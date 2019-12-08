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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота

В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.

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«Евгений Малкин давно не играл так здорово. Его катание возвращается к лучшим образцам — становится мягким, гладким. Всем, кто этого не сделал, пора срочно взять его в свою команду в фэнтэзи. “Пингвины” здорово перенастроили свою команду, теперь у всех свои роли, они быстры. Но защитник в топ-4 им всё ещё необходим», — отметил после матча с «Ред Уингз» обозреватель ESPN Джон Буччигросс.

Евгений действительно обрёл новую жизнь, восстановившись после травмы. Своё собственное обещание играть лучше он сдержал, а очередные 3 (1+2) набранных очка стали тому лучшим доказательством. Нет сомнений, что неплохой настрой для уральца был обеспечен и хорошей игрой с «Аризоной», когда Малкин забил победный гол, обыграв своего старого приятеля Фила Кессела, из-за которого в былые годы было сломано немало копий.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» ожидаемо был фаворитом в матче против проваливающего сезон «Детройта», и серьёзный задел для победы «пингвины» сделали уже в первом периоде. На шестой минуте Малкин протащил шайбу в чужую зону, увидел открытого в углу Криса Летанга и двинулся на пятачок, где уже воевал Джейк Гюнцель, — именно от него шайба и отскочила в ворота «Ред Уингз», дав гостям возможность открыть счёт.

Официальный сайт НХЛ

Чуть позже Малкин и тот же Гюнцель ассистировали Чаду Руведелу, который упрочил преимущество «Пингвинз» в конце первого периода.

Евгений Малкин в шести последних матчах:

27 ноября («Ванкувер») — 2 гола, 3 передачи, «+1»,
29 ноября («Коламбус») — 2 передачи, «-1»,
30 ноября («Сент-Луис») — 1 передача, «+1»,
4 декабря («Сент-Луис») — 0, «+1»,
6 декабря («Аризона») — 1 гол, «+1»,
7 декабря («Детройт») — 1 гол, 2 передачи, «+2».

Официальный сайт НХЛ

Ну, а затем Малкин забил, сделав это броском с разворота из окружения трёх соперников. «Сейчас Джино играет на самом высоком уровне. Просто интересно быть частью этого, наблюдать за ним. Малкин действительно великолепный хоккеист», — отметил Джейк Гюнцель.

Официальный сайт НХЛ

В последних семи матчах «Питтсбург» одержал пять побед и почти догнал тройку лидеров Столичного дивизиона — до третьего места, на котором расположилась «Филадельфия», осталось одно очко.

Максим Замятин

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Детройт Ред Уингз
3:5
0:2, 1:1, 2:2
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 108.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллМайк Салливан
Вратари
Джонатан Бернье(Эрик Комри, Эрик Комри, Эрик Комри, Эрик Комри)Мэттью Мюррей
1-й период
05:37Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Крис Летанг)
17:24Чад Руведел(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
2-й период
25:14Алекс Гальченюк
26:02Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
30:42Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Чад Руведел)
31:42Крис Летанг
39:34Патрик Немет
3-й период
41:38Доминик Кахун(Джон Марино, Маркус Петтерссон)
53:00Филип Гронек(Даррен Хелм)
55:24Брайан Раст
56:56Дилан Ларкин(Робби Фаббри, Деннис Чоловски)
58:14Командный штраф
59:51Джон Марино(Крис Летанг, Брэндон Танев)
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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