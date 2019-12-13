Панарин — русский король НХЛ! У Хлебушка — первый хет-трик за «Нью-Йорк»
Артемий испортил дебют новому тренеру «Шаркс».
Артемий испортил дебют новому тренеру «Шаркс».
Похоже, в «Рейнджерс» все идет к официальной смене вратарской власти. Александр Георгиев после трех невероятных матчей подряд во вторник не появился в составе в игре против «Вегаса», но это была всего лишь передышка. В четверг во встрече с «Сан-Хосе» 23-летний росиянин снова был в основе, а 37-летний Хенрик Лундквист расположился на скамейке запасных. Кажется, совсем скоро Королю Хенрику придется сложить свои полномочия, его преемник готов взойти на престол.
В первом периоде матч против «Шаркс» работы русского голкипера было немного — хозяева бросили по его воротам всего 7 раз, но работа эта была непростой. Например, однажды Александру откровенно повезло — после выстрела Брента Бернса, шайба оказалась у него за спиной и гол непременно бы случился, если бы не канадский защитник Марк Стаал. С другой стороны, куда вратарю без фарта.
Но уйти сухим на первый перерыв Георгиеву все равно не удалось. Его партнеры облажались в большинстве, позволив чеху Томашу Гертлу пробежать через всю площадку, прицелиться и прошить 40-го номера «Рейнджерс» броском с близкого расстояния.
Гости в стартовые 20 минут выглядели нисколько не слабей соперника, но с реализацией у них дела не ладились. Эту проблему удалось исправить в первой половине второго периода. Сначала зажгла третья тройка форвардов — чех Филип Хитил издевательски обыграл соперника и пасом с неудобной руки отыскал шведа Йеспера Фаста.
А затем настало время Артемия Панарина. Большую часть позиционной атаки «Рейнджерс» он провел без шайбы, но в итоге
Увы, «Нью-Йорк» оказался на льду «SAP-центра» в
А через четыре минуты после паузы в игре неожиданно забил защитник Бренден Диллон. Неожиданно, потому что, например, за 102 матча прошлого сезона этот парень отличился лишь однажды, а в 33 встречах этого такого казуса с ним не случалось. На этот раз у Диллона была уйма свободного времени и льда, а Труба даже не попытался помешать ему в самый последний момент.
На счастье «Рейнджерс» у них есть Артемий Панарин. В критический для команды момент он повел ее за собой. В большинстве затащил шайбу в зону хозяев, собрал на себя пару соперников и сделал скиду на синюю линию — на Энтони Деанджело. Тот перевел шайбу на Мику Зибанежада, а у шведа зашел не самый сложный бросок. Эта шайба оживили скандинава, дела у которого в последнее время идут не очень. Вскоре Мика оформил дубль броском из правого круга вбрасывания — Джонс снова не выручил.
Но в итоге оказалось, что это вечер не Бугнера, не Зибанежада, а Панарина. В концовке Панарин оформил
|Боб Бугнер
|Дэвид Куинн
|Мартин Джонс
|Александр Георгиев
|07:24
|Командный штраф
|09:13
|Томаш Хертл
|15:43
|Брэди Шей
|18:21
|Мелькер Карлссон
|25:02
|Йеспер Фаст(Грег Маккег, Филип Хитил)
|27:56
|Артемий Панарин(Райан Стром, Брэди Шей)
|31:32
|Логан Кутюр(Тимо Майер)
|44:12
|Бренден Диллон(Кевин Лабанк, Джо Торнтон)
|47:42
|Барклай Гудроу
|48:49
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
|53:10
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Йеспер Фаст)
|54:11
|Каапо Какко
|56:49
|Артемий Панарин(Крис Крайдер, Филип Хитил)
|57:36
|Артемий Панарин
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бренден Диллон (Сан-Хосе Шаркс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0