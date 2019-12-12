Судья НХЛ попал в больницу. В него на полном ходу врезался Овечкин
Капитан «Вашингтона» хотел провести силовой приём против игрока «Бостона», но попал в спину рефери.
Капитан «Вашингтона» хотел провести силовой приём против игрока «Бостона», но попал в спину рефери.
Встреча лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка и лучшего голеадора современности Александра Овечкина — это всегда интересно. В нынешнем регулярном чемпионате «столичные» и «мишки» уже играли друг с другом в середине ноября, и тогда Овечкин промолчал, а Пастрняк — забил, но хоккеисты «Кэпиталз» смогли добыть победу в серии буллитов.
«Я рад за парней, которые добиваются хороших результатов. Лига изменилась. Нельзя постоянно оставаться номером один. В
«Овечкин отстаёт на четыре гола? Для Ови это ничто, это не дистанция. Даже глупо говорить о том, что он великолепный снайпер, который делает своё дело на протяжении многих лет. Все знают, на что способен Овечкин. Это ключевой игрок соперника, к действиям которого мы должны быть готовы», — заявил в ответ Пастрняк.
В том, что Пастрняк действительно обладает великолепным броском, болельщики «Кэпиталз» смогли убедиться уже в середине первого периода. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой удобной диагональной передачей нашёл чеха на дальней штанге, и хотя голкипер Брэйден Холтби успел переместиться и закрыть ближний угол, шайба всё равно нашла лазейку и влетела под перекладину.
«Столичные» ответили во второй двадцатиминутке и сделали это красиво. Первый гол Ти Джея Оши, забитый в большинстве, был вполне обычным, а вот вторая шайба получилась просто на загляденье. Евгений Кузнецов «запустил» американца в сольный проход передачей под чужую синюю линию, и Оши не подкачал: защитники Макэвой и Клифтон остались не у дел и даже не смогли нарушить правила так, чтобы остановить краснощёкого форварда.
«Бостон» смог отыграться усилиями Тори Круга, точно выстрелившего от синей линии на старте третьего периода, но равный счёт не продержался и двух минут. Никлас Бекстрём проявил потрясающее терпение и чувство партнёра, очень долго держа шайбу в чужой зоне, но это привело к тому, что Джон «Норрис» Карлсон получил
Шайба Карлсона стала победной. «Вашингтон» выиграл, несмотря на шесть малых штрафов в матче против соперника, который очень неплохо реализует численный перевес. Гол Патриса Бержерона в первом периоде мог переписать сценарий этого матча, но взятие ворот было отменено после просмотра на предмет офсайда.
«Это была неоднозначная игра со взлётами и падениями. Но победила лучшая команда, а эти два очка имеют большое значение. В субботу “Вашингтону” предстоит матч с “Тампой” — посмотрим, что случится в этой встрече», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.
Что же касается Александра Овечкина, то он ни разу не бросил в створ ворот (впервые в сезоне), а в одном из эпизодов вывел из строя одного из главных арбитров. Спеша в угол площадки к борьбе за шайбу, Александр толкнул в спину судью Джона Макайзейка, который после этого был отправлен в больницу на обследование. Примечательно, что менее месяца назад от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.
|Тодд Рирден
|Брюс Кэссиди
|Брэйден Холтби
|Ярослав Галак
|09:36
|Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Брэд Маршан)
|10:14
|Том Уилсон
|10:14
|Том Уилсон
|10:14
|Здено Хара
|14:17
|Якуб Врана
|19:26
|Йоаким Нордстрем
|21:31
|Командный штраф
|23:48
|Крис Вагнер
|24:35
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон)
|28:05
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
|37:28
|Чарли Койл
|40:19
|Том Уилсон
|42:53
|Шон Керали(Тори Краг)
|44:42
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|46:04
|Джон Карлсон
|50:13
|Гарнет Хэтэуэй
|50:13
|Бретт Ритчи
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|17
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0