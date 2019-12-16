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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Ковальчук не собирается возвращаться в Россию

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не рассматривает варианты с возвращением в КХЛ, сообщил РИА Новости источник, близкий к хоккеисту.

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Месяц назад Ковальчук был выведен из состава «Кингз». 15 декабря американский клуб выплатил хоккеисту последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов. В понедельник форвард в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографию с подписью «И что дальше?». В российских СМИ сообщалось о переговорах Ковальчука с омским «Авангардом».

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«Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока. Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли», — уточнил собеседник агентства.

В текущем сезоне Ковальчук забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ, показатель полезности форварда составляет «-10».

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