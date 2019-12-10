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10:11 (мск), источник: ТАСС

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Коламбуса»

ТАСС, 10 декабря. «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

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В составе столичного клуба шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (41-я минута) и Никлас Бэкстрём (59). Овечкин также отметился результативной передачей. Голевые пасы отдали защитник команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

У «Коламбуса» шайбы забросили Кэм Аткинсон (4, 60), Райан Мюррей (27), Райли Нэш (47) и Оливер Бьоркстранд (51). Лучшим игроком встречи стал голкипер гостей Юнас Корписало (37 сейвов). Второй звездой был признан Аткинсон, третьей — Овечкин.

Россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне. В активе у лидирующего в гонке снайперов нападающего «Бостона» Давида Пастрняка 25 голов. Всего Овечкин набрал 33 (21 шайба + 12 передач) очков в текущем регулярном чемпионате. На счету Кузнецова 30 (12+18) баллов за результативность, у Орлова — 13 (2+11).

Официальный сайт НХЛ

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 32 матчах. «Коламбус» идет 13-м, имея в активе 28 очков после 30 встреч. В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Бостон» 12 декабря. «Коламбус» днем позже на выезде сыграет против «Питтсбурга».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Тампу» со счетом 5:1. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок и был признан второй звездой встречи. Нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков в матче не набрали.

Официальный сайт НХЛ
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7 декабря© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
2:5
0:1, 0:1, 2:3
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1110.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Торторелла
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)Йоонас Корписало
1-й период
03:27Кэм Аткинсон(Александр Тексье, Густав Нюквист)
04:28Брэйден Холтби
09:19Рихард Паник
09:57Ник Фолиньо
2-й период
26:52Райан Мюррей(Эрик Робинсон)
32:26Оливер Бьоркстранд
35:20Пьер-Люк Дюбуа
38:31Ник Дауд
3-й период
40:40Александр Овечкин(Дмитрий Орлов, Никлас II Бэкстрем)
43:28Ник Дауд
46:53Райли Нэш(Александр Веннберг)
50:37Оливер Бьоркстранд(Сонни Милано, Сет Джонс)
55:09Том Уилсон
57:54Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
58:12Кэм Аткинсон
Лучшие игроки матча
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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