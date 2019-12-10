Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Коламбуса»
ТАСС, 10 декабря. «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.
ТАСС, 10 декабря. «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.
В составе столичного клуба шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (41-я минута) и Никлас Бэкстрём (59). Овечкин также отметился результативной передачей. Голевые пасы отдали защитник команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.
У «Коламбуса» шайбы забросили Кэм Аткинсон (4, 60), Райан Мюррей (27), Райли Нэш (47) и Оливер Бьоркстранд (51). Лучшим игроком встречи стал голкипер гостей Юнас Корписало (37 сейвов). Второй звездой был признан Аткинсон, третьей — Овечкин.
Россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне. В активе у лидирующего в гонке снайперов нападающего «Бостона» Давида Пастрняка 25 голов. Всего Овечкин набрал 33 (21 шайба + 12 передач) очков в текущем регулярном чемпионате. На счету Кузнецова 30 (12+18) баллов за результативность, у Орлова — 13 (2+11).
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 32 матчах. «Коламбус» идет 13-м, имея в активе 28 очков после 30 встреч. В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Бостон» 12 декабря. «Коламбус» днем позже на выезде сыграет против «Питтсбурга».
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Тампу» со счетом 5:1. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок и был признан второй звездой встречи. Нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков в матче не набрали.
|Тодд Рирден
|Джон Торторелла
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|Йоонас Корписало
|03:27
|Кэм Аткинсон(Александр Тексье, Густав Нюквист)
|04:28
|Брэйден Холтби
|09:19
|Рихард Паник
|09:57
|Ник Фолиньо
|26:52
|Райан Мюррей(Эрик Робинсон)
|32:26
|Оливер Бьоркстранд
|35:20
|Пьер-Люк Дюбуа
|38:31
|Ник Дауд
|40:40
|Александр Овечкин(Дмитрий Орлов, Никлас II Бэкстрем)
|43:28
|Ник Дауд
|46:53
|Райли Нэш(Александр Веннберг)
|50:37
|Оливер Бьоркстранд(Сонни Милано, Сет Джонс)
|55:09
|Том Уилсон
|57:54
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|58:12
|Кэм Аткинсон
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0