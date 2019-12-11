«Даллас» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Радулов набрал одно очко

Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Радек Факса (2-я минута) и Джо Павелски (12-я). Российский форвард «Старз» Александр Радулов сделал результативную передачу, а голкипер Бен Бишоп отразил 26 из 26 бросков.

Это был первый матч для «Далласа» под руководством Рика Боунесса, который временно возглавил команду после увольнения с поста главного тренера Джима Монтгомери.