Овечкин может больше не сыграть за сборную России против лучших. НХЛ губит хоккей, отменив Кубок мира

Источник: Sport24

Кубка мира в 2021 году не будет. Это уже точно. Будет ли он в 2024-м, и отпустят ли боссы НХЛ своих игроков на Олимпиаду в Пекин — пока неизвестно. Но что ясно уже сейчас, так это то, что данное решение больно ударит по хоккею и вполне конкретным людям.

До недавнего времени считалось, что именно зима 2021 года — ориентировочная дата проведения следующего Кубка мира. Игорь Ларионов высказывался за январь, а сама НХЛ склонялась к февралю, когда за океаном традиционно проводится Матч звезд.

«Это был бы мини-турнир продолжительностью в неделю или около того. То есть, к обычному перерыву на Матч звезд прибавляется несколько дней, и в это время проводится международный турнир. Если мы пройдем следующий этап переговоров, этот вопрос будет обсуждаться дальше», — говорил еще недавно заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Главное, что у НХЛ было понимание: сентябрь — не лучшее время для турнира всех сильнейших. С последнего Кубка мира прошло три года, а до сих пор перед глазами стоит еле-еле передвигающийся по площадке Евгений Малкин. Отвратительная игра русской суперзвезды не помешала ему выдать суперсезон и выиграть очередной Кубок Стэнли.

Сроки, в которые ранее проводился Кубок мира — это одна из предполагаемых причин, почему восприятие этого турнира отличалось от того, с каким воздыханием все хоккеисты отзываются об Олимпиаде. Что ты ни делай, а от атмосферы предсезонки никуда не деться.

«Олимпиада — это большой, долгий процесс. А тут нам предлагают провести краткосрочный турнир. Можно сказать, сыграем какие-то товарищеские матчи. Никто все равно заморачиваться по их поводу не будет», — еще до отмены Кубка мира-2021 о нем весьма скептически отзывался Дмитрий Орлов.

Можно вспомнить и две искусственные команды, которые смешали со сборными в Торонто. Молодые североамериканцы и объединенные европейцы создавали ощущение, будто все мы являемся участниками какого-то очередного симулятора на «плейстейшн». Типичные кастомные команды.

«Кубок мира проводится перед сезоном в Канаде на канадских площадках и по канадским правилам. Я бы не сказал, что это сомнительный турнир. Просто мы даже не знаем, будет он еще или нет», — считает Владимир Тарасенко.

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Минусы Кубка мира на поверхности. Прежде всего — это его «пластмассовость». Складывается она из нескольких факторов, но Тарасенко очень метко передал настроение игроков. Творение НХЛ трудно воспринимать всерьез из-за его нерегулярности.

Можно сколько угодно критиковать ИИХФ и Рене Фазеля, но все знают, что каждый год в конце мая в хоккее появится новый чемпион мира. Тоиже самое касалось Олимпийских игр до того, как НХЛ стала воротить от них нос. Это и само ощущение ожидания праздника, хорошо знакомое нам с детства по Новому году, и банальная подготовка к турниру.

«Полагаю, мы все сходимся во мнении, что проведение Кубка мира на регулярной основе будет хорошим проектом, и мы ведем серьезные и предметные переговоры на эту тему с Ассоциацией игроков. Провести турнир до окончания сезона-2020/21? Кубок мира — слишком крупный турнир, чтобы подготовить его за короткий промежуток времени», — объяснил свою позицию Гэри Беттмэн.

Какие же мы все-таки разные. Нам американцев с канадцами, наверное, никогда не понять. Если в НХЛ, на примере «Сиэтла», от создания нового клуба до его первого матча проходит три года, тогда в КХЛ «Адмирал» преодолел этот путь за несколько месяцев. Да, играли на только-только в спешке достроенной арене. Да, игроков наскребли со всей лиги. Но заявились же!

Если серьезно, то американская основательность — это то, чего там очень недостает. Но в данном конкретном случае эта же основательность бьет по всему мировому хоккею. Для проведения Кубка мира не нужно строить аэропорты, гостиницы и арены. В Торонто, как и любом другом городе, где базируются клуб НХЛ, есть все условия для турнира такого уровня.

По данным инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна Кубок мира может пройти в 2024 и 2028 годах. Попытка договориться о проведении сразу двух турнирах с традиционно олимпийским интервалом в четыре года — правильное начинание. Вот только ранее НХЛ это не удавалось. Разрыв между Кубками мира составлял восемь, двенадцать и теперь снова восемь лет. Это критически много в условиях, когда лига не отпускает своих звезд на Олимпиады.

Восемь лет без турнира всех сильнейших — это приговор целому поколению. Александру Овечкину к тому моменту будет уже 38 лет. Побьет ли он рекорд Уэйна Гретцки? Останется ли в «Вашингтоне»? Не завершит ли карьеру, став президентом московского «Динамо» или министром спорта? На год меньше будет Евгению Малкину. С его букетом травм доиграть до 37 лет — само по себе достижение.

Бобровскому на начало следующего Кубка мира будет 36, Кучерову — 31, а Кузнецову, который из-за дисквалификации за кокаин даже теоретически не сможет сыграть в Пекине — 32. Все они если на закончат с хоккеем, то почти наверняка пройдут свой пик. Да, в самом соку будут Проворов, Сергачев и Свечников. Кто-то из тех, кто сейчас еще учится в школе, за эти годы наверняка выйдет на топ-уровень. Но как быть с теми, на чей расцвет пришелся кризис международного хоккея?

НХЛ вполне справедливо не желает прерывать свой чемпионат ради турнира, организованного МОК или любой третьей стороной. Особенно, если эта третья сторона не намерена делиться доходами. Но столь принципиальная позиция господина Беттмэна и владельцев клубов уместна только в том случае, если они дают альтернативу. Каким бы спорным турниром ни был последний Кубок мира, это чуть ли не единственная работающая система координат в мировом хоккее.