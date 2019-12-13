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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин получил награду имени Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российскому капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину присуждена международная награда имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США, сообщается на официальном сайте Зала хоккейной славы Соединенных Штатов.

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Источник: AFP 2019

Награду за Овечкина на церемонии вручения в Вашингтоне получил владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис.

«Алекс с первого дня влюбился в наших фанатов и наше сообщество и сказал, что это его второй дом. И я не думаю, что есть какие-либо сомнения, что он действительно помог сделать это сообщество хоккейным», — сказал Леонсис, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Это называется эффектом Овечкина — все молодые люди, которые растут в этом регионе, теперь фанаты хоккея на всю жизнь.
Тед Леонсис
владелец "Вашингтона"

Приз был учрежден в 1999 году, чтобы воздать должное иностранным игрокам или тренерам, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в США. Овечкин стал вторым россиянином — лауреатом данной премии. В 2008 году награда была присуждена Анатолию Тарасову.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, до этого он играл за московское «Динамо». С «Кэпиталз» россиянин трижды становился обладателем Президентского Кубка (2010, 2016, 2017 годы), который вручают за победу в регулярном чемпионате НХЛ, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ Овечкин провел 1245 матчей, в которых забросил 744 шайбы и сделал 626 голевых передач, также 34-летний хоккеист становился лауреатом множества индивидуальных наград НХЛ.

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