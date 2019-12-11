Свечников тормознул самого Макдэвида. Два ассиста русского таланта оставили ни с чем идола Канады

Если в хоккее возможно добиться идеала, то «Каролина» сделала это в первом периоде выездного матча с «Эдмонтоном». Речь исключительно о результате. «Харрикейнз» 11 раз бросили по воротам, уступили по этому показателю сопернику, но ушли на перерыв, выигрывая 3:0.

Началось все с симпатичной канадско-финской комбинации, которую завершил Себастьян Ахо. Если его партнер Теуво Терявяйнен отдавал пас зряче, ему необходимо пожизненно вручить статус хоккейного гения.

Позже «Ураганы» реализовали свое первое в этой встрече большинство. Снова не обошлось без прекрасной передачи — на этот раз за красоту отвечал Джейк Гардинер.

Ну, а в самой концовке двадцатиминутки «Каролина» еще раз наказала соперника за удаление и сделала положение «Эдмонтона» критическим. Постарался Райан Дзингел, классно бросивший из правого круга вбрасывания.

Но любое критическое положение нельзя считать безнадежным, если у тебя в команде есть Коннор Макдэвид. Любимчик всей Канады на пару с вратарем «Ойлерз» Микко Коскиненом перевернул матч с ног на голову. Финский кипер совершил во втором периоде 15 сэйвов, а капитан хозяев поучаствовал в голевой атаке, завершившейся шайбой Зака Кэссиана. Но это было только начало. На старте третьего игрового отрезка Коннор врубил ураганный режим — не забил буллит, совместно с Леоном Драйзайтлем и Райаном Нюджентом-Хопкинсом дал мастер-класс на тему «Идеальный розыгрыш лишнего», а затем отыскал на пятаке всего того же Кэссиана. Так 0:3 превратились в 3:3.

Любая другая команда точно поплыла бы, но молодая и дерзкая «Каролина» не в первый раз легко переносит подобные удары. Партнеров за собой потащил Андрей Свечников. Сперва его передача из-за ворот дошла до Джордана Мартинука, который вернул «Харрикейнз» преимущество.

А меньше чем через три минуты Свечников вложил шайбу в клюшку Ахо в большинстве и окончательно добил «Эдмонтон». Мощный ответ Макдэвиду!