27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» уйти от поражения с «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 2:1.
Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Пантерз».
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оказался в запасе на этот матч.
Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд, а «Айлендерс» одержали вторую победу кряду.
В другом матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.
|Джоэль Кенневилль
|Барри Тротц
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|Томас Грайсс
|15:15
|Джонни Бойчак
|19:42
|Фрэнк Ватрано
|20:49
|Девон Тэйвз(Джордан Эберле, Андерс Ли)
|24:07
|Винс Трочек
|24:40
|Мэтью Барзал(Джордан Эберле, Джош Бэйли)
|29:36
|Майк I Хоффман(Марк Пайсик, Бретт Коннолли)
|31:02
|Брайан Бойл
|31:02
|Андерс Ли
|31:02
|Андерс Ли
|31:02
|Андерс Ли
|34:25
|Винс Трочек
|45:09
|Маккензи Уигар
|50:06
|Райан Пулок
|59:57
|Андерс Ли
Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз)
|13
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0