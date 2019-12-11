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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Радулов набрал одно очко

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Радек Факса (2-я минута) и Джо Павелски (12-я). Российский форвард «Старз» Александр Радулов сделал результативную передачу, а голкипер Бен Бишоп отразил 26 из 26 бросков.

Это был первый матч для «Далласа» под руководством Рика Боунесса, который временно возглавил команду после увольнения с поста главного тренера Джима Монтгомери.

«Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1), а форвард хозяев Евгений Малкин отметился передачей.

«Сент-Луис Блюз» на выезде проиграл «Баффало Сейбрз» со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). Нападающий гостей Иван Барбашев один раз ассистировал партнерам.

Результаты других матчей дня:

«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0),

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1),

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

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Даллас Старз
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1111.12.2019, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессАлен Насреддин
Вратари
Бен БишопМаккензи Блэквуд(Маккензи Блэквуд)
1-й период
01:42Радек Факса(Эндрю Кольяно, Блэйк Комо)
11:50Джо Павелски(Роопе Хинтс, Александр Радулов)
18:50Кайл Палмиери
2-й период
36:04Джейми Бенн
3-й период
40:47Пи. Кей. Суббан
42:57Пи. Кей. Суббан
48:36Миро Хейсканен
50:54Тэйлор Холл
53:09Блэйк Комо
58:46Сами Ватанен
Лучшие игроки матча
Бен Бишоп (Даллас Старз), Радек Факса (Даллас Старз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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