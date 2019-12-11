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12:56 (мск), источник: Sport24

Свечников тормознул самого Макдэвида. Два ассиста русского таланта оставили ни с чем идола Канады

Коннор был в огне, но этого оказалось мало.

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Если в хоккее возможно добиться идеала, то «Каролина» сделала это в первом периоде выездного матча с «Эдмонтоном». Речь исключительно о результате. «Харрикейнз» 11 раз бросили по воротам, уступили по этому показателю сопернику, но ушли на перерыв, выигрывая 3:0.

Началось все с симпатичной канадско-финской комбинации, которую завершил Себастьян Ахо. Если его партнер Теуво Терявяйнен отдавал пас зряче, ему необходимо пожизненно вручить статус хоккейного гения.

Позже «Ураганы» реализовали свое первое в этой встрече большинство. Снова не обошлось без прекрасной передачи — на этот раз за красоту отвечал Джейк Гардинер.

Ну, а в самой концовке двадцатиминутки «Каролина» еще раз наказала соперника за удаление и сделала положение «Эдмонтона» критическим. Постарался Райан Дзингел, классно бросивший из правого круга вбрасывания.

Но любое критическое положение нельзя считать безнадежным, если у тебя в команде есть Коннор Макдэвид. Любимчик всей Канады на пару с вратарем «Ойлерз» Микко Коскиненом перевернул матч с ног на голову. Финский кипер совершил во втором периоде 15 сэйвов, а капитан хозяев поучаствовал в голевой атаке, завершившейся шайбой Зака Кэссиана. Но это было только начало. На старте третьего игрового отрезка Коннор врубил ураганный режим — не забил буллит, совместно с Леоном Драйзайтлем и Райаном Нюджентом-Хопкинсом дал мастер-класс на тему «Идеальный розыгрыш лишнего», а затем отыскал на пятаке всего того же Кэссиана. Так 0:3 превратились в 3:3.

Любая другая команда точно поплыла бы, но молодая и дерзкая «Каролина» не в первый раз легко переносит подобные удары. Партнеров за собой потащил Андрей Свечников. Сперва его передача из-за ворот дошла до Джордана Мартинука, который вернул «Харрикейнз» преимущество.

А меньше чем через три минуты Свечников вложил шайбу в клюшку Ахо в большинстве и окончательно добил «Эдмонтон». Мощный ответ Макдэвиду!

«Каролина» победила, вплотную подобралась к «Эдмонтону» в общей турнирной таблице НХЛ, ну, а Андрей Свечников продолжил переписывать историю своего удивительного сезона. Теперь 19-летний форвард по количеству голевых ассистов в нынешней регулярке (21) обогнал Евгения Малкина, догнал Никиту Кучерова и до одного пункта сократил отставание от Артемия Панарина. Нашего вундеркинда на второй год выступления в лучшей лиге мира просто не остановить!

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Эдмонтон Ойлерз
3:6
0:3, 1:0, 2:3
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1111.12.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттРод Бриндамор
Вратари
Микко КоскиненДжеймс Раймер(Джеймс Раймер)
1-й период
04:15Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Дуги Хэмилтон)
06:32Жюльен Готье
13:15Нино Нидеррайтер
16:40Дарнелл Нерс
17:58Нино Нидеррайтер(Лукас Валлмарк, Джейк Гардинер)
19:50Зак Кассиан
19:56Райан Дзингел(Нино Нидеррайтер)
2-й период
27:45Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Калеб Джонс)
35:52Райан Ньюджент-Хопкинс
3-й период
40:21Джейкоб Славин
40:59Теуво Терявяйнен
41:48Коннор Макдэвид
42:51Райан Ньюджент-Хопкинс(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
45:40Зак Кассиан(Йоаким Нюгорд, Коннор Макдэвид)
49:27Джордан Мартинук(Андрей Свечников, Уоррен Фегеле)
51:00Зак Кассиан
52:16Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
52:16Зак Кассиан
55:19Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал)
58:18Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Джордан Мартинук (Каролина Харрикейнз)
Статистика
18Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
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