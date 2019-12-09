Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.
«Надеюсь, у меня не будет такой ситуации. Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное — он со своей семьёй. Его окружают прекрасные люди.
Конфликт с тренером или с клубом?
Конечно, тут единственное — сменить команду. Перезагрузиться, что ли. Я не знаю насчёт КХЛ, поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут