Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
ТАСС, 14 декабря. «Колорадо» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 14 декабря. «Колорадо» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (28) и Натан Маккиннон (60). У проигравших отличился Мирко Мюллер (56).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 10 (6 шайб + 4 передачи) очков, в активе Задорова и не принимавшего участие в матче нападающего Владислава Каменева по 4 (1+3) балла за результативность. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков в матче не набрал.
«Колорадо» поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 32 матчах. «Нью-Джерси» расположился на 15-й строчке на Востоке с 23 очками в 31 встрече.
|Джаред Беднар
|Ален Насреддин
|Павел Францоуз
|Луи Доминге(Маккензи Блэквуд, Луи Доминге, Маккензи Блэквуд, Маккензи Блэквуд)
|02:53
|Йеспер Боквист
|10:31
|Майкл Маклеод
|11:37
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
|17:28
|Назем Кадри
|23:03
|Самуэль Жирар
|27:56
|Валерий Ничушкин(Марк Барберио)
|28:11
|Пи. Кей. Суббан
|37:58
|Дэймон Сиверсон
|41:23
|Габриэль Ландескуг
|46:15
|Блэйк Коулман
|48:56
|Пьер-Эдуард Белльмар
|55:48
|Мирко Мюллер(Павел Заха, Уэйн Симмондс)
|59:28
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Мэтью Нието)
Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0