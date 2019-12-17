Анти-Панарин. Звездный канадец завалил сезон с «Нью-Джерси», и его наконец обменяли

Источник: Спорт-Экспресс

В карьере Тэйлора Холла было два больших события, которые ярко выделили его из других хоккеистов НХЛ. В 2010 году его выбрали на драфте под первым номером, в 2018-м он стал самым ценным хоккеистом регулярки и получил «Харт Трофи». Ни то, ни другое от канадца никуда не денется, но став MVP и затащив почти в одиночку «Нью-Джерси» в плей-офф, Холл не смог подняться на новую ступень, которая отделяет суперзвезд лиги от большого ряда разного рода некстванов.

Макдэвид? Да! Маккиннон? Конечно. Холл? Уже берем уровень пониже.

Перед сезоном в «Нью-Джерси» мечтали о строительстве контендера на базе трех «Х» (Холл, Хишир, Хьюз), но к середине чемпионата эти надежды умерли после оглушительного провала четвертого «Х» — тренера Джона Хайнса. И Холл принял в этом активное (или пассивное, с какой стороны посмотреть) участие.

Тэйлор — это анти-Панарин этого сезона. Любопытно, что они оба родились в конце 1991 года, только Холла выбрали на драфте первым, а россиянина не взял вообще никто. Оба левые вингеры, пусть канадец и с левым хватом. Оба к 27−28 годам оказались в своих командах главными звездами атаки с большим отрывом по мастерству от всех остальных. Оба получили возможность выйти на рынок свободных агентов — с разницей в год.

А главная разница в том, что Панарин, прекрасно зная, что он не останется в «Коламбусе», бился за «Джекетс» на максимуме и вытянул их в плей-офф, а вот Холл наоборот топил «Девилз» и Хайнса, играя на безобразном с учетом его потенциала уровне. В итоге к Рождеству «Нью-Джерси» поняли, что пора не мудрить и сливаться (а вдруг к Хьюзу добавится Лафренье?) и стали искать варианты для обмена. Что же вышло?

Сам обмен выглядит так: в Аризону Холл едет вместе с 22-летним форвардом Блэйком Спирсом (ценность близка к нулевой), а в Ньюарк — 19-летний защитник молодежной сборной Канады, почти двухметровый Кевин Баль, 20-летний нападающий Нэйт Шнарр и бывший первораундник, 22-летний Ник Меркли, зависший в АХЛ. Плюс два пика: первого раунда-2020 (или 2021 года, если «Аризона» получит выбор в топ-3) и третьего раунда-2021 (который станет вторым раундом в случае переподписания Холла в «Койотах» или прохода четвертьфинала конференции либо первым раундом в случае того же переподписания Холла и победы в Кубке Стэнли одновременно). Еще за «Нью-Джерси» продолжает оставаться 50 процентов от зарплаты их бывшей звезды.

Кто-то скажет, что «Аризона» просто так отдала пик первого раунда и несколько проспектов, так как летом Холл свалит куда-то еще, но я бы оценил работу генменеджера Джона Чайки позитивно. У «Койотов» добротный состав с кучей талантов среднего уровня и чуть выше, поставленная, пусть и не очень яркая игра, хорошие шансы впервые за восемь лет попасть в плей-офф — но призрачные побороться за Кубок Стэнли. Пытаться улучшить середняками ростер дальше смысла нет: чтобы рассчитывать на что-то в Кубке Стэнли, нужны хоккеисты покруче тех, что есть. Обмен Фила Кессела вышел не очень удачным — можно рискнуть с Холлом. Есть вероятность чуть подразвалить индивидуалистом команду, но есть и шансы добавить к крутой банде настоящую звезду. Без отданной сегодня молодежи, да и первого пика «Аризона» явно переживет. А если же Холл все-таки останется в команде и продлится, трейд уж точно нельзя будет назвать неудачным.

А вот со стороны «Нью-Джерси» позитив найти посложнее — да, обмен выглядит вполне честным, но на выходе все равно лишь мутные перспективы. Топ-проспектов они не получили, пики будут еще неизвестно когда и какие — «Девилз» соглашаются со статусом аутсайдера, которому теперь еще долгое время пребывать на дне. Разве что Никите Гусеву, вероятно, перепадет больше игрового времени и доверия, может, даже места на более привычном левом фланге — но если он наконец заиграет в «Дьяволах», никто не гарантирует, что он останется в клубе после сезона-2020/21.