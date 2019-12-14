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08:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисту «Филадельфии» Линдблому диагностировали рак

ТАСС, 14 декабря. Шведскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Оскару Линдблому диагностировали саркому Юинга. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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«Он будет проходить дальнейшее обследование и получит результат на следующей неделе, а сразу после этого начнет лечение. Ожидается, что до конца сезона игрок не вернется на площадку. “Филадельфия” сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшего ухода. Он будет освобожден от тренировок и сможет сосредоточиться на лечении и полном выздоровлении», — говорится в сообщении.

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Линдблому 23 года, он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером, в мае 2017 года швед подписал с клубом контракт новичка. Всего за «Филадельфию» он провел 134 матча, набрав 57 (30 шайб + 27 передач) очков. В составе юниорской сборной Швеции Линдблом стал чемпионом мира в 2013 году, за основную команду он провел восемь матчей, набрав 4 (1+3) очка.

Саркома Юинга — это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы. 19 ноября подобный диагноз поставили голкиперу молодежной команды казахстанского «Барыса» Вилену Прокофьеву.

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