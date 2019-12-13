Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал два крутых ассиста в матче с финалистом и догнал Овечкина

На четверг в календаре Национальной хоккейной лиге было назначено 12 матчей. Один из главных — заруба в штате Флорида, где «Тампа» принимала «Бостон». Короли прошлого регулярного чемпионата против второй команды нынешнего — вывеска выглядела очень заманчиво.

Ожидания начали оправдываться с первой минуты. Это Здено Хара в очередной раз доказал, что для него нет вообще ничего невозможного. Оставаться защитником первой пары клуба НХЛ в 42 года — пожалуйста. Выйти на матч финала Кубка Стэнли с переломом челюсти — не вопрос. Подраться в двух матчах подряд — словак умеет и такое. Пару дней назад Хара схлестнулся с Томом Уилсоном из «Вашингтона», а теперь не поделил что-то бывшим форвардом «Сент-Луисом» Патриком Маруном — кажется, парни вспомнили тот самый финал плей-офф-2019. Бой получился не самым ярким, но словацкий великан провел его образцово: долго удерживал сопернику при помощи запредельной длины своих рук, а когда тот вымотался, уложил его на лед парой ударов. Уникум!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sn8yKNWULRQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спарринг-партнеры получили по 5 минут, команды остались в полных составах, а ветеран «Бостона», похоже, вдохновил своих партнеров. Он еще оставался в штрафном боксе, когда Брэд Маршанд ворвался в зону «Лайтнинг» по левому краю, заложил вираж за воротами, но не смог доставить ее в ворота. Зато это получилось у своевременно накатившего на пятак Бержерона. В итоге, 1:0 по итогам первого периода, который, если вынести за скобки драку и гол, получился не особо веселым и содержательным.

Во второй двадцатиминутке соперники резко прибавили в активности и желании забивать, но сделать это удалось только в неравных составах. Во второй половине игрового отрезка удаление схватил защитник «Брюинз» Джон Мур, проводивший только четвертый матч в НХЛ в этом сезоне, а «Тампа» его за это быстро наказала. 6 секунд понадобилось Никите Кучерову, чтобы выгрызть шайбу у Хары и выложить передачу на Стивена Стэмкоса, оставшегося напротив ворот гостей в полном одиночистве. Бросок у канадца, как показалось, не особо получился, но Туука Раск все равно даже не шелохнулся.

История повторилась в периоде номер три. «Бостон» решил не учиться на собственных ошибках и подарил «Тампе» еще одну возможность разыграть лишнего — кажется, хоккеистов «Брюинз» не предупредили, что по этому показателю «Молнии» идут вторыми во всей лиге. На этот раз блицкрига у хозяев не получилось, но улучшить и без того крутой процент реализации большинства им это не помешало. Виктор Хедман зарядил от синей, шайба отскочила к лицевому борту, откуда Кучеров (по ощущениям — не глядя), выкатил ее на пятак — на свободного Брэйдена Поинта. Похоже, в игре с одной против одной из лучших оборон лиги Никита решил вспомнить, что он — хоккейный гений.

В концовке команды обменялись шайбами — Стэмкос все сделал самостоятельно, накрыв соперника в его зоне и оформив дубль, а Мур частично отмазался за удаление во втором периоде, впервые забив в этом сезоне.