НХЛ хочет провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах

Источник: AP 2019

По этому вопросу уже ведутся переговоры между лигой и профсоюзом игроков НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2021 года. Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ просто не успевает должным образом подготовиться к проведению соревнования.