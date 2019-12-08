Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
«Евгений Малкин давно не играл так здорово. Его катание возвращается к лучшим образцам — становится мягким, гладким. Всем, кто этого не сделал, пора срочно взять его в свою команду в фэнтэзи. “Пингвины” здорово перенастроили свою команду, теперь у всех свои роли, они быстры. Но защитник в топ-4 им всё ещё необходим», — отметил после матча с «Ред Уингз» обозреватель ESPN Джон Буччигросс.
Евгений действительно обрёл новую жизнь, восстановившись после травмы. Своё собственное обещание играть лучше он сдержал, а очередные 3 (1+2) набранных очка стали тому лучшим доказательством. Нет сомнений, что неплохой настрой для уральца был обеспечен и хорошей игрой с «Аризоной», когда Малкин забил победный гол, обыграв своего старого приятеля Фила Кессела,
«Питтсбург» ожидаемо был фаворитом в матче против проваливающего сезон «Детройта», и серьёзный задел для победы «пингвины» сделали уже в первом периоде. На шестой минуте Малкин протащил шайбу в чужую зону, увидел открытого в углу Криса Летанга и двинулся на пятачок, где уже воевал Джейк Гюнцель, — именно от него шайба и отскочила в ворота «Ред Уингз», дав гостям возможность открыть счёт.
Чуть позже Малкин и тот же Гюнцель ассистировали Чаду Руведелу, который упрочил преимущество «Пингвинз» в конце первого периода.
Евгений Малкин в шести последних матчах:
27 ноября («Ванкувер») — 2 гола, 3 передачи, «+1»,
29 ноября («Коламбус») — 2 передачи, «-1»,
30 ноября («Сент-Луис») — 1 передача, «+1»,
4 декабря («Сент-Луис») — 0, «+1»,
6 декабря («Аризона») — 1 гол, «+1»,
7 декабря («Детройт») — 1 гол, 2 передачи, «+2».
Ну, а затем Малкин забил, сделав это броском с разворота из окружения трёх соперников. «Сейчас Джино играет на самом высоком уровне. Просто интересно быть частью этого, наблюдать за ним. Малкин действительно великолепный хоккеист», — отметил Джейк Гюнцель.
В последних семи матчах «Питтсбург» одержал пять побед и почти догнал тройку лидеров Столичного дивизиона — до третьего места, на котором расположилась «Филадельфия», осталось одно очко.
Максим Замятин
|Джефф Блэшилл
|Майк Салливан
|Джонатан Бернье(Эрик Комри, Эрик Комри, Эрик Комри, Эрик Комри)
|Мэттью Мюррей
|05:37
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Крис Летанг)
|17:24
|Чад Руведел(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
|25:14
|Алекс Гальченюк
|26:02
|Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
|30:42
|Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Чад Руведел)
|31:42
|Крис Летанг
|39:34
|Патрик Немет
|41:38
|Доминик Кахун(Джон Марино, Маркус Петтерссон)
|53:00
|Филип Гронек(Даррен Хелм)
|55:24
|Брайан Раст
|56:56
|Дилан Ларкин(Робби Фаббри, Деннис Чоловски)
|58:14
|Командный штраф
|59:51
|Джон Марино(Крис Летанг, Брэндон Танев)
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0