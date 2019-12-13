Панарин — русский король НХЛ! У Хлебушка — первый хет-трик за «Нью-Йорк»

Источник: AP 2019

Похоже, в «Рейнджерс» все идет к официальной смене вратарской власти. Александр Георгиев после трех невероятных матчей подряд во вторник не появился в составе в игре против «Вегаса», но это была всего лишь передышка. В четверг во встрече с «Сан-Хосе» 23-летний росиянин снова был в основе, а 37-летний Хенрик Лундквист расположился на скамейке запасных. Кажется, совсем скоро Королю Хенрику придется сложить свои полномочия, его преемник готов взойти на престол.

В первом периоде матч против «Шаркс» работы русского голкипера было немного — хозяева бросили по его воротам всего 7 раз, но работа эта была непростой. Например, однажды Александру откровенно повезло — после выстрела Брента Бернса, шайба оказалась у него за спиной и гол непременно бы случился, если бы не канадский защитник Марк Стаал. С другой стороны, куда вратарю без фарта.

Но уйти сухим на первый перерыв Георгиеву все равно не удалось. Его партнеры облажались в большинстве, позволив чеху Томашу Гертлу пробежать через всю площадку, прицелиться и прошить 40-го номера «Рейнджерс» броском с близкого расстояния.

Гости в стартовые 20 минут выглядели нисколько не слабей соперника, но с реализацией у них дела не ладились. Эту проблему удалось исправить в первой половине второго периода. Сначала зажгла третья тройка форвардов — чех Филип Хитил издевательски обыграл соперника и пасом с неудобной руки отыскал шведа Йеспера Фаста.

А затем настало время Артемия Панарина. Большую часть позиционной атаки «Рейнджерс» он провел без шайбы, но в итоге все-таки дождался передачи от Райана Строума и зарешал, несмотря на почти безнадежную позицию. Артемий бросал с острого угла, но попал в домик Мартину Джонсу. Помните пятиматчевую сухую серию Хлебушка на стыке ноября и декабря? Забудьте! Лучший русский бомбардир сезона забивает в четырех из пяти последних встреч.

Увы, «Нью-Йорк» оказался на льду «SAP-центра» в Сан-Хосе в не самый удачный день — накануне стало известно, что «Шаркс» отправили в отставку главного тренера Питера Дебура, а матч с «Рейнджерс» был дебютным для их нового коуча Боба Бугнера. В таких ситуациях команды нередко выдают свой максимум, вот и «Акулы» после пяти поражений подряд были решительно настроены одержать победу. Еще во второй двадцатиминутке они сравняли счет, благодаря ошибке Джейкоба Трубы — американец подарил хозяевам шайбу, а Логан Кутюр образцово разложил Георгиева.

А через четыре минуты после паузы в игре неожиданно забил защитник Бренден Диллон. Неожиданно, потому что, например, за 102 матча прошлого сезона этот парень отличился лишь однажды, а в 33 встречах этого такого казуса с ним не случалось. На этот раз у Диллона была уйма свободного времени и льда, а Труба даже не попытался помешать ему в самый последний момент.

На счастье «Рейнджерс» у них есть Артемий Панарин. В критический для команды момент он повел ее за собой. В большинстве затащил шайбу в зону хозяев, собрал на себя пару соперников и сделал скиду на синюю линию — на Энтони Деанджело. Тот перевел шайбу на Мику Зибанежада, а у шведа зашел не самый сложный бросок. Эта шайба оживили скандинава, дела у которого в последнее время идут не очень. Вскоре Мика оформил дубль броском из правого круга вбрасывания — Джонс снова не выручил.