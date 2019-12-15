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10:10 (мск), источник: Sport24

Панарин мощно проехался по Калифорнии. Забил 5 голов и уделал Овечкина в заочном баттле

Только вот «Рейнджерс» в субботу проиграли.

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Помните недавнее турне по Калифорнии «Вашингтон Кэпиталз»?

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Тогда лидер сезона в матчах с «Сан-Хосе», «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» одержал три победы, а вот капитан столичного клуба Александр Овечкин остался без голов и набранных очков. Вскоре после этого калифорнийский выезд ждал Артемия Панарина и его «Рейнджерс». Чем не повод в очередной раз сравнить двух русских суперзвезд?

Панарин начал с гола в ворота «Кингз», правда, «Нью-Йорк» неожиданно сдулся одной из худших команд лиги. Но уже в следующем матче проиграть «синерубашечники» просто не могли — Хлебушек бы не позволил. Он оформил хет-трик в ворота «Сан-Хосе», по ходу встречи помог проснуться не сильно результативному в последнее время шведу Мике Зибанежаду, в итоге «Рейнджерс» нокаутировали «Шаркс» со счетом 6:3.

Стартовые минуты их субботней игры против «Анахайма», будто бы, стали продолжением встречи с «Сан-Хосе». Сразу после вбрасывания в центральном круге Зибанежад получил царский подарок от опытнейшего Райана Гетцлафа и максимально уверенно реализовал чистый выход «1 в 0».

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Через три с половиной минуты хозяева еще раз легко расстались с шайбой в своей зоне, она оказалась у Райана Строума, а тот мгновенно нашел передачей Панарина. Удивительное дело — у россиянина было время обработать пас, развернуться, прицелиться и бросить. Хоккеисты «Дакс» создали для него оптимальные условия и пожалели об этом.

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«Анахайм» удивительно спокойно отреагировал на ужасное начало в своем исполнении, отойти от этого холодного душа «Уткам» помогли гости. Удалился 21-летний Адам Фокс, а команда из Калифорнии смогла реализовать большинство за 3 секунды до того, как американцу предстояло вернуться на лед — помогло удачное подставление Якоба Сильверберга. Но настоящие проблемы у «Нью-Йорка» начали в периоде номер два, когда «Дакс» попытались просто раздавить соперника. Во-первых, они сравняли счет уже через 62 секунды после перерыва, во-вторых заставили «Рейнджерс» трижды удалиться. В-третьих, перебросали их со счетом 18−3. Слава Херику Лундквисту, что к концу этого игрового отрезка на табло горели цифры 2:2. Второй гол хозяев к слову начался с обрезки Панарина, после которой единственный раз за период ошибся и шведский вратарь — он далеко выкатился из ворот, а потом долго не мог вернуться на свое рабочее место.

Официальный сайт НХЛ

Единственный, но стопроцентный голевой шанс «Рейнджерс» в этом периоде запорол Панарин, удивительным образом промахнувшийся по шайбе.

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Третья двадцатиминутка началась с привычного для этого матча события — быстрого гола. Здесь нужно отметить и крутую диагональ от Энтони Деанджело и уверенность в своих силах в исполнении Зибанежада. Швед смело попер на ворота, не обратил внимание на защитника Кэма Фаулера и пропихнул шайбу в сетку. Гол мог бы оказаться победным, если бы в концовке основного времени «Анахайм» не получил еще одну возможность поиграть в формате «5 на 4» и не провел крутую атаку сходу — Хампус Линдхольм прошил соотечественника Лундквиста.

Официальный сайт НХЛ

В овертайме команды на двоих придумали три броска, а в серии буллитов у «Рейнджерс» не забил никто, кроме поймавшего нешуточный кураж Зибанежада, на что хозяева ответили двумя точными попытками. По большей части шведская вечеринка закончилась победным броском с неудобной от Сильверберга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Осталось подвести итоги калифорнийской поездки для «Нью-Йорка» и его русского форварда. Команда по итогам трех матчей набрала 3 очка и осталась за пределами зоны плей-офф, Панарин же разжился 6 результативными баллами, упрочив свое лидерство в списке лучших русских бомбардиров сезона. Получается на с точки зрения статистики личной статистики Артемий в этом заочном противостоянии уделал Овечкина, с точки зрения командной — без шансов проиграл. Каждому свое.

Артём Гаев

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Анахайм Дакс
4:3Б
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1114.12.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Honda Center, 14707 зрителей
Главные тренеры
Даллас ИкинсДэвид Куинн
Вратари
Джон ГибсонХенрик Лундквист
1-й период
00:10Мика Зибанежад
03:59Артемий Панарин(Райан Стром)
06:56Адам Фокс
08:53Якоб Сильверберг(Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль)
12:11Сэм Стил
2-й период
21:02Эрик Гудбрэнсон(Адам Хенрик, Рикард Ракелль)
28:41Марк Стаал
29:24Хампус Линдхольм
29:24Йеспер Фаст
31:13Райан Линдгрен
3-й период
41:14Мика Зибанежад(Энтони Дианджело)
51:02Кэм Фаулер
56:49Брэди Шей
58:14Хампус Линдхольм(Рикард Ракелль)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Якоб Сильверберг(Анахайм Дакс)
Лучшие игроки матча
Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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