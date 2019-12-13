Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
65
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
10
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» уйти от поражения с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 2:1.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Пантерз».

Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оказался в запасе на этот матч.

Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд, а «Айлендерс» одержали вторую победу кряду.

В другом матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Флорида Пантерз
1:3
0:0, 1:2, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1113.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльБарри Тротц
Вратари
Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)Томас Грайсс
1-й период
15:15Джонни Бойчак
19:42Фрэнк Ватрано
2-й период
20:49Девон Тэйвз(Джордан Эберле, Андерс Ли)
24:07Винс Трочек
24:40Мэтью Барзал(Джордан Эберле, Джош Бэйли)
29:36Майк I Хоффман(Марк Пайсик, Бретт Коннолли)
31:02Брайан Бойл
31:02Андерс Ли
31:02Андерс Ли
31:02Андерс Ли
34:25Винс Трочек
3-й период
45:09Маккензи Уигар
50:06Райан Пулок
59:57Андерс Ли
Лучшие игроки матча
Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз)
Статистика
13Штрафное время21
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Полный провал. Россия осталась без еврокубков
Панарин — русский король НХЛ. Есть первый хет-трик за «Нью-Йорк»
Рейтинг УЕФА: Седьмые и без одной команды в Лиге чемпионов
Праздник не удался. Россия проиграла в матче Еврохоккейтура
Чему должны научиться Гончаренко и ЦСКА к весне
Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
Кучеров вспомнил, что он — гений. Выдал пасы и догнал Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь