«Оттава» победила «Коламбус» в матче НХЛ, Анисимов и Зайцев отметились передачами

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (3, 13 и 62-я минуты) и Коннор Браун (29). У проигравших отличились Кэм Аткинсон (5-я минута) и Александр Тексье (45, 52). В прошлом сезоне Дюклер выступал за «Коламбус», забросив 11 шайб в 53 матчах, но в феврале 2019-го был обменян в «Оттаву». В текущем сезоне на его счету уже 18 шайб и 7 голевых передач в 33 матчах, 24-летний канадец в третий раз в карьере оформил хет-трик.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Дюклера, а российский нападающий Артем Анисимов ассистировал Дюклеру в эпизоде со второй шайбой.

Всего в активе 28-летнего Зайцева теперь 8 голевых передач в 32 матчах, заброшенными шайбами он не отмечался. 31-летний Анисимов набрал 5 (4+1) очков в 14 матчах текущего сезона. Российский форвард «Оттавы» Владислав Наместников провел на площадке 18 минут 14 секунд, совершив один бросок по воротам соперника при показателе полезности 0. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 18 минут 17 секунд игрового времени, совершив три броска при показателе полезности 0.

«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 33 матчах. «Коламбус» идет 13-м на Востоке, имея в активе 30 очков после 32 встреч. В следующем матче «Оттава» на выезде встретится с «Флоридой», а «Коламбус» на домашней площадке примет «Вашингтон». Обе встречи пройдут 17 декабря.