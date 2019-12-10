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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ продавил лучшего защитника сезона и забил гол в падении

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Видео появилось на сайте лиги.

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Источник: Reuters

Во втором периоде встречи Ничушкин продавил лучшего защитника прошлого сезона Марка Джиордано и в падении сумел забросить шайбу. Матч завершился победой «Калгари» в овертайме со счетом 5:4.

Официальный сайт НХЛ

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 41 очко в 30 матчах. Калгари располагается на седьмом месте (36 очков в 32 встречах).

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4:5ОТ
1:0, 1:2, 2:2
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1110.12.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 17588 зрителей
Главные тренеры
Джаред БеднарДжефф Уорд
Вратари
Павел ФранцоузДавид Риттих
1-й период
04:32Райан Грэйвс(Джей Ти Комфер, Йоонас Донской)
14:14Оливер Кюлингтон
2-й период
24:18Андре Бураковски
29:33Дерек Райан(Оливер Кюлингтон, Диллон Дюбе)
30:04Валерий Ничушкин(Райан Грэйвс, Мэтью Нието)
32:06Марк Джиордано
35:57Марк Барберио
36:04Мэттью Ткачак(Марк Джиордано, Элиас Линдхольм)
3-й период
40:12Эндрю Манджапане(Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачак)
41:39Михаэл Фролик(Марк Янковски, Тобиас Ридер)
43:59Натан Маккиннон(Ян Коул, Мэттью Колверт)
44:38Командный штраф
50:45Йоонас Донской(Андре Бураковски, Натан Маккиннон)
Овертайм
62:09Шон Монахэн(Марк Джиордано, Диллон Дюбе)
Лучшие игроки матча
Шон Монахэн (Калгари Флэймз), Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Райан Грэйвс (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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