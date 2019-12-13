Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал два крутых ассиста в матче с финалистом и догнал Овечкина
«Тампа» продлила неудачную серию «Бостона».
«Тампа» продлила неудачную серию «Бостона».
На четверг в календаре Национальной хоккейной лиге было назначено 12 матчей. Один из главных — заруба в штате Флорида, где «Тампа» принимала «Бостон». Короли прошлого регулярного чемпионата против второй команды нынешнего — вывеска выглядела очень заманчиво.
Ожидания начали оправдываться с первой минуты. Это Здено Хара в очередной раз доказал, что для него нет вообще ничего невозможного. Оставаться защитником первой пары клуба НХЛ в 42 года — пожалуйста. Выйти на матч финала Кубка Стэнли с переломом челюсти — не вопрос. Подраться в двух матчах подряд — словак умеет и такое. Пару дней назад Хара схлестнулся с Томом Уилсоном из «Вашингтона», а теперь не поделил
Во второй двадцатиминутке соперники резко прибавили в активности и желании забивать, но сделать это удалось только в неравных составах. Во второй половине игрового отрезка удаление схватил защитник «Брюинз» Джон Мур, проводивший только четвертый матч в НХЛ в этом сезоне, а «Тампа» его за это быстро наказала. 6 секунд понадобилось Никите Кучерову, чтобы выгрызть шайбу у Хары и выложить передачу на Стивена Стэмкоса, оставшегося напротив ворот гостей в полном одиночистве. Бросок у канадца, как показалось, не особо получился, но Туука Раск все равно даже не шелохнулся.
История повторилась в периоде номер три. «Бостон» решил не учиться на собственных ошибках и подарил «Тампе» еще одну возможность разыграть лишнего — кажется, хоккеистов «Брюинз» не предупредили, что по этому показателю «Молнии» идут вторыми во всей лиге. На этот раз блицкрига у хозяев не получилось, но улучшить и без того крутой процент реализации большинства им это не помешало. Виктор Хедман зарядил от синей, шайба отскочила к лицевому борту, откуда Кучеров (по ощущениям — не глядя), выкатил ее на пятак — на свободного Брэйдена Поинта. Похоже, в игре с одной против одной из лучших оборон лиги Никита решил вспомнить, что он — хоккейный гений.
В концовке команды обменялись шайбами — Стэмкос все сделал самостоятельно, накрыв соперника в его зоне и оформив дубль, а Мур частично отмазался за удаление во втором периоде, впервые забив в этом сезоне.
«Тампа» победила во второй раз подряд, что с ней не случалось с конца ноября, а вот «Бостон» угодил во вторую за регулярный чемпионат серьезную яму (первая случилась ровно месяц назад), продлив серию поражений до пяти матчей. Кучеров же, наоборот, прервал неприятный отрезок, набрав результативные баллы впервые за четыре встречи. Теперь у Никиты 33 очка, он догнал по этому показателю Александра Овечкина и вошел в топ-3 лучших русский бомбардиров сезона. До прошлогодней феерии пока форварду «Лайтнинг» пока далеко, но это уже
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
|Андрей Василевский
|Туукка Раск
|00:27
|Патрик Марун
|00:27
|Здено Хара
|04:26
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
|12:44
|Джон Мур
|22:12
|Райан Макдона
|24:48
|Кевин Шаттенкирк
|24:48
|Мэтт Гржельчик
|32:29
|Джон Мур
|32:35
|Стивен Стэмкос(Никита Кучеров)
|42:43
|Шон Керали
|44:07
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
|50:28
|Стивен Стэмкос
|55:13
|Стивен Стэмкос
|56:45
|Джон Мур(Андерс Бьорк, Здено Хара)
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0