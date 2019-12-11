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15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НХЛ хочет провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах

Национальная хоккейная лига не отказалась от идеи проводить Кубок мира и намеревается устроить турнир в 2024 и 2028 годах, сообщает TSN.

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Источник: AP 2019

По этому вопросу уже ведутся переговоры между лигой и профсоюзом игроков НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2021 года. Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ просто не успевает должным образом подготовиться к проведению соревнования.

Последний раз Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто.

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