«Даллас» уволил Монтгомери с поста главного тренера клуба за неподобающее поведение
ТАСС, 10 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» объявил о расторжении контракта с главным тренером Джимом Монтгомери
ТАСС, 10 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» объявил о расторжении контракта с главным тренером Джимом Монтгомери
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс, работающий в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня 2018 года. Главный тренер
«Даллас» ожидает от всех сотрудников команды честного и профессионального поведения, — заявил генеральный менеджер клуба Джим Нил. — Решение об увольнении было принято
Несколько недель назад в результате расистского скандала с поста главного клуба НХЛ «Калгари» был уволен Билл Питерс, который 10 лет назад неоднократно на тренировках оскорблял темнокожего хоккеиста Акима Алиу на почве расизма, в связи с чем совет директоров НХЛ принял ряд соответствующих решений. В частности, в случае возникновения ситуации неподобающего поведения, противоречащего принципам, которых придерживается НХЛ в любом из клубов, необходимо незамедлительно уведомить об этом лигу.
Также НХЛ разработает для тренеров и сотрудников клубов ежегодную обязательную программу по вопросам культурной интеграции и разнообразия, а также дополнительного образования. Кроме того, НХЛ создаст сервис (возможно, откроет горячую линию), где любой игрок или сотрудник клуба сможет обратиться анонимно за помощью в случаях оскорблений.
«Даллас» одержал 16 побед в последних 22 матчах, клуб занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 37 очков в 31 матче. В следующей встрече «Даллас» примет «Нью-Джерси» в ночь на среду. В составе «Далласа» выступают россияне Александр Радулов, Антон Худобин и Денис Гурьянов.