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09:43 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 14 декабря. «Колорадо» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (28) и Натан Маккиннон (60). У проигравших отличился Мирко Мюллер (56).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 10 (6 шайб + 4 передачи) очков, в активе Задорова и не принимавшего участие в матче нападающего Владислава Каменева по 4 (1+3) балла за результативность. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков в матче не набрал.

Официальный сайт НХЛ

«Колорадо» поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 32 матчах. «Нью-Джерси» расположился на 15-й строчке на Востоке с 23 очками в 31 встрече.

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1-й период
02:53Йеспер Боквист
10:31Майкл Маклеод
11:37Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
17:28Назем Кадри
2-й период
23:03Самуэль Жирар
27:56Валерий Ничушкин(Марк Барберио)
28:11Пи. Кей. Суббан
37:58Дэймон Сиверсон
3-й период
41:23Габриэль Ландескуг
46:15Блэйк Коулман
48:56Пьер-Эдуард Белльмар
55:48Мирко Мюллер(Павел Заха, Уэйн Симмондс)
59:28Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Мэтью Нието)
Лучшие игроки матча
Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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