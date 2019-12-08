«Лос-Анджелес» проиграл «Калгари» в матче НХЛ, Прохоркин отдал голевую передачу

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (19-я минута), Зак Риналдо (24), Шон Монахан (32) и Диллон Дьюб (42), у проигравших отличились Анже Копитар (12), Дрю Даути (15) и Мэтт Рой (46).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей и одним броском по воротам, сыграв в матче 8 минут 45 секунд. В текущем сезоне на его счету четыре гола и два голевых паса в 14 матчах лиги.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает девятое место, набрав 34 очка, «Лос-Анджелес» с 24 очками идет на последней, 15-й строчке.