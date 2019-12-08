Голы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» победить «Айлендерс»

Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу «Старз». В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Радулов (17-я минута) и Денис Гурьянов (24), также у «Далласа» отличился Эндрю Кольяно (12). У проигравших гол на счету Мэтью Барзала (56).