Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ

Источник: AFP 2019

«Надеюсь, у меня не будет такой ситуации. Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное — он со своей семьёй. Его окружают прекрасные люди.

Конфликт с тренером или с клубом? Как-то это уже второй год происходит. Может, Илья не влился в организацию. Даже не знаю, как это ещё назвать. Ведь в прошлом сезоне тоже были какие-то проблемы.