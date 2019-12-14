Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 10 (6 шайб + 4 передачи) очков, в активе Задорова и не принимавшего участие в матче нападающего Владислава Каменева по 4 (1+3) балла за результативность. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков в матче не набрал.