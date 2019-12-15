Варламов помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В основное время у хозяев отличились Майкл Дал (6-я минута) и Джонатан Эберле (45-я), а победную шайбу забросил Энтони Бовилье (64-я). В составе «Баффало» шайбы забросили Виктор Олофссон (27-я) и Джек Айкел (59-я).