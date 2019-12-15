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00:26 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» победила «Коламбус» в матче НХЛ, Анисимов и Зайцев отметились передачами

ТАСС, 15 декабря. «Оттава» в овертайме обыграла «Коламбус» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (3, 13 и 62-я минуты) и Коннор Браун (29). У проигравших отличились Кэм Аткинсон (5-я минута) и Александр Тексье (45, 52). В прошлом сезоне Дюклер выступал за «Коламбус», забросив 11 шайб в 53 матчах, но в феврале 2019-го был обменян в «Оттаву». В текущем сезоне на его счету уже 18 шайб и 7 голевых передач в 33 матчах, 24-летний канадец в третий раз в карьере оформил хет-трик.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Дюклера, а российский нападающий Артем Анисимов ассистировал Дюклеру в эпизоде со второй шайбой.

Всего в активе 28-летнего Зайцева теперь 8 голевых передач в 32 матчах, заброшенными шайбами он не отмечался. 31-летний Анисимов набрал 5 (4+1) очков в 14 матчах текущего сезона. Российский форвард «Оттавы» Владислав Наместников провел на площадке 18 минут 14 секунд, совершив один бросок по воротам соперника при показателе полезности 0. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 18 минут 17 секунд игрового времени, совершив три броска при показателе полезности 0.

«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 33 матчах. «Коламбус» идет 13-м на Востоке, имея в активе 30 очков после 32 встреч. В следующем матче «Оттава» на выезде встретится с «Флоридой», а «Коламбус» на домашней площадке примет «Вашингтон». Обе встречи пройдут 17 декабря.

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Айлендерс» дома в овертайме победил «Баффало» (3:2), российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска по воротам. Американский форвард «Баффало» Джек Айкел забросил шайбу и отдал голевую передачу, продлив результативную серию до 16 матчей, которая является рекордной в текущем чемпионате НХЛ.

Оттава Сенаторз
4:3ОТ
2:1, 1:0, 0:2
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1114.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитДжон Торторелла
Вратари
Андерс НильссонЭлвис Мерзликинс(Йоонас Корписало)
1-й период
02:16Энтони Дюклер(Никита Зайцев, Логан Браун)
04:53Кэм Аткинсон(Райан Мюррей, Густав Нюквист)
05:21Марк Боровицки
05:21Джош Андерсон
08:58Коннор Браун
12:05Энтони Дюклер(Артем Анисимов, Рон Хэйнси)
2-й период
28:17Коннор Браун
30:52Сет Джонс
31:01Энтони Дюклер
34:43Пьер-Люк Дюбуа
36:33Колин Уайт
3-й период
44:44Александр Тексье(Пьер-Люк Дюбуа, Эрик Робинсон)
51:31Александр Тексье(Эрик Робинсон, Пьер-Люк Дюбуа)
56:52Тайлер Эннис
Овертайм
61:40Александр Веннберг
61:56Энтони Дюклер(Тома Шабо, Жан-Габриэль Пажо)
Лучшие игроки матча
Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз), Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Коннор Браун (Оттава Сенаторз)
Статистика
13Штрафное время11
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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