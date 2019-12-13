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10:20 (мск), источник: Sport24

Панарин — русский король НХЛ! У Хлебушка — первый хет-трик за «Нью-Йорк»

Артемий испортил дебют новому тренеру «Шаркс».

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Источник: AP 2019

Похоже, в «Рейнджерс» все идет к официальной смене вратарской власти. Александр Георгиев после трех невероятных матчей подряд во вторник не появился в составе в игре против «Вегаса», но это была всего лишь передышка. В четверг во встрече с «Сан-Хосе» 23-летний росиянин снова был в основе, а 37-летний Хенрик Лундквист расположился на скамейке запасных. Кажется, совсем скоро Королю Хенрику придется сложить свои полномочия, его преемник готов взойти на престол.

В первом периоде матч против «Шаркс» работы русского голкипера было немного — хозяева бросили по его воротам всего 7 раз, но работа эта была непростой. Например, однажды Александру откровенно повезло — после выстрела Брента Бернса, шайба оказалась у него за спиной и гол непременно бы случился, если бы не канадский защитник Марк Стаал. С другой стороны, куда вратарю без фарта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но уйти сухим на первый перерыв Георгиеву все равно не удалось. Его партнеры облажались в большинстве, позволив чеху Томашу Гертлу пробежать через всю площадку, прицелиться и прошить 40-го номера «Рейнджерс» броском с близкого расстояния.

Гости в стартовые 20 минут выглядели нисколько не слабей соперника, но с реализацией у них дела не ладились. Эту проблему удалось исправить в первой половине второго периода. Сначала зажгла третья тройка форвардов — чех Филип Хитил издевательски обыграл соперника и пасом с неудобной руки отыскал шведа Йеспера Фаста.

А затем настало время Артемия Панарина. Большую часть позиционной атаки «Рейнджерс» он провел без шайбы, но в итоге все-таки дождался передачи от Райана Строума и зарешал, несмотря на почти безнадежную позицию. Артемий бросал с острого угла, но попал в домик Мартину Джонсу. Помните пятиматчевую сухую серию Хлебушка на стыке ноября и декабря? Забудьте! Лучший русский бомбардир сезона забивает в четырех из пяти последних встреч.

Увы, «Нью-Йорк» оказался на льду «SAP-центра» в Сан-Хосе в не самый удачный день — накануне стало известно, что «Шаркс» отправили в отставку главного тренера Питера Дебура, а матч с «Рейнджерс» был дебютным для их нового коуча Боба Бугнера. В таких ситуациях команды нередко выдают свой максимум, вот и «Акулы» после пяти поражений подряд были решительно настроены одержать победу. Еще во второй двадцатиминутке они сравняли счет, благодаря ошибке Джейкоба Трубы — американец подарил хозяевам шайбу, а Логан Кутюр образцово разложил Георгиева.

А через четыре минуты после паузы в игре неожиданно забил защитник Бренден Диллон. Неожиданно, потому что, например, за 102 матча прошлого сезона этот парень отличился лишь однажды, а в 33 встречах этого такого казуса с ним не случалось. На этот раз у Диллона была уйма свободного времени и льда, а Труба даже не попытался помешать ему в самый последний момент.

На счастье «Рейнджерс» у них есть Артемий Панарин. В критический для команды момент он повел ее за собой. В большинстве затащил шайбу в зону хозяев, собрал на себя пару соперников и сделал скиду на синюю линию — на Энтони Деанджело. Тот перевел шайбу на Мику Зибанежада, а у шведа зашел не самый сложный бросок. Эта шайба оживили скандинава, дела у которого в последнее время идут не очень. Вскоре Мика оформил дубль броском из правого круга вбрасывания — Джонс снова не выручил.

Но в итоге оказалось, что это вечер не Бугнера, не Зибанежада, а Панарина. В концовке Панарин оформил хет-трик — хватило всего 47 секунд. Артемий во второй раз за матч пробил вратаря «Сан-Хосе» с почти нулевого угла, а затем установил окончательный счет броском в пустые ворота. Вот он — настоящий хоккейный король «Нью-Йорка» и русский король НХЛ!

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Сан-Хосе Шаркс
3:6
1:0, 1:2, 1:4
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1113.12.2019, 06:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Боб БугнерДэвид Куинн
Вратари
Мартин ДжонсАлександр Георгиев
1-й период
07:24Командный штраф
09:13Томаш Хертл
15:43Брэди Шей
18:21Мелькер Карлссон
2-й период
25:02Йеспер Фаст(Грег Маккег, Филип Хитил)
27:56Артемий Панарин(Райан Стром, Брэди Шей)
31:32Логан Кутюр(Тимо Майер)
3-й период
44:12Бренден Диллон(Кевин Лабанк, Джо Торнтон)
47:42Барклай Гудроу
48:49Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
53:10Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Йеспер Фаст)
54:11Каапо Какко
56:49Артемий Панарин(Крис Крайдер, Филип Хитил)
57:36Артемий Панарин
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бренден Диллон (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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