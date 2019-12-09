Легионер-пижон нашел себе новый клуб после ухода из «Барыса»

В конце ноября столичный клуб объявил о расторжении контракта с американским нападающим. До этого игрок был выставлен на драфт отказов. Этому предшествовали претензии к Тангрэйди со стороны главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки. Наставник остался недоволен действиями легионера после проигранного матча с «Амуром», в котором столичный клуб вел со счетом 2:0.

В итоге 30-летний Тангрэйди вернулся в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), подписав контракт с «Гранд-Рапидс Гриффинс». Соглашение рассчитано до конца сезона. В составе этой команды он выигрывал Кубок Колдера в 2017 году.

Возвращение в клуб форвард отметил заброшенной шайбой, однако это не спало «Гриффинс» от поражения в серии буллитов.