Хоккеисту «Филадельфии» Линдблому диагностировали рак

«Он будет проходить дальнейшее обследование и получит результат на следующей неделе, а сразу после этого начнет лечение. Ожидается, что до конца сезона игрок не вернется на площадку. “Филадельфия” сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшего ухода. Он будет освобожден от тренировок и сможет сосредоточиться на лечении и полном выздоровлении», — говорится в сообщении.

Линдблому 23 года, он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером, в мае 2017 года швед подписал с клубом контракт новичка. Всего за «Филадельфию» он провел 134 матча, набрав 57 (30 шайб + 27 передач) очков. В составе юниорской сборной Швеции Линдблом стал чемпионом мира в 2013 году, за основную команду он провел восемь матчей, набрав 4 (1+3) очка.