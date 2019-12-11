Бобровский провел лучший матч в сезоне! Ссылка в запас явно пошла на пользу

Источник: AP 2019

Игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в нынешнем сезоне часто критиковали и болельщики, и эксперты. Большая часть этого негатива была достаточно справедлива: российский страж ворот «Пантерз» не оправдывал ожиданий, которые на него возлагали южане, предлагая 70-миллионный контракт.

В начале декабря Бобровский по решению тренера Джоэля Кенневилля на протяжении двух матчей кряду оставался в запасе, но такая воспитательная мера стала хорошим стимулом.

После этой ссылки он выдал очень качественные матчи с «Коламбусом» и «Сан-Хосе», а встреча с соседями по штату «Тампой» и вовсе стала статистически лучшей для него в нынешнем сезоне.

«Это мой 10-й год, и ни в одном сезоне НХЛ у меня не было лёгкой жизни. Это не зависело от того, переходил ли я в другой клуб, работал ли на одном и том же месте. Сезон в НХЛ очень тяжёлый, и в ней всегда бывают вызовы. Не думаю, что какой-нибудь вратарь может сказать в сентябре: “Я готов на сто процентов к новому сезону НХЛ и проведу его великолепно”. Это хорошая лига, и в ней выступает много классных игроков. Несмотря ни на что, вы столкнётесь с трудностями. И должны быть к этому готовы», — резонно заметил Бобровский, прежде чем отправился отражать броски «молний».

Этих бросков по его воротам пришлось аж 48, и нагрузка у новокузнечанина была куда серьёзнее, чем у визави Василевского. Правда, защитники «Флориды» по своей старой, но недоброй традиции помогали голкиперу из рук вон плохо. На седьмой минуте матча это наглядно продемонстрировал Стивен Стэмкос, который за счёт цепкости помог отобрать шайбу за воротами Сергея, а затем оказался в абсолютном одиночестве на пятачке.

В середине второй двадцатиминутки давление на ворота Бобровского снова принесло результат. Алекс Киллорн первым успел на добивание после дальнего выстрела и отправил шайбу за спину Бобровскому броском с неудобной руки.

«Флорида» ответила на это лишь голом Евгения Дадонова, который дотолкнул шайбу за линию, лишив «сухаря» Андрея Василевского (18 сейвов). Для Дадонова этот гол стал вторым в трёх последних матчах, но забросить вторую, спасительную шайбу «пантеры» так и не сумели.

«Это счастье для “Флориды”, что Бобровский в этом матче поймал кураж и отражал практически всё, что летело в створ, вне зависимости от того, насколько это было трудно. “Тампа” давила, но так и не смогла забить третий гол — заслуга в этом принадлежит Бобровскому. Весь матч “пантеры” были очень зависимы от игры Сергея. Если бы не он, команда бы перестала сопротивляться уже в начале второго периода», — отметил обозреватель блога The Rat Trick Даниэль Джаникас.