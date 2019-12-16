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11:47 (мск), источник: Sport24

Прощенный за допинг русский хоккеист снова забивает в НХЛ. «Вегас» не зря дал шанс Зыкову

А еще в воскресенье он наконец-то улыбнулся!

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Источник: AP 2019

Когда в середине октября стало известно о 20-матчевой дисквалификации форварда Валентина Зыкова за употребление допинга, трудно было представить, что форвард «Вегас Голден Найтс» продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он и так не был там на первых ролях, а тут еще и такой неприятный инцидент, в котором особенно удивительными выглядели два факта. Хоккеист признался, что употреблял допинг сознательно, да еще и делал это на протяжении четырех последних лет.

Мы получили уведомление от НХЛ и профсоюза игроков, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещенное вещество, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение.
Официальное заявление «Вегас Голден Найтс».

Поэтому, никого не удивило, что в конце ноября, после того, как нападающий отбыл наказание, «Вегас» выставил его на драфт отказов. Желающих связывать с замешанным в допинговой истории россиянином не нашлось, и он отправился в фарм-клуб, откуда, как казалось тогда, в скором времени должен был вылететь в Россию. Эту версию частично подтвердили слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича:

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«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Мы всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьезных намерений у нас в этом плане нет. Я даже не знаю, хочет он или не хочет. Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он сейчас не играл полтора месяца, надо оценивать».

Но Зыков остался. Остался, чтобы 9 декабря получить вызов в главную команду, а спустя сутки появиться на льду в матче с «Чикаго». Главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан сходу дал Валентину больше 15 минут айстайма — столько он в нынешней регулярке еще не играл. Дальше-больше: спустя двое суток «Вегас» встречался с действующим чемпионом «Сент-Луисом», а русский форвард провел на площадке 17 минут и 16 секунд. Удивительный поворот.

В трех первых матчах после возвращения в состав Зыков не забивал и не отдавал результативных передач, но Галлан продолжал верить в него, выпуская в третьей тройке нападения — рядом с американцами Пол Штястны и Алексом Таком. В воскресенье Валентин отблагодарил канадского тренера в игре против «Ванкувера».

Отблагодарил, между прочим, в большинстве, в котором он стабильно получает по полторы-три минуты в каждом из матчей после возвращения в состав. Гол получился трудовым — Зыков забрал добивание после выстрела Макса Пачиоретти из правого круга вбрасывания. Кстати, россиянин впервые забил на льду «Ти-Мобайл Арена», две первые шайбы в форме «Вегаса» он забрасывал на выезде.

Официальный сайт НХЛ

В целом Зыков выдал очень качественный матч, 5 раз бросив по воротам, совершив 2 хита и один отбор. Он находился на площадке во время еще двух голов, но особой заслуги россиянина в шайбе Ника Холдена нет, как и вины в эпизоде, когда забивал форвард «Ванкувера» Брок Босер. «Вегас» победил 6:3, а Зыкова в исторический для него день занесло в тройку лучших игроков матча — он расположился за Максом Пачиоретти (4 очка) и Марком Стоуном.

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Ну и еще одна короткая история. Зыков перебрался в Северную Америку 6 лет назад и довольно быстро за ним закрепился имидж хмурого русского, «который никогда не улыбается». В воскресенье Валентин развеял миф — после матча улыбка появилась на его лице. Поводов для этого у прощенного «Вегасом» за допинг русского форварда было достаточно.

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Артём Гаев

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2:1, 2:0, 2:2
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1216.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланТрэвис Грин
Вратари
Марк-Андре ФлериЯкоб Маркстрем(Майкл Дипьетро, Майкл Дипьетро)
1-й период
02:22Ник Холден(Пол Штястны)
04:03Элиас Петтерссон(Брок Бозер, Кристофер Танев)
06:04Джорди Бенн
09:42Джорди Бенн
09:51Валентин Зыков(Макс Пачоретти, Ши Теодор)
14:42Райлли Смит
17:55Райан Ривз
17:55Антуан Руссель
2-й период
24:46Джонатан Маршессо(Райлли Смит, Вильям Карлссон)
29:16Марк Стоун(Ши Теодор, Макс Пачоретти)
34:19Командный штраф
3-й период
45:02Брок Бозер(Куинн Хьюз, Антуан Руссель)
50:49Макс Пачоретти(Дерик Энгелланд, Марк Стоун)
55:45Брэйден Макнэбб
57:24Джейк Виртанен(Тайлер Майерс, Тэннер Пирсон)
58:20Куинн Хьюз
59:18Макс Пачоретти(Ши Теодор, Чендлер Стивенсон)
59:52Дерик Энгелланд
59:52Джей Бигл
Лучшие игроки матча
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Валентин Зыков (Вегас Голден Найтс)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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