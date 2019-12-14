Хоккеисту «Филадельфии» Линдблому диагностировали рак
ТАСС, 14 декабря. Шведскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Оскару Линдблому диагностировали саркому Юинга. Об этом сообщает
ТАСС, 14 декабря. Шведскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Оскару Линдблому диагностировали саркому Юинга. Об этом сообщает
«Он будет проходить дальнейшее обследование и получит результат на следующей неделе, а сразу после этого начнет лечение. Ожидается, что до конца сезона игрок не вернется на площадку. “Филадельфия” сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшего ухода. Он будет освобожден от тренировок и сможет сосредоточиться на лечении и полном выздоровлении», — говорится в сообщении.
Линдблому 23 года, он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером, в мае 2017 года швед подписал с клубом контракт новичка. Всего за «Филадельфию» он провел 134 матча, набрав 57 (30 шайб + 27 передач) очков. В составе юниорской сборной Швеции Линдблом стал чемпионом мира в 2013 году, за основную команду он провел восемь матчей, набрав 4 (1+3) очка.
Саркома Юинга — это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы. 19 ноября подобный диагноз поставили голкиперу молодежной команды казахстанского «Барыса» Вилену Прокофьеву.