гусев
11:29Пи. Кей. Суббан
2-й период
20:32Данте Фаббро
22:47Майлс Вуд
25:52Яков Тренин(Рокко Гримальди)
27:24Филип Форсберг(Роман Йоси, Калле Ярнкрок)
30:01Блэйк Коулман
30:06Райан Джохансен
32:15Филип Форсберг
33:07Кайл Палмиери(Сами Ватанен, Тэйлор Холл)
3-й период
40:42Блэйк Коулман
45:47Ник Бонино(Данте Фаббро, Маттиас Экхольм)
51:09Тэйлор Холл(Джек Хьюз)
52:44Рокко Гримальди(Маттиас Экхольм)
59:13Командный штраф
Лучшие игроки матча
Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Ник Бонино (Нэшвилл Предаторз), Данте Фаббро (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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