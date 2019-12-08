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10:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» победить «Айлендерс»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Даллас Старз» нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу «Старз». В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Радулов (17-я минута) и Денис Гурьянов (24), также у «Далласа» отличился Эндрю Кольяно (12). У проигравших гол на счету Мэтью Барзала (56).

Радулов, сделавший также результативную передачу, был признан первой звездой матча.

Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис» дома уступил «Торонто» — 2:5. Нападающий хозяев Иван Барбашев забросил пятую шайбу в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

«Каролина» на своем льду обыграла «Миннесоту» — 6:2. Форвард победителей Андрей Свечников отметился голом, набрав 32-е очко (13 шайб + 19 передач) в 30 матчах.

Официальный сайт НХЛ

«Ванкувер» в овертайме дома нанес поражение «Баффало» — 6:5.

Официальный сайт НХЛ
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