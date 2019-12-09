Бобровский начал отрабатывать миллионы. За уикенд во Флориде убедились, что подписали суперзвезду

Источник: AP 2019

Первые 20 матчей Сергея Бобровского за «Флориду» заставили особо впечатлительных фанатов «Пантерз» впасть в состояние паники.

Русский вратарь был далек от своей идеальной формы, выдал несколько провальных (как минимум с точки зрения статистики) вечеров, в общем, не оправдывал ожиданий. «70 миллионов долларов потрачены зря» — примерно таким был тон комментариев мгновенно разочаровавшихся в Сергее болельщиков, которые стали жестко критиковать самого голкипера и боссов клуба за огромный контракт, выписанный ему летом.

В конце прошлой недели главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл решился на необычный ход, усадив Боба на скамейку и доверив место в старте третьему вратарю Крису Дриеджеру. Пока все гуглили биографию канадца и пытались понять, почему к 25 годам у него накопилось всего 3 матча в Национальной хоккейной лиге, Дриеджер взял и оформил шатаут в игре с «Нэшвиллом». Бобровскому впору было начинать нервничать, но спустя три дня его новый сменщик дал понять, что вряд ли сможет повторить прошлогодний путь Джордана Биннингтона и проделать путь из АХЛ до Кубка Стэнли. Крис пустил 4 шайбы от «Миннесоты» и анонсировал возвращение в состав россиянина.

Пауза помогла Бобровскому — в субботу он выдал очень качественный матч против «Коламбуса», 50 минут оставался сухим и не добрался до сухаря только по вине Владислава Гаврикова, скрасившего безоговорочное для «Коламбуса» поражение своим вторым голом в лучшей лиге мира. Во всех остальных эпизодах Сергей был безупречен, уверен в себе и в итоге залетел в тройку звезд встречи.

Опытнейший Кенневилл оценил кураж, пойманный русским кипером, и дал ему возможность сыграть в режиме «бэк-ту-бэк» — в воскресенье «Флорида» принимала «Сан-Хосе». Ход канадского коуча сработал — Бобровский снова выдал 50-минутную сухую серию и стал главным героем матча. Единственным, кто смог пробить одного из самых дорогих вратарей мира, оказался Кевин Лабанк, но к Сергею по этому эпизоду не может быть никаких вопросов, по вине швейцарца Тимо Майера момент броска он просто не видел.

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В остальном россиянин выдал совершенный хоккейный вечер. Вот, например, он зачехлил канадца Барклая Гудроу.

А здесь отстегнул ногу, чтобы остановить 40-летнего Патрика Марло.

В итоге 30 сейвов и титул первой звезды — выходные в исполнении Бобровского получились образцово-показательными.

«Флорида» входит в топ-4 самых забивающих команд лиги. Пропуская одну шайбу за матч, «Пантерз» должны выигрывать с 99-процентной вероятностью. «Шаркс» по полной прочувствовали на себе мощь атакующей линии клуба из солнечного штата, получив пять шайб. Победную организовали русский форвард Евгений Дадонов и русский финн Александр Барков. Первый протащил шайбу через половину площадки и вырезал крутой ассист, второму нужно было просто не убирать клюшку со льда.

Официальный сайт НХЛ

«Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе и седьмой в Восточной конференции, но теперь вправе мечтать о большем. Бобровский начал как следует отрабатывать свой контракт; если продолжит (а Кенневилл еще и наведет порядок в обороне),"Пантерз" вполне способны добраться до статуса одного из фаворитов сезона. Впрочем, пока они просто выдали два крутых матча подряд — с глобальными выводами стоит подождать.

Артём Гаев