Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин объяснил, почему он считает Соединенные штаты Америки своим вторым домом.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин объяснил, почему он считает Соединенные штаты Америки своим вторым домом.
Воспитанник хоккейной школы московского «Динамо» в 2004 году был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим первым. В октябре следующего года Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
«Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или
34-летний российский хоккеист проводит уже 15-й сезон в составе «Вашингтона». Вместе с клубом из столицы США Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Кроме того, форвард семь раз становился участником Матча всех звезд НХЛ. На данный момент Овечкин занимает 12-е место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ.