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15:00 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» проиграл «Калгари» в матче НХЛ, Прохоркин отдал голевую передачу

ТАСС, 8 декабря. «Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (19-я минута), Зак Риналдо (24), Шон Монахан (32) и Диллон Дьюб (42), у проигравших отличились Анже Копитар (12), Дрю Даути (15) и Мэтт Рой (46).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей и одним броском по воротам, сыграв в матче 8 минут 45 секунд. В текущем сезоне на его счету четыре гола и два голевых паса в 14 матчах лиги.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает девятое место, набрав 34 очка, «Лос-Анджелес» с 24 очками идет на последней, 15-й строчке.

В следующем матче «Калгари» 10 декабря в гостях сыграет с «Колорадо», «Лос-Анджелес» 11 декабря примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Калгари Флэймз
4:3
1:2, 2:0, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 108.12.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Джефф УордТодд Маклеллан
Вратари
Кэм ТэлботДжек Кэмпбелл
1-й период
11:03Тобиас Ридер
11:09Анже Копитар(Дрю Даути)
12:40Блэйк Лизотт
14:30Микаэль Баклунд
14:43Дрю Даути(Дастин Браун, Анже Копитар)
16:48Майкл Амадио
18:14Милан Лучич(Микаэль Баклунд, Дерек Райан)
2-й период
23:01Зак Риналдо(Диллон Дюбе, Тобиас Ридер)
25:25Командный штраф
31:46Шон Монахэн(Джонни Годро)
37:07Зак Риналдо
37:07Зак Риналдо
37:07Кайл Клиффорд
37:07Кайл Клиффорд
3-й период
41:29Диллон Дюбе(Милан Лучич, Дерек Райан)
45:24Мэтт Рой(Николай Прохоркин, Тревор Льюис)
49:06Тревор Льюис
56:35Тайлер Тоффоли
Лучшие игроки матча
Диллон Дюбе (Калгари Флэймз), Милан Лучич (Калгари Флэймз), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
21Штрафное время23
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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