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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин получил награду за вклад в развитие хоккея в США

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за значительный вклад в развитие хоккея в США, сообщается на официальном сайте Зала хоккейной славы НХЛ.

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Источник: AP 2019

Почетная награда вручается с 1999 года, когда она была присуждена легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. В разные годы ее получали Скотти Моррисон, Бобби Халл, Мюррей Костелло и Анатолий Тарасов.

«Это большая часть. Потрясающее чувство — оказаться в такой компании. В списке обладателей награды очень много великих хоккеистов. “Вашингтон”, как и многие другие организации в столичном регионе, проделывает невероятную работу и помогает детям, а также всем, кто в этом нуждается. Это часть нашей работы», — заявил Овечкин.

Тридцатичетырехлетний российский хоккеист проводит уже 15-й сезон в НХЛ. Вместе с «Вашингтоном» Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

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