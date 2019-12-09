Сёдерберг слепой на один глаз. Это не помешало ему сделать карьеру в НХЛ

Источник: AP 2019

Закройте один глаз и походите так денёк. Неудобно, но терпимо. А теперь представьте, что это навсегда, и при этом вы — хоккеист. И вам надо играть на бешеной скорости, моментально оценивать обстановку вокруг и принимать решения, точно бросать по воротам, отдавать передачи, уворачиваться от соперников. Так живёт нападающий «Аризоны» Карл Сёдерберг, который 13 лет назад ослеп на левый глаз.

«Давление в глазу не спадало, голова болела постоянно. Боялся, что я не смогу видеть»

В 2006 году Сёдерберг был одним из ключевых игроков «Мальмё», когда в одном из матчей соперник пытался поднять ему клюшку, но промахнулся и попал в глаз (нападающий был в визоре, но это его не спасло). Боль, страх и отчаяние. Помимо отслоения сетчатки у шведа было повышено глазное давление. Он несколько месяцев пролежал в больнице и потерял счёт операциям. То ли их было 8, то ли 10. «Давление в глазу было повышено несколько месяцев. Оно не спадало, это была непрекращающаяся боль, постоянно болела голова, я боялся, что никогда больше не смогу видеть этим глазом. Тогда я просто хотел снова чувствовать себя нормально», — вспоминает он.

В такой ситуации Сёдерберг даже не задумывался о возвращении в хоккей, жил в больницах и почти год не появлялся в спортзале. «В какой-то момент я бросил мысли о хоккее, главное было — выздороветь. Я был молод и ослеп на один глаз, это очень тяжело. Но однажды я просто смирился с потерей зрения, и как только это произошло, у меня появились мысли о том, что я могу вернуться в хоккей».

«Вернувшись в хоккей, я всё равно боялся получить новую травму глаза»

За несколько месяцев до злополучной травмы подписал свой первый контракт с «Сент-Луисом», съездил в тренировочный лагерь, но хотел провести ещё один сезон в Швеции, перед тем как перебраться в Северную Америку. Планы были исполинские, но их сломало одно неосторожное движение клюшкой. «В моём окружении все хотели, чтобы я уехал сразу после подписания контракта, но я был молод и не готов к этому. В таких случаях надо слушать свой внутренний голос. К тому же тогда было другое время. Это сейчас молодые ребята сразу же получают шанс в НХЛ, тогда было иначе. Лига была старше, молодёжь начинала в АХЛ, та лига тоже была немолодой, ты играл против мужиков», — так он объяснял решение задержаться на родине.

Когда давление в глазу начало спадать, Сёдерберг приступил к тренировкам. Сначала в зале, потом вышел на лёд, а через год вернулся в хоккей. Сложно представить, насколько тяжело ему было адаптироваться к ограниченному зрению на льду. Он преодолевал страхи и нерешимость, приспосабливался к новому состоянию, учился больше вертеть головой, чтобы видеть шайбу и понимать, что происходит на льду. Сёдербергу удалось не просто вернуться в хоккей, но и не растерять атакующих навыков, однако переезд в НХЛ пришлось отложить на шесть лет. За это время «Сент-Луис» обменял его в «Бостон», а сам он стал лучшим снайпером шведской лиги и наконец дебютировал в НХЛ за «Бостон», который на тот момент владел правами на шведа.

Надо быть более внимательным, больше слушать партнёров, постоянно оборачиваться. Вернувшись в хоккей, я всё равно боялся получить новую травму глаза. Только к 24−25 годам я вернул свою игру и захотел сделать следующий шаг. Я сменил вторую лигу на SHL, неплохо играл там пару лет, а затем пару ребят приехали из НХЛ во время локаута, и я подумал, что тоже хочу попробовать туда пробиться. Карл Содерберг хоккеист «Аризоны»

Это не помешало ему в 28 лет пробиться в состав «Бостона» и закрепиться в лучшей лиге мира. Шведа дважды обменивали в другие команды, но точно не из-за слепоты, все переходы были связаны с тем, что клубы пытались вписаться в потолок зарплат. Сейчас он играет в центре — это его основная позиция, но в «Брюинз» он начинал на краю. «Было сложно играть с краю. Например, если я убегал один на один с вратарём, то никак не мог увидеть догоняющего защитника. В центре мне, конечно, более комфортно».

«Левым глазом я различаю только свет, опасно даже ехать вечером на машине»

Сейчас Сёдерберг полностью адаптировался к частичной потере зрения. И это видно по его результатам. Он играет в НХЛ восемь лет, в 2015 году получил довольно солидный контракт от «Колорадо» с зарплатой почти $ 5 млн в год, а сезон-2018/19 стал для него лучшим в карьере (не забывайте, что ему уже 34 года — в этом возрасте у большинства начинается неизбежный спад) — он впервые забил больше 20 голов. Всего Сёдерберг сыграл в НХЛ 514 матчей и набрал 263 (95+168) очков. Неплохо для полуслепого парня.

Но это не значит, что хоккей даётся ему легко. Диагноз Сёдерберга — практическая слепота. Это значит, что его левый глаз может различать свет, но не более. «Если бы я был слеп и на другой глаз, то, наверное, смог бы ходить при свете. В левом глазу всё расплывается, я вижу только свет. Даже ехать поздно вечером домой с арены — это опасно».

Но Сёдерберг продолжает играть и сейчас является вторым снайпером «Аризоны». «Стараюсь не думать ни о чём и просто играю», — говорит Сёдерберг и добавляет, что «Койотс» должны в итоге выиграть Тихоокеанский дивизион.

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