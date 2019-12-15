Варламов помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 из 35 бросков по воротам.
|Барри Тротц
|Ральф Крюгер
|Семен Варламов
|Линус Улльмарк(Линус Улльмарк)
|05:11
|Майкл Дэл Колл(Энтони Бовилье)
|18:22
|Джош Бэйли
|18:22
|Джош Бэйли
|18:22
|Марко Сканделла
|24:37
|Брок Нельсон
|26:11
|Виктор Улофссон(Расмус Далин, Джек Айкел)
|28:04
|Расмус Ристолайнен
|30:53
|Эван Родригес
|34:17
|Маркус Юханссон
|44:50
|Джордан Эберле(Брок Нельсон, Энтони Бовилье)
|56:27
|Мэтью Барзал
|58:14
|Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Маркус Юханссон)
|63:04
|Энтони Бовилье(Брок Нельсон)
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Джек Айкел (Баффало Сэйбрз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0