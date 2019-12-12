Клуб НХЛ назначил тренером русскую легенду. Этот вратарь забивал голы и тащил сборную в Квебеке

Источник: Sport24

Еще совсем недавно казалось очевидным, что боссы североамериканских клубов терпеливее своих российских коллег. Тренеры не самых удачливых команд Национальной хоккейной лиги могли проигрывать на протяжении большей части сезона, заканчивать его на дне турнирной таблицы, но не только не оказывались «на морозе» по ходу чемпионата, а еще и получали новый шанс в следующем году. И это на фоне того, что в КХЛ отставки начинались уже по ходу первого месяца регулярки, а случалось (в Омске помнят), что тренеров увольняли еще во время предсезонных матчей.

Но в этом сезоне НХЛ все изменилось. Прошло два с небольшим месяца, а без работы остались сразу несколько, причем очень именитых коучей. Правда, причины у этих отставок не всегда были чисто спортивными. Если Майка Бэбкока из «Торонто» и Джона Хайнса из «Нью-Джерси» увольняли за результаты их команд, то Билл Питерс и Джим Монтгомери лишились работы из-за скандалов. Первый стал жертвой хоккеиста Акима Алиу, обвинившего тренера в расистских оскорблениях, случившихся десять лет назад. Второго выгнали за «непрофессиональное поведение», под которым, по всей видимости, подразумевается излишнее увлечение алкоголем.

В среду в лучшей лиге мира произошла еще одна отставка: Питер Дебур перестал быть главным тренером «Сан-Хосе». Он руководил командой с 2015 года, впервые в истории вывел ее в финал Кубка Стэнли, а прошлой весной добрался с «Шаркс» до финала конференции. Но в этой регулярке что-то пошло не так — «акулы» к середине декабря набрали меньше 50 процентов очков и занимают 24-е место в общей таблице лиги. Так что никакого расизма и алкоголя, но и никакого терпения — Дебуру не простили локальной неудачи.

Одновременно с новостью о расставании с ним «Сан-Хосе» сообщил и состав нового тренерского штаба. Место Дебура с приставкой и. о. займет Боб Бугнер, помогать ему будут Рой Соммер, Майк Риччи и (ВНИМАНИЕ!) Евгений Набоков. Бывший российский вратарь с 2015-го работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе Шаркс», а затем был ассистентом главного тренера фарм-клуба. Перевод Набокова в первую команду — еще один шаг вперед в его карьере.

Набоков — настоящая легенда «Сан-Хосе». Он дебютировал за «Шаркс» в январе 2000-го, заменив по ходу матча Стивена Шилдза и отразив все четыре броска по своим воротам. Вообще Шилдз сыграл важную роль в карьере Евгения — именно травма канадца, полученная им в начале регулярки-2000/2001, подарила шанс Набокову и он в этот шанс вцепился. В ноябре и декабре Набоков признавался лучшим новичком месяца, а по окончании сезона получил «Колдер Трофи».

Россиянину до сих пор принадлежит немало клубных рекордов «Шаркс», да и его достижения на уровне лиги живут и спустя четыре года после того, как Евгений завершил игровую карьеру.

Например, голкипер «Бостона» Туука Раск только в прошлом сезоне сравнялся с Набоковым по количеству сухих матчей в розыгрыше Кубка Стэнли. Российский кипер за десять сезонов в составе «Сан-Хосе» восемь раз выводил команду в плей-офф — неудивительно, что именно клуб из штата Калифорния предложил ему работу после ухода из хоккея, вклад Евгения в историю франшизы этого точно заслуживал.

Уникальность Набокова подтвердит и вот это видео — в 2002-м он отметился голом в ворота «Ванкувера».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZHdBBQnQPW4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельная глава в биографии нового тренера «Шаркс» — взаимоотношения со сборной России. Евгений родился в Усть-Каменогорске, в то время входившем в состав Казахской ССР, а после распада Советского Союза именно Федерация хоккея Казахстана оказалась самой расторопной, заиграв вратаря на чемпионатах мира. Да, это был турнир в третьем дивизионе, но с точки зрения закона это не имело никакого значения. Набоков провел за казахстанскую команду 3 матча, а весь мир узнал о них спустя много лет, когда вратарь, уже играя за «Сан-Хосе», изъявил желание играть за сборную России. Дело дошло до арбитражного суда в Лозанне, который хоккеисту отказал. В итоге Международной федерации хоккея пришлось менять правила, разрешать смену гражданства и только тогда Евгений смог впервые надеть форму с двуглавым орлом на груди.

Два олимпийских похода Набокова в составе российской сборной закончились провалами. В Турине-2006 ему, как и всей нашей команде, не удался полуфинал против финнов — 0:4.

А спустя четыре года вратарь стал участником знаменитого ночного кошмара — именно он начинал четвертьфинал против канадцев, пропустил 6 шайб после 23 бросков и отправился на скамейку, когда все в этом матче было ясно.

Но есть в международной карьере Набокова и золотая страница. Все Россия считает главным героем чемпионата мира — 2008 в Квебеке автора победного гола в финале Илью Ковальчука. Только вот гола этого могло и не случиться, если бы не сверхнадежная игра Евгения в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале он поочередно «засушил» швейцарцев и финнов, а в решающей игре хоть и пропустил четыре от канадцев, но совершил 25 сейвов и выручил в ключевые моменты.