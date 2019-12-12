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11:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин снова покалечил судью

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова нанес травму судье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter.

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В третьем периоде встречи против «Бостон Брюинс» Овечкин на скорости въехал в спину Джона Макайзека. Рефери получил повреждение и покинул лед. Сообщается, что он пройдет медобследование.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре Овечкин покалечил судью во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Хоккей, НХЛ, Неделя 1112.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
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10:14Том Уилсон
10:14Том Уилсон
10:14Здено Хара
14:17Якуб Врана
19:26Йоаким Нордстрем
2-й период
21:31Командный штраф
23:48Крис Вагнер
24:35Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон)
28:05Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
37:28Чарли Койл
3-й период
40:19Том Уилсон
42:53Шон Керали(Тори Краг)
44:42Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
46:04Джон Карлсон
50:13Гарнет Хэтэуэй
50:13Бретт Ритчи
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
17Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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