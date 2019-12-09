Легионер-пижон нашел себе новый клуб после ухода из «Барыса»
Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Эрик Тангрэйди нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Эрик Тангрэйди нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В конце ноября столичный клуб объявил о расторжении контракта с американским нападающим. До этого игрок был выставлен на драфт отказов. Этому предшествовали претензии к Тангрэйди со стороны главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки. Наставник остался недоволен действиями легионера после проигранного матча с «Амуром», в котором столичный клуб вел со счетом 2:0.
В итоге 30-летний Тангрэйди вернулся в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), подписав контракт с «Гранд-Рапидс Гриффинс». Соглашение рассчитано до конца сезона. В составе этой команды он выигрывал Кубок Колдера в 2017 году.
Возвращение в клуб форвард отметил заброшенной шайбой, однако это не спало «Гриффинс» от поражения в серии буллитов.
Тангрэйди пополнил состав «Барыса» перед началом нынешнего сезона. В регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал девять (5+4) очков при показатели полезности «-5».