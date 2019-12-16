Голевая передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (13-я минута), Анже Копитар (21, 32) и Тайлер Тоффоли (47), у «Детройта» отличились Филип Задина (50) и Мэдисон Боуи (58).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей и двумя бросками по воротам, сыграв в матче 12 минут 56 секунд. В текущем сезоне на счету 26-летнего Прохоркина четыре гола и три голевые передачи в 15 матчах. Он не играл с 7 декабря, пропустив по решению тренера три встречи. Другой российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не играет с 9 ноября, пропустив уже 18 матчей, в которых команда одержала девять побед и потерпела девять поражений (два — в овертайме или по буллитам).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место, набрав 31 очко в 35 матчах. «Детройт» идет последним в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 21 очко после 35 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» 18 декабря в гостях встретится с «Бостоном», а «Детройт» на выезде сыграет против «Коламбуса».

В параллельном матче «Чикаго» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 5:3, хет-триком в составе победителей отметился нападающий Патрик Кейн. Кроме того, форвард «Миннесоты» Эрик Стаал забросил шайбу и набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 35-летнего канадца, ранее выступавшего за «Каролину» и «Рейнджерс», 429 шайб и 571 голевая передача за 1208 матчей в регулярных чемпионатах, в плей-офф он сыграл 58 встреч и набрал 46 (20 шайб + 26 передач) очков. Стаал стал 89-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1000 очков. Следующим хоккеистом, который преодолеет планку в 1000 набранных очков, станет американский нападающий «Чикаго» Кейн, после матча с «Миннесотой» на счету 31-летнего Кейна стало 978 (374+604) очков в 937 играх.

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