Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает
ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает
«Илья Ковальчук покинул команду и выставлен на драфт отказов с целью разрыва соглашения с игроком», — сообщает
Ковальчук ранее был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против «Монреаля» (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности «-10». В понедельник на своей странице в Instagram он намекнул на уход из клуба. «И что дальше? #тольковперед», — написал Ковальчук.
В воскресенье Ковальчук получил заключительный бонус от клуба в размере $2,65 млн. Также телеканал TSN сообщает, что он откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года с пунктом, запрещающим обмен без его согласия. В случае расторжения контракта он станет неограниченно свободным агентом.
Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», из которого ушел в 2013 году в
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.