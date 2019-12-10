«Даллас» уволил Монтгомери с поста главного тренера клуба за неподобающее поведение

Источник: AP 2019

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс, работающий в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня 2018 года. Главный тренер фарм-клуба «Далласа», «Техаса», Дерек Лаксдал войдет в тренерский штаб Боунесса, фарм-клуб возглавит Нил Грэхэм, который работал в штабе Лаксдала.

«Даллас» ожидает от всех сотрудников команды честного и профессионального поведения, — заявил генеральный менеджер клуба Джим Нил. — Решение об увольнении было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями руководства «Далласа» и НХЛ.

Несколько недель назад в результате расистского скандала с поста главного клуба НХЛ «Калгари» был уволен Билл Питерс, который 10 лет назад неоднократно на тренировках оскорблял темнокожего хоккеиста Акима Алиу на почве расизма, в связи с чем совет директоров НХЛ принял ряд соответствующих решений. В частности, в случае возникновения ситуации неподобающего поведения, противоречащего принципам, которых придерживается НХЛ в любом из клубов, необходимо незамедлительно уведомить об этом лигу.

Также НХЛ разработает для тренеров и сотрудников клубов ежегодную обязательную программу по вопросам культурной интеграции и разнообразия, а также дополнительного образования. Кроме того, НХЛ создаст сервис (возможно, откроет горячую линию), где любой игрок или сотрудник клуба сможет обратиться анонимно за помощью в случаях оскорблений.