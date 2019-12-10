Российский игрок НХЛ продавил лучшего защитника сезона и забил гол в падении

Хоккей, НХЛ, Неделя 1110.12.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 17588 зрителей
|Павел Францоуз
|Давид Риттих
|04:32
|Райан Грэйвс(Джей Ти Комфер, Йоонас Донской)
|14:14
|Оливер Кюлингтон
|24:18
|Андре Бураковски
|29:33
|Дерек Райан(Оливер Кюлингтон, Диллон Дюбе)
|30:04
|Валерий Ничушкин(Райан Грэйвс, Мэтью Нието)
|32:06
|Марк Джиордано
|35:57
|Марк Барберио
|36:04
|Мэттью Ткачак(Марк Джиордано, Элиас Линдхольм)
|40:12
|Эндрю Манджапане(Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачак)
|41:39
|Михаэл Фролик(Марк Янковски, Тобиас Ридер)
|43:59
|Натан Маккиннон(Ян Коул, Мэттью Колверт)
|44:38
|Командный штраф
|50:45
|Йоонас Донской(Андре Бураковски, Натан Маккиннон)
|62:09
|Шон Монахэн(Марк Джиордано, Диллон Дюбе)
Шон Монахэн (Калгари Флэймз), Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Райан Грэйвс (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0