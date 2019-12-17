Анти-Панарин. Звездный канадец завалил сезон с «Нью-Джерси», и его наконец обменяли
Тэйлор Холл едет в Аризону.
Тэйлор Холл едет в Аризону.
В карьере Тэйлора Холла было два больших события, которые ярко выделили его из других хоккеистов НХЛ. В 2010 году его выбрали на драфте под первым номером, в 2018-м он стал самым ценным хоккеистом регулярки и получил «Харт Трофи». Ни то, ни другое от канадца никуда не денется, но став MVP и затащив почти в одиночку «Нью-Джерси» в
Макдэвид? Да! Маккиннон? Конечно. Холл? Уже берем уровень пониже.
Перед сезоном в «Нью-Джерси» мечтали о строительстве контендера на базе трех «Х» (Холл, Хишир, Хьюз), но к середине чемпионата эти надежды умерли после оглушительного провала четвертого «Х» — тренера Джона Хайнса. И Холл принял в этом активное (или пассивное, с какой стороны посмотреть) участие.
Тэйлор — это
А главная разница в том, что Панарин, прекрасно зная, что он не останется в «Коламбусе», бился за «Джекетс» на максимуме и вытянул их в
Сам обмен выглядит так: в Аризону Холл едет вместе с 22-летним форвардом Блэйком Спирсом (ценность близка к нулевой), а в Ньюарк — 19-летний защитник молодежной сборной Канады, почти двухметровый Кевин Баль, 20-летний нападающий Нэйт Шнарр и бывший первораундник, 22-летний Ник Меркли, зависший в АХЛ. Плюс два пика: первого раунда-2020 (или 2021 года, если «Аризона» получит выбор в топ-3) и третьего раунда-2021 (который станет вторым раундом в случае переподписания Холла в «Койотах» или прохода четвертьфинала конференции либо первым раундом в случае того же переподписания Холла и победы в Кубке Стэнли одновременно). Еще за «Нью-Джерси» продолжает оставаться 50 процентов от зарплаты их бывшей звезды.
А вот со стороны «Нью-Джерси» позитив найти посложнее — да, обмен выглядит вполне честным, но на выходе все равно лишь мутные перспективы.
А сага с Холлом на полгода приостановилась, но ее не стоит считать завершенной. 1 июля 2020 года мы наверняка вновь услышим фамилию канадца — и нереально предсказать, с какой командой она будет связана в тот момент.