Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом

Воспитанник хоккейной школы московского «Динамо» в 2004 году был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим первым. В октябре следующего года Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

«Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение», — приводит слова хоккеиста RT.