Овечкин получил награду за вклад в развитие хоккея в США

Почетная награда вручается с 1999 года, когда она была присуждена легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. В разные годы ее получали Скотти Моррисон, Бобби Халл, Мюррей Костелло и Анатолий Тарасов.

«Это большая часть. Потрясающее чувство — оказаться в такой компании. В списке обладателей награды очень много великих хоккеистов. “Вашингтон”, как и многие другие организации в столичном регионе, проделывает невероятную работу и помогает детям, а также всем, кто в этом нуждается. Это часть нашей работы», — заявил Овечкин.