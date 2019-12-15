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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Варламов помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в овертайме «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В основное время у хозяев отличились Майкл Дал (6-я минута) и Джонатан Эберле (45-я), а победную шайбу забросил Энтони Бовилье (64-я). В составе «Баффало» шайбы забросили Виктор Олофссон (27-я) и Джек Айкел (59-я).

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 из 35 бросков по воротам.

Нью-Йорк Айлендерс
3:2ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1114.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцРальф Крюгер
Вратари
Семен ВарламовЛинус Улльмарк(Линус Улльмарк)
1-й период
05:11Майкл Дэл Колл(Энтони Бовилье)
18:22Джош Бэйли
18:22Джош Бэйли
18:22Марко Сканделла
2-й период
24:37Брок Нельсон
26:11Виктор Улофссон(Расмус Далин, Джек Айкел)
28:04Расмус Ристолайнен
30:53Эван Родригес
34:17Маркус Юханссон
3-й период
44:50Джордан Эберле(Брок Нельсон, Энтони Бовилье)
56:27Мэтью Барзал
58:14Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Маркус Юханссон)
Овертайм
63:04Энтони Бовилье(Брок Нельсон)
Лучшие игроки матча
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Джек Айкел (Баффало Сэйбрз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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