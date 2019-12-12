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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья НХЛ попал в больницу. В него на полном ходу врезался Овечкин

Капитан «Вашингтона» хотел провести силовой приём против игрока «Бостона», но попал в спину рефери.

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Источник: AP 2019

Встреча лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка и лучшего голеадора современности Александра Овечкина — это всегда интересно. В нынешнем регулярном чемпионате «столичные» и «мишки» уже играли друг с другом в середине ноября, и тогда Овечкин промолчал, а Пастрняк — забил, но хоккеисты «Кэпиталз» смогли добыть победу в серии буллитов.

«Я рад за парней, которые добиваются хороших результатов. Лига изменилась. Нельзя постоянно оставаться номером один. В какой-то момент кто-то вас обгонит, а тебе только и остаётся, что стараться делать всё возможное, чтобы поддерживать темп. Думаю, что Пастрняк показывает отличный хоккей в этом году, у “Бостона” отличное первое звено — Маршан, Бержерон и Паста. У Давида великолепный бросок, он хорошо катается. В этом году он вышел на новый уровень», — пел рулады чеху Овечкин перед началом игры.

«Овечкин отстаёт на четыре гола? Для Ови это ничто, это не дистанция. Даже глупо говорить о том, что он великолепный снайпер, который делает своё дело на протяжении многих лет. Все знают, на что способен Овечкин. Это ключевой игрок соперника, к действиям которого мы должны быть готовы», — заявил в ответ Пастрняк.

«Вашингтон» до старта матча шёл на первом месте в лиге (49 очков), «Бостон» — на втором (46), и помимо снайперской дуэли эта битва имела и важный турнирный характер, а также давала солидный психологический стимул.

В том, что Пастрняк действительно обладает великолепным броском, болельщики «Кэпиталз» смогли убедиться уже в середине первого периода. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой удобной диагональной передачей нашёл чеха на дальней штанге, и хотя голкипер Брэйден Холтби успел переместиться и закрыть ближний угол, шайба всё равно нашла лазейку и влетела под перекладину.

«Столичные» ответили во второй двадцатиминутке и сделали это красиво. Первый гол Ти Джея Оши, забитый в большинстве, был вполне обычным, а вот вторая шайба получилась просто на загляденье. Евгений Кузнецов «запустил» американца в сольный проход передачей под чужую синюю линию, и Оши не подкачал: защитники Макэвой и Клифтон остались не у дел и даже не смогли нарушить правила так, чтобы остановить краснощёкого форварда.

«Бостон» смог отыграться усилиями Тори Круга, точно выстрелившего от синей линии на старте третьего периода, но равный счёт не продержался и двух минут. Никлас Бекстрём проявил потрясающее терпение и чувство партнёра, очень долго держа шайбу в чужой зоне, но это привело к тому, что Джон «Норрис» Карлсон получил пас-конфету и мощно бросил в касание — голкиперу «Брюинз» Галаку можно было только посочувствовать.

Шайба Карлсона стала победной. «Вашингтон» выиграл, несмотря на шесть малых штрафов в матче против соперника, который очень неплохо реализует численный перевес. Гол Патриса Бержерона в первом периоде мог переписать сценарий этого матча, но взятие ворот было отменено после просмотра на предмет офсайда.

«Это была неоднозначная игра со взлётами и падениями. Но победила лучшая команда, а эти два очка имеют большое значение. В субботу “Вашингтону” предстоит матч с “Тампой” — посмотрим, что случится в этой встрече», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.
Что же касается Александра Овечкина, то он ни разу не бросил в створ ворот (впервые в сезоне), а в одном из эпизодов вывел из строя одного из главных арбитров. Спеша в угол площадки к борьбе за шайбу, Александр толкнул в спину судью Джона Макайзейка, который после этого был отправлен в больницу на обследование. Примечательно, что менее месяца назад от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.

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Вашингтон Кэпиталз
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1112.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБрюс Кэссиди
Вратари
Брэйден ХолтбиЯрослав Галак
1-й период
09:36Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Брэд Маршан)
10:14Том Уилсон
10:14Том Уилсон
10:14Здено Хара
14:17Якуб Врана
19:26Йоаким Нордстрем
2-й период
21:31Командный штраф
23:48Крис Вагнер
24:35Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон)
28:05Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
37:28Чарли Койл
3-й период
40:19Том Уилсон
42:53Шон Керали(Тори Краг)
44:42Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
46:04Джон Карлсон
50:13Гарнет Хэтэуэй
50:13Бретт Ритчи
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
17Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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