Клуб НХЛ назначил тренером русскую легенду. Этот вратарь забивал голы и тащил сборную в Квебеке
Теперь Набоков — помощник главного в «Сан-Хосе».
Теперь Набоков — помощник главного в «Сан-Хосе».
Еще совсем недавно казалось очевидным, что боссы североамериканских клубов терпеливее своих российских коллег. Тренеры не самых удачливых команд Национальной хоккейной лиги могли проигрывать на протяжении большей части сезона, заканчивать его на дне турнирной таблицы, но не только не оказывались «на морозе» по ходу чемпионата, а еще и получали новый шанс в следующем году. И это на фоне того, что в КХЛ отставки начинались уже по ходу первого месяца регулярки, а случалось (в Омске помнят), что тренеров увольняли еще во время предсезонных матчей.
Но в этом сезоне НХЛ все изменилось. Прошло два с небольшим месяца, а без работы остались сразу несколько, причем очень именитых коучей. Правда, причины у этих отставок не всегда были чисто спортивными. Если Майка Бэбкока из «Торонто» и Джона Хайнса из «Нью-Джерси» увольняли за результаты их команд, то Билл Питерс и Джим Монтгомери лишились работы
В среду в лучшей лиге мира произошла еще одна отставка: Питер Дебур перестал быть главным тренером «Сан-Хосе». Он руководил командой с 2015 года, впервые в истории вывел ее в финал Кубка Стэнли, а прошлой весной добрался с «Шаркс» до финала конференции. Но в этой регулярке
Одновременно с новостью о расставании с ним «Сан-Хосе» сообщил и состав нового тренерского штаба. Место Дебура с приставкой и. о. займет Боб Бугнер, помогать ему будут Рой Соммер, Майк Риччи и (ВНИМАНИЕ!) Евгений Набоков. Бывший российский вратарь с 2015-го работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе Шаркс», а затем был ассистентом главного тренера
Набоков — настоящая легенда «Сан-Хосе». Он дебютировал за «Шаркс» в январе 2000-го, заменив по ходу матча Стивена Шилдза и отразив все четыре броска по своим воротам. Вообще Шилдз сыграл важную роль в карьере Евгения — именно травма канадца, полученная им в начале регулярки-2000/2001, подарила шанс Набокову и он в этот шанс вцепился. В ноябре и декабре Набоков признавался лучшим новичком месяца, а по окончании сезона получил «Колдер Трофи».
Например, голкипер «Бостона» Туука Раск только в прошлом сезоне сравнялся с Набоковым по количеству сухих матчей в розыгрыше Кубка Стэнли. Российский кипер за десять сезонов в составе «Сан-Хосе» восемь раз выводил команду в
Уникальность Набокова подтвердит и вот это видео — в 2002-м он отметился голом в ворота «Ванкувера».
Отдельная глава в биографии нового тренера «Шаркс» — взаимоотношения со сборной России. Евгений родился в
Два олимпийских похода Набокова в составе российской сборной закончились провалами. В Турине-2006 ему, как и всей нашей команде, не удался полуфинал против финнов — 0:4.
Но есть в международной карьере Набокова и золотая страница. Все Россия считает главным героем чемпионата мира — 2008 в Квебеке автора победного гола в финале Илью Ковальчука. Только вот гола этого могло и не случиться, если бы не сверхнадежная игра Евгения в
Прямо сейчас в системах клубов НХЛ трудятся пять российских тренеров. Набоков — в «Сан-Хосе», Гончар — в «Питтсбурге», Зубов — в «Далласе», Самсонов — в «Каролине» и Брылин — в «Нью-Джерси». Как видите, для того, чтобы начать тренировать в сильнейшей лиге планеты, россиянину желательно отыграть там несколько сотен матчей, а еще лучше стать легендой клуба. Вся пятерка в той или иной степени этому статусу соответствует, а значит, рано или поздно наступит тот день, когда наш специалист станет и главным тренером команды НХЛ. Тем более отставки хоккейных коучей в Северной Америке резко прибавили в популярности.