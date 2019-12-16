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16 декабря, источник: Sport24

Стала известна причина смерти белорусской звезды НХЛ

Причиной смерти известного в прошлом белорусского хоккеиста Владимира Цыплакова стало самоубийство, информирует «Наша НIва».

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Как сообщает издание со ссылкой на два не связанных между собой источника — из медицинской сферы и из хоккейной среды, Цыплаков покончил с собой. Другие обстоятельства трагедии не уточняются. Известно, что последние два года Владимир не мог найти работу.

О смерти Цыплакова стало известно 14 декабря. Прославленному хоккеисту было 50 лет. При этом нигде не сообщалось о причинах его смерти. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту трагедии.

Цыплаков провел 349 матчей в НХЛ: он выступал за «Лос-Анджелес» (1995−1999), «Баффало» (1999−2001) и набрал 173 (70+103) очка. В составе сборной Белоруссии Цыплаков выступал на 6 чемпионатах мира и двух Олимпийских играх (1998 и 2002 годов). На этих турнирах Цыплаков провел 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.

Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны, а после завершения карьеры работал в штабе национальной команды, а также был тренером в минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе» и солигорском «Шахтере».

Прощание с Цыплаковым состоится в Минске 17 декабря. Он будет похоронен на Восточном кладбище недалеко от могилы другого белорусского хоккеиста Руслана Салея.

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