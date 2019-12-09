Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Рейнджерс
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида Пантерз
Сан-Хосе Шаркс
51
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. НХЛ
8.12
Виннипег Джетс
Анахайм Дакс
32
Все события
Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
07:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Надеюсь, у меня не будет такой ситуации. Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное — он со своей семьёй. Его окружают прекрасные люди.

Конфликт с тренером или с клубом? Как-то это уже второй год происходит. Может, Илья не влился в организацию. Даже не знаю, как это ещё назвать. Ведь в прошлом сезоне тоже были какие-то проблемы.

Конечно, тут единственное — сменить команду. Перезагрузиться, что ли. Я не знаю насчёт КХЛ, поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке. Но это карьера Ковальчука. И ему решать", — цитирует Малкина сайт «Матч ТВ».

Ковальчук перейдет в «Авангард»?
Во время загрузки произошла ошибка.
13 ноября© Ньюстюб
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Под напором WADA: 9 декабря решится судьба российского спорта
Панарин и Георгиев вынесли «Вегас». «Рейнджерс» не остановить
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Алина Загитова отказалась от показательного выступления в Турине
«Зенит» завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира
Комитет атлетов WADA призвал не допустить россиян на Олимпиаду
ЦСКА разгромил минское «Динамо» и возглавил Западную конференцию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь