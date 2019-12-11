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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин объяснил, почему он считает Соединенные штаты Америки своим вторым домом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник хоккейной школы московского «Динамо» в 2004 году был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим первым. В октябре следующего года Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

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«Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение», — приводит слова хоккеиста RT.

34-летний российский хоккеист проводит уже 15-й сезон в составе «Вашингтона». Вместе с клубом из столицы США Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Кроме того, форвард семь раз становился участником Матча всех звезд НХЛ. На данный момент Овечкин занимает 12-е место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ.

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