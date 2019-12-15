«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Радулов отдал две голевые передачи
ТАСС, 15 декабря. «Даллас» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 декабря. «Даллас» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Блэйк Комо (25-я минута), Роопе Хинц (27), Джейми Олексиак (33) и Эндрю Коглиано (37). У «Нэшвилла» шайбу забросил Остин Уотсон (22).
Нападающий гостей Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами, сыграв 14 минут и 11 секунд, также на его счету один силовой прием. Всего в этом сезоне на счету форварда 21 (9+12) очко в 33 играх.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность, сыграв 10 минут. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 29 встречах. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 37 из 38 бросков и одержал седьмую победу в 13 матчах сезона. После игры Радулов был признан второй звездой встречи, Худобин — третьей, лучшим игроком матча стал Комо.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на третье место, набрав 42 очка в 34 матчах. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 встрече. В следующем матче в ночь на вторник «Даллас» на своей площадке примет «Эдмонтон», а «Нэшвилл» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».
|Питер Лавиолетт
|Рик Боунесс
|Пекка Ринне(Пекка Ринне)
|Антон Худобин
|08:49
|Крэйг Смит
|14:46
|Мэттью Ирвин
|21:04
|Остин Уотсон(Дэн Хэмьюс)
|23:33
|Эндрю Кольяно
|24:46
|Блэйк Комо(Джейсон Дикинсон, Эса Линделл)
|26:40
|Роопе Хинтс(Джастин Даулинг, Александр Радулов)
|32:18
|Джейми Олексяк(Александр Радулов, Тайлер Сегин)
|36:09
|Эндрю Кольяно
|50:40
|Эндрю Кольяно
|56:08
|Джейми Олексяк
Блэйк Комо (Даллас Старз), Александр Радулов (Даллас Старз), Антон Худобин (Даллас Старз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1