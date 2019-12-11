«Даллас» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Радулов набрал одно очко
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Радек Факса (2-я минута) и Джо Павелски (12-я). Российский форвард «Старз» Александр Радулов сделал результативную передачу, а голкипер Бен Бишоп отразил 26 из 26 бросков.
«Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1), а форвард хозяев Евгений Малкин отметился передачей.
«Сент-Луис Блюз» на выезде проиграл «Баффало Сейбрз» со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). Нападающий гостей Иван Барбашев один раз ассистировал партнерам.
Результаты других матчей дня:
«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0),
«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1),
«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
|Рик Боунесс
|Ален Насреддин
|Бен Бишоп
|Маккензи Блэквуд(Маккензи Блэквуд)
|01:42
|Радек Факса(Эндрю Кольяно, Блэйк Комо)
|11:50
|Джо Павелски(Роопе Хинтс, Александр Радулов)
|18:50
|Кайл Палмиери
|36:04
|Джейми Бенн
|40:47
|Пи. Кей. Суббан
|42:57
|Пи. Кей. Суббан
|48:36
|Миро Хейсканен
|50:54
|Тэйлор Холл
|53:09
|Блэйк Комо
|58:46
|Сами Ватанен
Бен Бишоп (Даллас Старз), Радек Факса (Даллас Старз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0