Прощенный за допинг русский хоккеист снова забивает в НХЛ. «Вегас» не зря дал шанс Зыкову
А еще в воскресенье он
А еще в воскресенье он
Когда в середине октября стало известно о 20-матчевой дисквалификации форварда Валентина Зыкова за употребление допинга, трудно было представить, что форвард «Вегас Голден Найтс» продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он и так не был там на первых ролях, а тут еще и такой неприятный инцидент, в котором особенно удивительными выглядели два факта. Хоккеист признался, что употреблял допинг сознательно, да еще и делал это на протяжении четырех последних лет.
Мы получили уведомление от НХЛ и профсоюза игроков, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещенное вещество, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение.
Поэтому, никого не удивило, что в конце ноября, после того, как нападающий отбыл наказание, «Вегас» выставил его на драфт отказов. Желающих связывать с замешанным в допинговой истории россиянином не нашлось, и он отправился в
«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Мы всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьезных намерений у нас в этом плане нет. Я даже не знаю, хочет он или не хочет. Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он сейчас не играл полтора месяца, надо оценивать».
Но Зыков остался. Остался, чтобы 9 декабря получить вызов в главную команду, а спустя сутки появиться на льду в матче с «Чикаго». Главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан сходу дал Валентину больше 15 минут айстайма — столько он в нынешней регулярке еще не играл. Дальше-больше: спустя двое суток «Вегас» встречался с действующим чемпионом «Сент-Луисом», а русский форвард провел на площадке 17 минут и 16 секунд. Удивительный поворот.
Отблагодарил, между прочим, в большинстве, в котором он стабильно получает по
В целом Зыков выдал очень качественный матч, 5 раз бросив по воротам, совершив 2 хита и один отбор. Он находился на площадке во время еще двух голов, но особой заслуги россиянина в шайбе Ника Холдена нет, как и вины в эпизоде, когда забивал форвард «Ванкувера» Брок Босер. «Вегас» победил 6:3, а Зыкова в исторический для него день занесло в тройку лучших игроков матча — он расположился за Максом Пачиоретти (4 очка) и Марком Стоуном.
Ну и еще одна короткая история. Зыков перебрался в Северную Америку 6 лет назад и довольно быстро за ним закрепился имидж хмурого русского, «который никогда не улыбается». В воскресенье Валентин развеял миф — после матча улыбка появилась на его лице. Поводов для этого у прощенного «Вегасом» за допинг русского форварда было достаточно.
Артём Гаев
|Жерар Галлан
|Трэвис Грин
|Марк-Андре Флери
|Якоб Маркстрем(Майкл Дипьетро, Майкл Дипьетро)
|02:22
|Ник Холден(Пол Штястны)
|04:03
|Элиас Петтерссон(Брок Бозер, Кристофер Танев)
|06:04
|Джорди Бенн
|09:42
|Джорди Бенн
|09:51
|Валентин Зыков(Макс Пачоретти, Ши Теодор)
|14:42
|Райлли Смит
|17:55
|Райан Ривз
|17:55
|Антуан Руссель
|24:46
|Джонатан Маршессо(Райлли Смит, Вильям Карлссон)
|29:16
|Марк Стоун(Ши Теодор, Макс Пачоретти)
|34:19
|Командный штраф
|45:02
|Брок Бозер(Куинн Хьюз, Антуан Руссель)
|50:49
|Макс Пачоретти(Дерик Энгелланд, Марк Стоун)
|55:45
|Брэйден Макнэбб
|57:24
|Джейк Виртанен(Тайлер Майерс, Тэннер Пирсон)
|58:20
|Куинн Хьюз
|59:18
|Макс Пачоретти(Ши Теодор, Чендлер Стивенсон)
|59:52
|Дерик Энгелланд
|59:52
|Джей Бигл
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Валентин Зыков (Вегас Голден Найтс)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0