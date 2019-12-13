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10:56 (мск), источник: Sport24

Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал два крутых ассиста в матче с финалистом и догнал Овечкина

«Тампа» продлила неудачную серию «Бостона».

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На четверг в календаре Национальной хоккейной лиге было назначено 12 матчей. Один из главных — заруба в штате Флорида, где «Тампа» принимала «Бостон». Короли прошлого регулярного чемпионата против второй команды нынешнего — вывеска выглядела очень заманчиво.

Ожидания начали оправдываться с первой минуты. Это Здено Хара в очередной раз доказал, что для него нет вообще ничего невозможного. Оставаться защитником первой пары клуба НХЛ в 42 года — пожалуйста. Выйти на матч финала Кубка Стэнли с переломом челюсти — не вопрос. Подраться в двух матчах подряд — словак умеет и такое. Пару дней назад Хара схлестнулся с Томом Уилсоном из «Вашингтона», а теперь не поделил что-то бывшим форвардом «Сент-Луисом» Патриком Маруном — кажется, парни вспомнили тот самый финал плей-офф-2019. Бой получился не самым ярким, но словацкий великан провел его образцово: долго удерживал сопернику при помощи запредельной длины своих рук, а когда тот вымотался, уложил его на лед парой ударов. Уникум!

Во время загрузки произошла ошибка.

Спарринг-партнеры получили по 5 минут, команды остались в полных составах, а ветеран «Бостона», похоже, вдохновил своих партнеров. Он еще оставался в штрафном боксе, когда Брэд Маршанд ворвался в зону «Лайтнинг» по левому краю, заложил вираж за воротами, но не смог доставить ее в ворота. Зато это получилось у своевременно накатившего на пятак Бержерона. В итоге, 1:0 по итогам первого периода, который, если вынести за скобки драку и гол, получился не особо веселым и содержательным.

Во второй двадцатиминутке соперники резко прибавили в активности и желании забивать, но сделать это удалось только в неравных составах. Во второй половине игрового отрезка удаление схватил защитник «Брюинз» Джон Мур, проводивший только четвертый матч в НХЛ в этом сезоне, а «Тампа» его за это быстро наказала. 6 секунд понадобилось Никите Кучерову, чтобы выгрызть шайбу у Хары и выложить передачу на Стивена Стэмкоса, оставшегося напротив ворот гостей в полном одиночистве. Бросок у канадца, как показалось, не особо получился, но Туука Раск все равно даже не шелохнулся.

История повторилась в периоде номер три. «Бостон» решил не учиться на собственных ошибках и подарил «Тампе» еще одну возможность разыграть лишнего — кажется, хоккеистов «Брюинз» не предупредили, что по этому показателю «Молнии» идут вторыми во всей лиге. На этот раз блицкрига у хозяев не получилось, но улучшить и без того крутой процент реализации большинства им это не помешало. Виктор Хедман зарядил от синей, шайба отскочила к лицевому борту, откуда Кучеров (по ощущениям — не глядя), выкатил ее на пятак — на свободного Брэйдена Поинта. Похоже, в игре с одной против одной из лучших оборон лиги Никита решил вспомнить, что он — хоккейный гений.

В концовке команды обменялись шайбами — Стэмкос все сделал самостоятельно, накрыв соперника в его зоне и оформив дубль, а Мур частично отмазался за удаление во втором периоде, впервые забив в этом сезоне.

«Тампа» победила во второй раз подряд, что с ней не случалось с конца ноября, а вот «Бостон» угодил во вторую за регулярный чемпионат серьезную яму (первая случилась ровно месяц назад), продлив серию поражений до пяти матчей. Кучеров же, наоборот, прервал неприятный отрезок, набрав результативные баллы впервые за четыре встречи. Теперь у Никиты 33 очка, он догнал по этому показателю Александра Овечкина и вошел в топ-3 лучших русский бомбардиров сезона. До прошлогодней феерии пока форварду «Лайтнинг» пока далеко, но это уже что-то. Теперь дело за его командой, которой пора, как минимум, возвращаться в зону плей-офф — как никак, не за горами середина регулярки.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2
0:1, 1:0, 2:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1113.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперБрюс Кэссиди
Вратари
Андрей ВасилевскийТуукка Раск
1-й период
00:27Патрик Марун
00:27Здено Хара
04:26Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
12:44Джон Мур
2-й период
22:12Райан Макдона
24:48Кевин Шаттенкирк
24:48Мэтт Гржельчик
32:29Джон Мур
32:35Стивен Стэмкос(Никита Кучеров)
3-й период
42:43Шон Керали
44:07Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
50:28Стивен Стэмкос
55:13Стивен Стэмкос
56:45Джон Мур(Андерс Бьорк, Здено Хара)
Лучшие игроки матча
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
11Штрафное время13
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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