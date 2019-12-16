Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
17.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.12
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
17.12
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17.12
Куньлунь
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
20:31 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

«Илья Ковальчук покинул команду и выставлен на драфт отказов с целью разрыва соглашения с игроком», — сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса».

Ковальчук ранее был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против «Монреаля» (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности «-10». В понедельник на своей странице в Instagram он намекнул на уход из клуба. «И что дальше? #тольковперед», — написал Ковальчук.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье Ковальчук получил заключительный бонус от клуба в размере $2,65 млн. Также телеканал TSN сообщает, что он откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года с пунктом, запрещающим обмен без его согласия. В случае расторжения контракта он станет неограниченно свободным агентом.

Читайте также
Сколько миллионов долларов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»?

Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составила, по данным СМИ, $10,3 млн в год. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с «Нью-Джерси», по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

Читайте также
Где будет играть Ковальчук?
Во время загрузки произошла ошибка.
14 декабря© Ньюстюб
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Ты нацист: матч прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
Симеоне помучает «Ливерпуль», Пеп выбьет Зидана. Пары 1/8 ЛЧ
«Мы уничтожаем себя»: Бабиков — о сборной России по биатлону
Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой
Названы пары 1/16 финала Лиги Европы
Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне
«Рубин» намекнул на приход Слуцкого
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь