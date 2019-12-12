Овечкин снова покалечил судью
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова нанес травму судье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова нанес травму судье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter.
В третьем периоде встречи против «Бостон Брюинс» Овечкин на скорости въехал в спину Джона Макайзека. Рефери получил повреждение и покинул лед. Сообщается, что он пройдет медобследование.
В ноябре Овечкин покалечил судью во время игры с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.
|Тодд Рирден
|Брюс Кэссиди
|Брэйден Холтби
|Ярослав Галак
|09:36
|Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Брэд Маршан)
|10:14
|Том Уилсон
|10:14
|Том Уилсон
|10:14
|Здено Хара
|14:17
|Якуб Врана
|19:26
|Йоаким Нордстрем
|21:31
|Командный штраф
|23:48
|Крис Вагнер
|24:35
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон)
|28:05
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
|37:28
|Чарли Койл
|40:19
|Том Уилсон
|42:53
|Шон Керали(Тори Краг)
|44:42
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|46:04
|Джон Карлсон
|50:13
|Гарнет Хэтэуэй
|50:13
|Бретт Ритчи
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|17
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0