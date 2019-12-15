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10:38 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Радулов отдал две голевые передачи

ТАСС, 15 декабря. «Даллас» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Блэйк Комо (25-я минута), Роопе Хинц (27), Джейми Олексиак (33) и Эндрю Коглиано (37). У «Нэшвилла» шайбу забросил Остин Уотсон (22).

Нападающий гостей Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами, сыграв 14 минут и 11 секунд, также на его счету один силовой прием. Всего в этом сезоне на счету форварда 21 (9+12) очко в 33 играх.

Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность, сыграв 10 минут. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 29 встречах. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 37 из 38 бросков и одержал седьмую победу в 13 матчах сезона. После игры Радулов был признан второй звездой встречи, Худобин — третьей, лучшим игроком матча стал Комо.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на третье место, набрав 42 очка в 34 матчах. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 встрече. В следующем матче в ночь на вторник «Даллас» на своей площадке примет «Эдмонтон», а «Нэшвилл» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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1-й период
08:49Крэйг Смит
14:46Мэттью Ирвин
2-й период
21:04Остин Уотсон(Дэн Хэмьюс)
23:33Эндрю Кольяно
24:46Блэйк Комо(Джейсон Дикинсон, Эса Линделл)
26:40Роопе Хинтс(Джастин Даулинг, Александр Радулов)
32:18Джейми Олексяк(Александр Радулов, Тайлер Сегин)
36:09Эндрю Кольяно
3-й период
50:40Эндрю Кольяно
56:08Джейми Олексяк
Лучшие игроки матча
Блэйк Комо (Даллас Старз), Александр Радулов (Даллас Старз), Антон Худобин (Даллас Старз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
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