Свечников тормознул самого Макдэвида. Два ассиста русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Коннор был в огне, но этого оказалось мало.
Коннор был в огне, но этого оказалось мало.
Если в хоккее возможно добиться идеала, то «Каролина» сделала это в первом периоде выездного матча с «Эдмонтоном». Речь исключительно о результате. «Харрикейнз» 11 раз бросили по воротам, уступили по этому показателю сопернику, но ушли на перерыв, выигрывая 3:0.
Началось все с симпатичной
Позже «Ураганы» реализовали свое первое в этой встрече большинство. Снова не обошлось без прекрасной передачи — на этот раз за красоту отвечал Джейк Гардинер.
Ну, а в самой концовке двадцатиминутки «Каролина» еще раз наказала соперника за удаление и сделала положение «Эдмонтона» критическим. Постарался Райан Дзингел, классно бросивший из правого круга вбрасывания.
Но любое критическое положение нельзя считать безнадежным, если у тебя в команде есть Коннор Макдэвид. Любимчик всей Канады на пару с вратарем «Ойлерз» Микко Коскиненом перевернул матч с ног на голову. Финский кипер совершил во втором периоде 15 сэйвов, а капитан хозяев поучаствовал в голевой атаке, завершившейся шайбой Зака Кэссиана. Но это было только начало. На старте третьего игрового отрезка Коннор врубил ураганный режим — не забил буллит, совместно с Леоном Драйзайтлем и Райаном
Любая другая команда точно поплыла бы, но молодая и дерзкая «Каролина» не в первый раз легко переносит подобные удары. Партнеров за собой потащил Андрей Свечников. Сперва его передача
А меньше чем через три минуты Свечников вложил шайбу в клюшку Ахо в большинстве и окончательно добил «Эдмонтон». Мощный ответ Макдэвиду!
«Каролина» победила, вплотную подобралась к «Эдмонтону» в общей турнирной таблице НХЛ, ну, а Андрей Свечников продолжил переписывать историю своего удивительного сезона. Теперь 19-летний форвард по количеству голевых ассистов в нынешней регулярке (21) обогнал Евгения Малкина, догнал Никиту Кучерова и до одного пункта сократил отставание от Артемия Панарина. Нашего вундеркинда на второй год выступления в лучшей лиге мира просто не остановить!
|Дэйв Типпетт
|Род Бриндамор
|Микко Коскинен
|Джеймс Раймер(Джеймс Раймер)
|04:15
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Дуги Хэмилтон)
|06:32
|Жюльен Готье
|13:15
|Нино Нидеррайтер
|16:40
|Дарнелл Нерс
|17:58
|Нино Нидеррайтер(Лукас Валлмарк, Джейк Гардинер)
|19:50
|Зак Кассиан
|19:56
|Райан Дзингел(Нино Нидеррайтер)
|27:45
|Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Калеб Джонс)
|35:52
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|40:21
|Джейкоб Славин
|40:59
|Теуво Терявяйнен
|41:48
|Коннор Макдэвид
|42:51
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
|45:40
|Зак Кассиан(Йоаким Нюгорд, Коннор Макдэвид)
|49:27
|Джордан Мартинук(Андрей Свечников, Уоррен Фегеле)
|51:00
|Зак Кассиан
|52:16
|Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|52:16
|Зак Кассиан
|55:19
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал)
|58:18
|Дуги Хэмилтон
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Джордан Мартинук (Каролина Харрикейнз)
|18
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0