«Лос-Анджелес» проиграл «Калгари» в матче НХЛ, Прохоркин отдал голевую передачу
ТАСС, 8 декабря. «Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 декабря. «Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (19-я минута), Зак Риналдо (24), Шон Монахан (32) и Диллон Дьюб (42), у проигравших отличились Анже Копитар (12), Дрю Даути (15) и Мэтт Рой (46).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей и одним броском по воротам, сыграв в матче 8 минут 45 секунд. В текущем сезоне на его счету четыре гола и два голевых паса в 14 матчах лиги.
В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает девятое место, набрав 34 очка, «Лос-Анджелес» с 24 очками идет на последней, 15-й строчке.
В следующем матче «Калгари» 10 декабря в гостях сыграет с «Колорадо», «Лос-Анджелес» 11 декабря примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
|Джефф Уорд
|Тодд Маклеллан
|Кэм Тэлбот
|Джек Кэмпбелл
|11:03
|Тобиас Ридер
|11:09
|Анже Копитар(Дрю Даути)
|12:40
|Блэйк Лизотт
|14:30
|Микаэль Баклунд
|14:43
|Дрю Даути(Дастин Браун, Анже Копитар)
|16:48
|Майкл Амадио
|18:14
|Милан Лучич(Микаэль Баклунд, Дерек Райан)
|23:01
|Зак Риналдо(Диллон Дюбе, Тобиас Ридер)
|25:25
|Командный штраф
|31:46
|Шон Монахэн(Джонни Годро)
|37:07
|Зак Риналдо
|37:07
|Зак Риналдо
|37:07
|Кайл Клиффорд
|37:07
|Кайл Клиффорд
|41:29
|Диллон Дюбе(Милан Лучич, Дерек Райан)
|45:24
|Мэтт Рой(Николай Прохоркин, Тревор Льюис)
|49:06
|Тревор Льюис
|56:35
|Тайлер Тоффоли
Диллон Дюбе (Калгари Флэймз), Милан Лучич (Калгари Флэймз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|21
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0