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20:05 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» уволил Монтгомери с поста главного тренера клуба за неподобающее поведение

ТАСС, 10 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» объявил о расторжении контракта с главным тренером Джимом Монтгомери из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс, работающий в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня 2018 года. Главный тренер фарм-клуба «Далласа», «Техаса», Дерек Лаксдал войдет в тренерский штаб Боунесса, фарм-клуб возглавит Нил Грэхэм, который работал в штабе Лаксдала.

«Даллас» ожидает от всех сотрудников команды честного и профессионального поведения, — заявил генеральный менеджер клуба Джим Нил. — Решение об увольнении было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями руководства «Далласа» и НХЛ.

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Несколько недель назад в результате расистского скандала с поста главного клуба НХЛ «Калгари» был уволен Билл Питерс, который 10 лет назад неоднократно на тренировках оскорблял темнокожего хоккеиста Акима Алиу на почве расизма, в связи с чем совет директоров НХЛ принял ряд соответствующих решений. В частности, в случае возникновения ситуации неподобающего поведения, противоречащего принципам, которых придерживается НХЛ в любом из клубов, необходимо незамедлительно уведомить об этом лигу.

Также НХЛ разработает для тренеров и сотрудников клубов ежегодную обязательную программу по вопросам культурной интеграции и разнообразия, а также дополнительного образования. Кроме того, НХЛ создаст сервис (возможно, откроет горячую линию), где любой игрок или сотрудник клуба сможет обратиться анонимно за помощью в случаях оскорблений.

«Даллас» одержал 16 побед в последних 22 матчах, клуб занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 37 очков в 31 матче. В следующей встрече «Даллас» примет «Нью-Джерси» в ночь на среду. В составе «Далласа» выступают россияне Александр Радулов, Антон Худобин и Денис Гурьянов.

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