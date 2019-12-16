Голевая передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
ТАСС, 16 декабря. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Детройтом» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 декабря. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Детройтом» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (13-я минута), Анже Копитар (21, 32) и Тайлер Тоффоли (47), у «Детройта» отличились Филип Задина (50) и Мэдисон Боуи (58).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей и двумя бросками по воротам, сыграв в матче 12 минут 56 секунд. В текущем сезоне на счету 26-летнего Прохоркина четыре гола и три голевые передачи в 15 матчах. Он не играл с 7 декабря, пропустив по решению тренера три встречи. Другой российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не играет с 9 ноября, пропустив уже 18 матчей, в которых команда одержала девять побед и потерпела девять поражений (два — в овертайме или по буллитам).
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место, набрав 31 очко в 35 матчах. «Детройт» идет последним в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 21 очко после 35 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» 18 декабря в гостях встретится с «Бостоном», а «Детройт» на выезде сыграет против «Коламбуса».
В параллельном матче «Чикаго» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 5:3,