НХЛ хочет провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах
Национальная хоккейная лига не отказалась от идеи проводить Кубок мира и намеревается устроить турнир в 2024 и 2028 годах, сообщает TSN.
Национальная хоккейная лига не отказалась от идеи проводить Кубок мира и намеревается устроить турнир в 2024 и 2028 годах, сообщает TSN.
По этому вопросу уже ведутся переговоры между лигой и профсоюзом игроков НХЛ.
Ранее стало известно, что НХЛ отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2021 года. Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ просто не успевает должным образом подготовиться к проведению соревнования.
Последний раз Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто.