Панарин мощно проехался по Калифорнии. Забил 5 голов и уделал Овечкина в заочном баттле
Только вот «Рейнджерс» в субботу проиграли.
Только вот «Рейнджерс» в субботу проиграли.
Помните недавнее турне по Калифорнии «Вашингтон Кэпиталз»?
Тогда лидер сезона в матчах с «Сан-Хосе», «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» одержал три победы, а вот капитан столичного клуба Александр Овечкин остался без голов и набранных очков. Вскоре после этого калифорнийский выезд ждал Артемия Панарина и его «Рейнджерс». Чем не повод в очередной раз сравнить двух русских суперзвезд?
Панарин начал с гола в ворота «Кингз», правда, «Нью-Йорк» неожиданно сдулся одной из худших команд лиги. Но уже в следующем матче проиграть «синерубашечники» просто не могли — Хлебушек бы не позволил. Он оформил
Стартовые минуты их субботней игры против «Анахайма», будто бы, стали продолжением встречи с «Сан-Хосе». Сразу после вбрасывания в центральном круге Зибанежад получил царский подарок от опытнейшего Райана Гетцлафа и максимально уверенно реализовал чистый выход «1 в 0».
Через три с половиной минуты хозяева еще раз легко расстались с шайбой в своей зоне, она оказалась у Райана Строума, а тот мгновенно нашел передачей Панарина. Удивительное дело — у россиянина было время обработать пас, развернуться, прицелиться и бросить. Хоккеисты «Дакс» создали для него оптимальные условия и пожалели об этом.
«Анахайм» удивительно спокойно отреагировал на ужасное начало в своем исполнении, отойти от этого холодного душа «Уткам» помогли гости. Удалился 21-летний Адам Фокс, а команда из Калифорнии смогла реализовать большинство за 3 секунды до того, как американцу предстояло вернуться на лед — помогло удачное подставление Якоба Сильверберга. Но настоящие проблемы у «Нью-Йорка» начали в периоде номер два, когда «Дакс» попытались просто раздавить соперника.
Единственный, но стопроцентный голевой шанс «Рейнджерс» в этом периоде запорол Панарин, удивительным образом промахнувшийся по шайбе.
Третья двадцатиминутка началась с привычного для этого матча события — быстрого гола. Здесь нужно отметить и крутую диагональ от Энтони Деанджело и уверенность в своих силах в исполнении Зибанежада. Швед смело попер на ворота, не обратил внимание на защитника Кэма Фаулера и пропихнул шайбу в сетку. Гол мог бы оказаться победным, если бы в концовке основного времени «Анахайм» не получил еще одну возможность поиграть в формате «5 на 4» и не провел крутую атаку сходу — Хампус Линдхольм прошил соотечественника Лундквиста.
В овертайме команды на двоих придумали три броска, а в серии буллитов у «Рейнджерс» не забил никто, кроме поймавшего нешуточный кураж Зибанежада, на что хозяева ответили двумя точными попытками. По большей части шведская вечеринка закончилась победным броском с неудобной от Сильверберга.
Осталось подвести итоги калифорнийской поездки для «Нью-Йорка» и его русского форварда. Команда по итогам трех матчей набрала 3 очка и осталась за пределами зоны
Артём Гаев
|Даллас Икинс
|Дэвид Куинн
|Джон Гибсон
|Хенрик Лундквист
|00:10
|Мика Зибанежад
|03:59
|Артемий Панарин(Райан Стром)
|06:56
|Адам Фокс
|08:53
|Якоб Сильверберг(Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль)
|12:11
|Сэм Стил
|21:02
|Эрик Гудбрэнсон(Адам Хенрик, Рикард Ракелль)
|28:41
|Марк Стаал
|29:24
|Хампус Линдхольм
|29:24
|Йеспер Фаст
|31:13
|Райан Линдгрен
|41:14
|Мика Зибанежад(Энтони Дианджело)
|51:02
|Кэм Фаулер
|56:49
|Брэди Шей
|58:14
|Хампус Линдхольм(Рикард Ракелль)
|победный бросок: Якоб Сильверберг(Анахайм Дакс)
Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0