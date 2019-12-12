Овечкин снова покалечил судью

В третьем периоде встречи против «Бостон Брюинс» Овечкин на скорости въехал в спину Джона Макайзека. Рефери получил повреждение и покинул лед. Сообщается, что он пройдет медобследование.

В ноябре Овечкин покалечил судью во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.