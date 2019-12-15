Кучеров снова получил травму. Подпрыгнул, а бросок Карлсона попал точно в ногу
«Тампа» сыграла на редкость неудачно — пропустила много и потеряла ведущего форварда.
«Тампа» сыграла на редкость неудачно — пропустила много и потеряла ведущего форварда.
На гостевой матч с «Тампой» тренерский штаб «столичных» решил отрядить в ворота Илью Самсонова, для которого встреча с Андреем Василевским стала первой российской вратарской дуэлью в НХЛ.
«Это хорошо. Это мне нравится. Я понимаю, что это будет принципиальная игра, но мне нравится играть против российского голкипера. Конечно, я хочу победить, будет интересно. Я попробую. Василевский — очень хороший вратарь, я смотрел его матчи на протяжении нескольких лет.», — сказал Самсонов до игры. Два последних старта для него были победными, и в 10 матчах на его счету было 10 выигрышей. У Василевского, в свою очередь, было три победы подряд, в которых он пропускал не более двух голов в свои ворота.
Сам матч начался для Василевского с холодного душа, который устроили голкиперу собственные защитники. Ян Рутта, владея шайбой за спиной Василевского, очевидно, так испугался приближающегося Александра Овечкина, что очень неаккуратно стал выезжать на пятачок и сделал прекрасный новогодний подарок Никласу Бекстрёму. Швед, неожиданно получив шайбу в прекрасной позиции, не стал мешкать и открыть счёт.
К слову, Бекстрём очень результативно играет с «молниями» в своей карьере. За 51 матч против «Лайтнинг» Никлас набрал 61 (14+47) очко, и «Тампа» определённо является его любимым соперником.
Во втором периоде «Тампа» отыгралась усилиями Брейдена Пойнта, которого в большинстве снабдили передачами Никита Кучеров и Алекс Киллорн, но для Кучерова этот момент стал единственным результативным в матче.
Чуть позже он получил травму, заблокировав мощный выстрел Джона Карлсона. Щелчок американца, который выигрывал конкурс на силу броска, пришёлся в голеностоп россиянину, и после этого Никита не смог продолжить встречу. «Команда подтвердила, что на третий период Кучеров не выйдет», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.
Без Кучерова «Тампа» неудачно провели заключительную двадцатиминутку, пропустив три шайбы, когда в воротах был Василевский, и ещё одну — когда «рамка» осталась незащищённой. Ответить на это удалось лишь голом всё того же Рутты, который несколько искупил свою вину за оплошность в начале.
Отдельных слов заслуживает гол Ти Джея Оши, который при поддержке Якуба Враны и Евгения Кузнецова полностью разложил оборону «Лайтнинг», которая пыталась защитить ворота числом, а не умением. Американец не стал обращать на толпу внимание, а объехал ворота Василевского и завёл шайбу в противоположный угол.
«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй на следующий матч во вторник», — заявил после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер. Попадание шайбы в голеностоп — вещь очень болезненная, несмотря на наличие щитка. Остаётся лишь надеяться, что обошлось без перелома, но дистанция между бросающим и Кучеровым была небольшой, а сила полёта шайбы — очень приличной.
В нынешнем сезоне Кучеров уже выбывал из строя. Он пропустил один матч
Максим Замятин
|Джон Купер
|Тодд Рирден
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|Илья Самсонов
|06:42
|Никлас II Бэкстрем
|12:23
|Ян Рутта
|12:59
|Никлас II Бэкстрем
|17:12
|Стивен Стэмкос
|21:32
|Михал Кемпны
|25:03
|Никлас II Бэкстрем
|25:45
|Брэйден Пойнт(Алекс Киллорн, Никита Кучеров)
|28:20
|Александр Овечкин
|37:11
|Ти. Джей. Оши
|41:58
|Ларс Эллер(Рихард Паник, Дмитрий Орлов)
|42:43
|Гарнет Хэтэуэй(Радко Гудас, Брендан Лейпсик)
|51:16
|Ян Рутта(Янни Гурд, Алекс Киллорн)
|52:19
|Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Якуб Врана)
|59:21
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0