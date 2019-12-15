Кучеров снова получил травму. Подпрыгнул, а бросок Карлсона попал точно в ногу

Источник: AP 2019

На гостевой матч с «Тампой» тренерский штаб «столичных» решил отрядить в ворота Илью Самсонова, для которого встреча с Андреем Василевским стала первой российской вратарской дуэлью в НХЛ.

«Это хорошо. Это мне нравится. Я понимаю, что это будет принципиальная игра, но мне нравится играть против российского голкипера. Конечно, я хочу победить, будет интересно. Я попробую. Василевский — очень хороший вратарь, я смотрел его матчи на протяжении нескольких лет.», — сказал Самсонов до игры. Два последних старта для него были победными, и в 10 матчах на его счету было 10 выигрышей. У Василевского, в свою очередь, было три победы подряд, в которых он пропускал не более двух голов в свои ворота.

Сам матч начался для Василевского с холодного душа, который устроили голкиперу собственные защитники. Ян Рутта, владея шайбой за спиной Василевского, очевидно, так испугался приближающегося Александра Овечкина, что очень неаккуратно стал выезжать на пятачок и сделал прекрасный новогодний подарок Никласу Бекстрёму. Швед, неожиданно получив шайбу в прекрасной позиции, не стал мешкать и открыть счёт.

К слову, Бекстрём очень результативно играет с «молниями» в своей карьере. За 51 матч против «Лайтнинг» Никлас набрал 61 (14+47) очко, и «Тампа» определённо является его любимым соперником.

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Во втором периоде «Тампа» отыгралась усилиями Брейдена Пойнта, которого в большинстве снабдили передачами Никита Кучеров и Алекс Киллорн, но для Кучерова этот момент стал единственным результативным в матче.

Чуть позже он получил травму, заблокировав мощный выстрел Джона Карлсона. Щелчок американца, который выигрывал конкурс на силу броска, пришёлся в голеностоп россиянину, и после этого Никита не смог продолжить встречу. «Команда подтвердила, что на третий период Кучеров не выйдет», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

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Без Кучерова «Тампа» неудачно провели заключительную двадцатиминутку, пропустив три шайбы, когда в воротах был Василевский, и ещё одну — когда «рамка» осталась незащищённой. Ответить на это удалось лишь голом всё того же Рутты, который несколько искупил свою вину за оплошность в начале.

Отдельных слов заслуживает гол Ти Джея Оши, который при поддержке Якуба Враны и Евгения Кузнецова полностью разложил оборону «Лайтнинг», которая пыталась защитить ворота числом, а не умением. Американец не стал обращать на толпу внимание, а объехал ворота Василевского и завёл шайбу в противоположный угол.

Официальный сайт НХЛ

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй на следующий матч во вторник», — заявил после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер. Попадание шайбы в голеностоп — вещь очень болезненная, несмотря на наличие щитка. Остаётся лишь надеяться, что обошлось без перелома, но дистанция между бросающим и Кучеровым была небольшой, а сила полёта шайбы — очень приличной.

В нынешнем сезоне Кучеров уже выбывал из строя. Он пропустил один матч из-за травмы верхней части тела, полученной после удара Брейдена Шенна 19 ноября. Никита — лучший бомбардир своей команды (10 голов, 24 передачи), хотя его нынешняя результативность далека от тех стандартов, к которым он нас приучил. Если Кучеров пропустит больше, чем одна игра, у «молнии» могут начаться серьёзные проблемы. Команда и без того не попадает в кубковую зону, находясь на четвёртом месте в Атлантическом дивизионе, а после Нового года борьба за восьмёрку будет ещё острее.

Максим Замятин