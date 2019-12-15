Михеев не забивал 21 матч! За это время в «Торонто» даже сменился тренер
Суп уже начал остывать, так что это было вовремя.
Суп уже начал остывать, так что это было вовремя.
25 октября в матче против «Сан-Хосе» Илья Михеев по прозвищу СУПермэн забивал в последний раз.
После этого был 21 матч, 8 голевых передач, был отправлен в отставку Майк Бэбкок, но заброшенных шайб в активе россиянина не было, и магия новичка, которой так восторгались болельщики в первый месяц регулярного чемпионата, совершенно ушла.
Поездка в Западную Канаду началась для «Торонто» с обидного поражения от «Калгари», но визит в соседский Эдмонтон поднял настроение «кленовым листьям». «Нефтяники» нынче не очень хороши, даже несмотря на усилия Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Когда один из них находится на льду, то разница забитых и пропущенных голов равняется плюс пяти в пользу «Ойлерз» — не бог весть что, что всё же лучше, чем прошлогодние «-11». Джеймс Нил перестал забивать так же внезапно, как и начал, и три поражения подряд говорили о том, что острый дефицит глубины «Эдмонтон» пока компенсировать не сумел.
Звено Михеева успешно потрудилось уже в начале первого периода, когда Александр Керфут смог открыть счёт, завершив эффектную атаку. Передача Пьера Энгвалля из угла площадки на ближнюю штангу была на загляденье — её наверняка оценили даже защитники «нефтяников» Калеб Джонс и Крис Расселл.
На старте второй двадцатиминутки Михеев отличился сам. Атака получилась очень сумбурной: Илья мог сам забить первым броском, а после отскока это легко могли сделать партнёры, но они предпочли, чтобы автором последнего касания шайбы был именно омич. Для Михеева этот гол стал шестым в сезоне и вторым победным.
«Звено Михеева достойно похвалы. Они были великолепны! Здорово катались, работали, активно действовали на пятачке. Сегодня было много хороших моментов, когда они были очень полезны. Они это чувствовали, а это хороший признак для нашей команды», — отметил после матча наставник «Торонто» Шелдон Кифи.
«Да, у тройки Керфута было хорошее хоккейное чутьё, это делает данное звено очень опасным. Здорово видеть, как эти ребята получают вознаграждение в виде голов. Сегодня они были очень быстры и принесли много пользы для команды», — отметил капитан «Мэйпл Лифс» Джон Таварес.
Единственным, кто смог забить у «Ойлерз», стал Алекс Чиассон, гол которого не предотвратил четвёртое поражение «Эдмонтона» подряд. Не удивительно, что после игры капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид выступил с критикой в адрес действий своей команды.
«Четыре поражения подряд — это недопустимо. Нужно найти способ побеждать и сделать это на выезде. Да, мы старались, приложили много усилий, была энергия, но реализация была не на высоте — мы ничего не получили от этого», — заявил Макдэвид.
В середине встречи «Торонто» потерял защитника Тайсона Бэрри, который по примеру Никиты Кучерова неудачно сблокировал бросок — шайба также попала в голеностоп после броска Гаэтана Хаса, и продолжить встречу Бэрри не сумел, хотя рентген показал отсутствие перелома.
Голкипер «Кленовых листьев» Фредерик Андерсен одержал свою 200-ю победу в НХЛ — он достиг этого рубежа, сыграв всего 344 матча, что стало четвёртым по скорости показателем в истории лиги. «Это всего лишь означает, что я играл в хороших командах, а вокруг меня были хорошие партнёры. В одиночку матчи не выигрывают. Нужно вносить свой вклад и надеяться, что остальные парни сделают своё дело», — скромно заметил датчанин.
Максим Замятин
|Дэйв Типпетт
|Шелдон Киф
|Микко Коскинен(Микко Коскинен, Микко Коскинен)
|Фредерик Андерсен
|04:38
|Александр Керфут(Пьер Энгвалль, Морган Райлли)
|25:27
|Илья Михеев(Александр Керфут, Пьер Энгвалль)
|34:39
|Джейк Маззин
|45:43
|Коди Сиси
|46:08
|Алекс Чейссон(Леон Драйзайтль, Оскар Клефбом)
|53:49
|Фредерик Готье(Дмитрий Тимашов)
|57:39
|Гаэтан Хас
|58:39
|Митчелл Марнер(Зак Хаймэн)
Александр Керфут (Торонто Мэйпл Ливз), Джастин Холл (Торонто Мэйпл Ливз), Алекс Чейссон (Эдмонтон Ойлерз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0