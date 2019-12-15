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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров снова получил травму. Подпрыгнул, а бросок Карлсона попал точно в ногу

«Тампа» сыграла на редкость неудачно — пропустила много и потеряла ведущего форварда.

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Источник: AP 2019

На гостевой матч с «Тампой» тренерский штаб «столичных» решил отрядить в ворота Илью Самсонова, для которого встреча с Андреем Василевским стала первой российской вратарской дуэлью в НХЛ.

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«Это хорошо. Это мне нравится. Я понимаю, что это будет принципиальная игра, но мне нравится играть против российского голкипера. Конечно, я хочу победить, будет интересно. Я попробую. Василевский — очень хороший вратарь, я смотрел его матчи на протяжении нескольких лет.», — сказал Самсонов до игры. Два последних старта для него были победными, и в 10 матчах на его счету было 10 выигрышей. У Василевского, в свою очередь, было три победы подряд, в которых он пропускал не более двух голов в свои ворота.

Сам матч начался для Василевского с холодного душа, который устроили голкиперу собственные защитники. Ян Рутта, владея шайбой за спиной Василевского, очевидно, так испугался приближающегося Александра Овечкина, что очень неаккуратно стал выезжать на пятачок и сделал прекрасный новогодний подарок Никласу Бекстрёму. Швед, неожиданно получив шайбу в прекрасной позиции, не стал мешкать и открыть счёт.

К слову, Бекстрём очень результативно играет с «молниями» в своей карьере. За 51 матч против «Лайтнинг» Никлас набрал 61 (14+47) очко, и «Тампа» определённо является его любимым соперником.

Официальный сайт НХЛ

Во втором периоде «Тампа» отыгралась усилиями Брейдена Пойнта, которого в большинстве снабдили передачами Никита Кучеров и Алекс Киллорн, но для Кучерова этот момент стал единственным результативным в матче.

Чуть позже он получил травму, заблокировав мощный выстрел Джона Карлсона. Щелчок американца, который выигрывал конкурс на силу броска, пришёлся в голеностоп россиянину, и после этого Никита не смог продолжить встречу. «Команда подтвердила, что на третий период Кучеров не выйдет», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

Официальный сайт НХЛ

Без Кучерова «Тампа» неудачно провели заключительную двадцатиминутку, пропустив три шайбы, когда в воротах был Василевский, и ещё одну — когда «рамка» осталась незащищённой. Ответить на это удалось лишь голом всё того же Рутты, который несколько искупил свою вину за оплошность в начале.

Отдельных слов заслуживает гол Ти Джея Оши, который при поддержке Якуба Враны и Евгения Кузнецова полностью разложил оборону «Лайтнинг», которая пыталась защитить ворота числом, а не умением. Американец не стал обращать на толпу внимание, а объехал ворота Василевского и завёл шайбу в противоположный угол.

Официальный сайт НХЛ

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй на следующий матч во вторник», — заявил после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер. Попадание шайбы в голеностоп — вещь очень болезненная, несмотря на наличие щитка. Остаётся лишь надеяться, что обошлось без перелома, но дистанция между бросающим и Кучеровым была небольшой, а сила полёта шайбы — очень приличной.

В нынешнем сезоне Кучеров уже выбывал из строя. Он пропустил один матч из-за травмы верхней части тела, полученной после удара Брейдена Шенна 19 ноября. Никита — лучший бомбардир своей команды (10 голов, 24 передачи), хотя его нынешняя результативность далека от тех стандартов, к которым он нас приучил. Если Кучеров пропустит больше, чем одна игра, у «молнии» могут начаться серьёзные проблемы. Команда и без того не попадает в кубковую зону, находясь на четвёртом месте в Атлантическом дивизионе, а после Нового года борьба за восьмёрку будет ещё острее.

Максим Замятин

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Хоккей, НХЛ, Неделя 1115.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперТодд Рирден
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский)Илья Самсонов
1-й период
06:42Никлас II Бэкстрем
12:23Ян Рутта
12:59Никлас II Бэкстрем
17:12Стивен Стэмкос
2-й период
21:32Михал Кемпны
25:03Никлас II Бэкстрем
25:45Брэйден Пойнт(Алекс Киллорн, Никита Кучеров)
28:20Александр Овечкин
37:11Ти. Джей. Оши
3-й период
41:58Ларс Эллер(Рихард Паник, Дмитрий Орлов)
42:43Гарнет Хэтэуэй(Радко Гудас, Брендан Лейпсик)
51:16Ян Рутта(Янни Гурд, Алекс Киллорн)
52:19Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Якуб Врана)
59:21Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Лучшие игроки матча
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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